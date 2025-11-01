Perú

Crece lavado de activos por delitos ambientales, advierte la SBS

El ente supervisor alertó que organizaciones criminales están usando actividades como la minería ilegal, la tala y el tráfico de especies para ingresar fondos ilícitos al sistema financiero, y pidió reforzar los controles y reportes para frenar su expansión

Guardar
De acuerdo con las autoridades,
De acuerdo con las autoridades, este problema ha crecido recientemente, alimentado por mafias que usan métodos cada vez más complejos para ocultar el origen ilícito de sus fondos. Foto: Ojo Público

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, a través de su Unidad de Inteligencia Financiera, alertó sobre el avance del lavado de activos alimentado por delitos vinculados al deterioro ambiental. Durante la Semana de Prevención de Lavado de Activos, la entidad remarcó que actividades ilegales como la minería informal, la deforestación clandestina y el comercio ilícito de especies silvestres están siendo utilizadas para introducir dinero ilícito al sistema financiero peruano.

El fenómeno, según las autoridades, se ha intensificado en los últimos años, impulsado por redes criminales que emplean mecanismos cada vez más sofisticados para dar apariencia de legalidad a sus ganancias. Frente a ello, la UIF insiste en que el sector privado y el Estado deben reforzar sus mecanismos de vigilancia y reporte, ante la complejidad creciente de estas operaciones.

Minería ilegal domina los reportes, mientras tala y tráfico de especies están bajo la lupa

En la última década, se registraron más de 5.700 reportes de operaciones sospechosas ligados a la minería ilegal, por un total de USD 22.800 millones. Este rubro ocupa el tercer lugar por cantidad de alertas y el segundo en monto reportado.

Entre enero de 2015 y septiembre de 2025, la UIF recibió 63 reportes vinculados a tala ilegal, por USD 136 millones. Además, se reportaron 31 casos relacionados con el comercio ilícito de flora y fauna silvestre, que alcanzaron casi USD 5 millones.

En los últimos 10 años,
En los últimos 10 años, la UIF recibió más de 5.700 alertas vinculadas a actividades mineras ilegales, movimientos financieros que en conjunto superaron los USD 22.800 millones. Foto: ComexPerú

Cómo opera la identificación y obstáculos para esta

Diego Ulloa, analista principal de Inteligencia Operativa de la UIF, explicó que la institución no persigue directamente los delitos, pero elabora tipologías para detectarlos. Se analizan factores como el valor de exportaciones frente a transferencias internacionales, la relación entre exportadores y ordenantes de fondos, y el perfil económico de las compañías implicadas.

La detección del origen ilícito sigue siendo un reto. “Si vamos a un puerto, una frontera o un aeropuerto, estos productos se van con papeles. Es difícil poder determinar el origen ilícito”, afirmó Ulloa, debido a que muchos bienes son exportados legalmente pese a proceder de actividades ilegales.

Trabajo articulado entre sector público y privado es crucial

El uso intensivo de efectivo para adquirir bienes de alto valor, generalmente mediante testaferros, es considerado una señal de alerta. Por ello, la UIF exhortó a los sujetos obligados a perfeccionar sus controles y remitir de manera oportuna cualquier operación inusual.

Ulloa destacó que el combate al lavado de activos exige una acción conjunta entre instituciones públicas y privadas para fortalecer la capacidad de detección y prevención frente a estas prácticas delictivas.

Se registraron 31 alertas vinculadas
Se registraron 31 alertas vinculadas al tráfico ilegal de especies y recursos naturales, operaciones que en conjunto bordearon los USD 5 millones. Foto: difusión

¿Cuál es la labor de la SBS?

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) es una entidad pública autónoma encargada de supervisar y regular los sistemas financiero, de seguros, privado de pensiones y cooperativo de ahorro y crédito en el Perú, con el propósito de resguardar su solidez, estabilidad e integridad. Su labor se centra en velar porque las instituciones bajo su jurisdicción operen con transparencia, gestionen adecuadamente los riesgos y cumplan con sus obligaciones frente a los usuarios.

Una función esencial de la SBS es proteger a los depositantes, asegurados y afiliados, asegurando que reciban información clara y veraz, y que las entidades administren correctamente los recursos que se les confían. La institución también juega un rol decisivo en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, desarrollando mecanismos de control, identificando patrones de riesgo y coordinando acciones con otras autoridades.

Además, la SBS promueve buenas prácticas en el mercado, fomenta la educación e inclusión financiera y orienta a los ciudadanos sobre sus derechos como usuarios del sistema financiero, contribuyendo así al fortalecimiento del entorno económico y al acceso responsable a servicios financieros.

Temas Relacionados

lavado de activosSBSperu-economia

Más Noticias

El 98% de peruanos cree que las extorsiones afectan su tranquilidad y seguridad, según el Barómetro de Seguridad de Verisure

En Lima, la preocupación por las extorsiones alcanza su punto más alto, el 99% de la población manifiesta que este delito afecta su tranquilidad y seguridad, posicionándose como una de las principales amenazas en la capital

El 98% de peruanos cree

Gol agónico de Renzo Garcés para empate de Alianza Lima vs Melgar por Liga 1 2025

El defensor marcó el 2-2 definitivo en la última jugada del partido por la fecha 17 disputado en el estadio Alejandro Villanueva

Gol agónico de Renzo Garcés

Gol de Matías Lazo para el 2-1 de Melgar vs Alianza Lima: Juan Reynoso confrontó a árbitro en plena celebración

El técnico arequipeño, disgustado con el arbitraje, fue a gritarle al cuarto referí después de que su defensor anote el segundo tanto en Matute

Gol de Matías Lazo para

Alianza Lima vs Melgar 2-2: resumen del empate ‘íntimo’ en Matute por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Los dirigidos por Néstor Gorosito empataron en el último minuto ante el ‘dominó’ lo que lo complica en su posición de cara al Acumulado

Alianza Lima vs Melgar 2-2:

Especialistas alertan que datos personales se trafican en redes y advierten incremento de suplantación, acoso y extorsión

Entre enero y setiembre se reportaron más de 7 mil casos de acoso y más de 5 mil de suplantación de identidad, lo que evidencia la vulnerabilidad digital de los ciudadanos

Especialistas alertan que datos personales
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Exministro Morgan Quero es precandidato

Exministro Morgan Quero es precandidato presidencial del partido CPP para las elecciones 2026

Elecciones 2026: Lista completa de todos los precandidatos a la presidencia de los partidos políticos

Betssy Chávez no ha salido del Perú, según su movimiento migratorio, aunque se desconoce su paradero

Gobierno de José Jerí ratifica a Alfredo Ferrero como embajador del Perú en Estados Unidos

JNJ abre una nueva investigación preliminar contra Delia Espinoza por caso Patricia Benavides

ENTRETENIMIENTO

Cantante argentino enfrenta a Edwin

Cantante argentino enfrenta a Edwin Sierra por burlas y abandona furioso su programa radial: “Tus chistes son una mier..”

Halloween y el Día de la Canción Criolla: eventos, conciertos y actividades para celebrar el 31 de octubre

Paola Rubio se suma a sus excompañeros de ‘Son del Duke’ y renuncia: “Ya no se sentía como una familia”

El desgarrador pedido de Yiddá Eslava para que apoyen su película ‘La Habitación Negra’: “Necesito un milagro”

Las series más populares de Netflix en Perú para engancharse este día

DEPORTES

Gol agónico de Renzo Garcés

Gol agónico de Renzo Garcés para empate de Alianza Lima vs Melgar por Liga 1 2025

Gol de Matías Lazo para el 2-1 de Melgar vs Alianza Lima: Juan Reynoso confrontó a árbitro en plena celebración

Alianza Lima vs Melgar 2-2: resumen del empate ‘íntimo’ en Matute por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Paolo Guerrero anotó gol luego de fallar penal en Alianza Lima vs Melgar por Liga 1 2025

Diego Rebagliati reveló que Jairo Vélez será convocado por Manuel Barreto para los amistosos de Perú ante Rusia y Chile