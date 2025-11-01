Crece lavado de activos por delitos ambientales, advierte la SBS

De acuerdo con las autoridades, este problema ha crecido recientemente, alimentado por mafias que usan métodos cada vez más complejos para ocultar el origen ilícito de sus fondos. Foto: Ojo Público

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, a través de su Unidad de Inteligencia Financiera, alertó sobre el avance del lavado de activos alimentado por delitos vinculados al deterioro ambiental. Durante la Semana de Prevención de Lavado de Activos, la entidad remarcó que actividades ilegales como la minería informal, la deforestación clandestina y el comercio ilícito de especies silvestres están siendo utilizadas para introducir dinero ilícito al sistema financiero peruano.

El fenómeno, según las autoridades, se ha intensificado en los últimos años, impulsado por redes criminales que emplean mecanismos cada vez más sofisticados para dar apariencia de legalidad a sus ganancias. Frente a ello, la UIF insiste en que el sector privado y el Estado deben reforzar sus mecanismos de vigilancia y reporte, ante la complejidad creciente de estas operaciones.

Minería ilegal domina los reportes, mientras tala y tráfico de especies están bajo la lupa

En la última década, se registraron más de 5.700 reportes de operaciones sospechosas ligados a la minería ilegal, por un total de USD 22.800 millones. Este rubro ocupa el tercer lugar por cantidad de alertas y el segundo en monto reportado.

Entre enero de 2015 y septiembre de 2025, la UIF recibió 63 reportes vinculados a tala ilegal, por USD 136 millones. Además, se reportaron 31 casos relacionados con el comercio ilícito de flora y fauna silvestre, que alcanzaron casi USD 5 millones.

En los últimos 10 años, la UIF recibió más de 5.700 alertas vinculadas a actividades mineras ilegales, movimientos financieros que en conjunto superaron los USD 22.800 millones. Foto: ComexPerú

Cómo opera la identificación y obstáculos para esta

Diego Ulloa, analista principal de Inteligencia Operativa de la UIF, explicó que la institución no persigue directamente los delitos, pero elabora tipologías para detectarlos. Se analizan factores como el valor de exportaciones frente a transferencias internacionales, la relación entre exportadores y ordenantes de fondos, y el perfil económico de las compañías implicadas.

La detección del origen ilícito sigue siendo un reto. “Si vamos a un puerto, una frontera o un aeropuerto, estos productos se van con papeles. Es difícil poder determinar el origen ilícito”, afirmó Ulloa, debido a que muchos bienes son exportados legalmente pese a proceder de actividades ilegales.

Trabajo articulado entre sector público y privado es crucial

El uso intensivo de efectivo para adquirir bienes de alto valor, generalmente mediante testaferros, es considerado una señal de alerta. Por ello, la UIF exhortó a los sujetos obligados a perfeccionar sus controles y remitir de manera oportuna cualquier operación inusual.

Ulloa destacó que el combate al lavado de activos exige una acción conjunta entre instituciones públicas y privadas para fortalecer la capacidad de detección y prevención frente a estas prácticas delictivas.

Se registraron 31 alertas vinculadas al tráfico ilegal de especies y recursos naturales, operaciones que en conjunto bordearon los USD 5 millones. Foto: difusión

¿Cuál es la labor de la SBS?

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) es una entidad pública autónoma encargada de supervisar y regular los sistemas financiero, de seguros, privado de pensiones y cooperativo de ahorro y crédito en el Perú, con el propósito de resguardar su solidez, estabilidad e integridad. Su labor se centra en velar porque las instituciones bajo su jurisdicción operen con transparencia, gestionen adecuadamente los riesgos y cumplan con sus obligaciones frente a los usuarios.

Una función esencial de la SBS es proteger a los depositantes, asegurados y afiliados, asegurando que reciban información clara y veraz, y que las entidades administren correctamente los recursos que se les confían. La institución también juega un rol decisivo en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, desarrollando mecanismos de control, identificando patrones de riesgo y coordinando acciones con otras autoridades.

Además, la SBS promueve buenas prácticas en el mercado, fomenta la educación e inclusión financiera y orienta a los ciudadanos sobre sus derechos como usuarios del sistema financiero, contribuyendo así al fortalecimiento del entorno económico y al acceso responsable a servicios financieros.