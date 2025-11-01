Bill Orosco lamenta la ausencia de Deyvis Orosco en las reuniones familiares y revela: “Mi primo no va a ver a mi abuela”. Video: Magaly TV La Firme

Bill Orosco, cantante y sobrino de Johnny Orosco, quien fue líder del Grupo Néctar y padre de Deyvis Orosco, reveló en entrevista con Magaly Medina, que su primo Deyvis ha dejado de visitar a su abuela, así como de participar en las tradicionales reuniones familiares, una ausencia que ha marcado un antes y un después en las celebraciones navideñas y en el vínculo entre ambos.

La relación entre los primos se enfrió tras un conflicto legal, lo que ha repercutido en la cercanía de la familia y, especialmente, en los encuentros con su abuela. Durante una conversación con Magaly Medina, Bill Orosco expresó su pesar por la situación.

“Mi primo no va a ver a mi abuela”, afirmó, subrayando el impacto que esta distancia ha tenido en las festividades familiares. El cantante recordó con nostalgia las Navidades en las que toda la familia se reunía, compartiendo música y tradiciones bajo el legado de Johnny Orosco. Ahora, la ausencia de Deyvis ha dejado un vacío difícil de llenar.

El conflicto legal que separó a los primos no solo alteró su relación personal, sino que también afectó la cohesión familiar. Bill explicó en el pódcast de Magaly Medina que, desde entonces, no ha habido acercamientos ni intentos de reconciliación. “No, para nada”, respondió cuando se le preguntó si habían retomado el contacto tras la disputa. La abuela, quien solía ser el punto de encuentro de la familia, ya no recibe la visita de Deyvis, lo que ha cambiado la esencia de las reuniones.

Consultado sobre si el éxito y la fama han influido en el comportamiento de Deyvis, Bill prefirió no emitir juicios directos. “No sé si lo haya perdido o lo haya olvidado, él mismo sabe si ha cambiado”, declaró, manteniendo una postura neutral y evitando la polémica. Enfatizó que sus padres siempre le inculcaron la importancia de la humildad y la autenticidad, valores que, según él, deben prevalecer en el entorno artístico. “Siempre mantén esa humildad”, recordó que le decían sus tíos y su madre, según relató.

La madre de Bill Orosco: vida en el extranjero y el sueño de la casa

Bill Orosco, de 24 años, ha construido su carrera musical enfrentando críticas y desafíos, muchos de ellos relacionados con el uso de su apellido artístico. En conversación con Magaly Medina, explicó que eligió llevar el apellido Orosco como un homenaje a su madre, quien lo crió sola tras la ausencia de su padre. “Por respeto a mi madre, por honrar a mi madre. Más que a la familia, más que a mi tío, es honrarla a ella. Y eso absolutamente nadie me lo va a quitar”, afirmó durante el pódcast, destacando la influencia y el sacrificio de su madre en su vida.

Bill Orosco revela por qué usa primero el apellido Orosco: "Por respeto a mi madre, por honrarla".

La madre de Bill reside actualmente en el extranjero, una decisión que tomó para trabajar y sacar adelante a su familia. Según relató, Bill apoyó la partida de su madre al asegurarle que él se encargaría de todo en Perú. “Mi mamá es una mujer muy trabajadora. Eso lo aprendió de mi abuela y me lo inculcó a mí”, contó el cantante, quien considera a su madre su principal inspiración.

El sueño de Bill es construirle una casa para que pueda regresar y disfrutar de una vida más tranquila, después de años de esfuerzo. “Ya va cuatro pisos. Ya faltan los acabados para que ella venga y disfrute. Ya mucho se ha sacrificado por los tres, no solamente por mí”, relató en la entrevista.

El abandono del padre de Bill Orosco

La historia familiar de Bill Orosco también está marcada por la ausencia de su padre, quien los abandonó cuando él tenía cinco años y su hermana apenas uno. En la conversación con Magaly Medina, el cantante relató que nunca volvió a ver a su progenitor y que, hace dos años, se enteró de su fallecimiento. “No lo volví a ver.

Bill Orosco habla de la ausencia de su padre y que hace dos años se enteró que falleció, además de estar terminando la casa para su mamá.

Lo último que supe es que falleció hace dos años”, compartió. Bill nunca tuvo contacto con los hijos que su padre tuvo en una nueva familia y, según explicó, asumió la responsabilidad de cuidar a sus propios hermanos junto a su madre.