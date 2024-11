Deyvis Orosco responde ante las acusaciones de su primo Bill Orosco: “Estoy acostumbrado a que hablen de mi”

Deyvis Orosco responde ante las acusaciones de su primo Bill Orosco | Willax

La disputa entre Deyvis Orosco y su primo Bill Orosco ha escalado en las últimas semanas, mezclando conflictos legales y tensiones familiares. En el centro de la controversia se encuentran los derechos sobre la obra musical de Johnny Orosco, fallecido líder del grupo Néctar, y el uso del apellido que ambos comparten en sus respectivas trayectorias artísticas.

En una reciente edición del programa Magaly TV La Firme, se dio a conocer una carta notarial enviada por Deyvis Orosco a su primo, donde prohíbe expresamente a Bill interpretar las canciones de Néctar. Según el documento, el ‘Bomboncito’ como miembro de la Asociación Peruana de Autores y Compositores (APDAYC) y titular de los derechos sucesorios de las obras de su padre, Johnny Orosco, prohíbe cualquier reproducción, comunicación o adaptación de dichas canciones tanto en el Perú como en el extranjero.

“Dicha prohibición se hace extensiva para la ejecución pública y en todas las plataformas digitales, no solo al territorio nacional, sino también a nivel mundial, bajo responsabilidad”, señala el texto firmado por el esposo de Cassandra.

Bill Orosco responde a Deyvis tras prohibirle cantar temas de Jhonny Orosco: “Yo también soy Orosco”

La situación generó una fuerte respuesta de Bill, quien ganó popularidad en TikTok por interpretar temas de Néctar, lo que le valió elogios por su talento y similitud vocal con su tío Johnny. En el mismo programa televisivo, el joven cantante denunció que su familiar habría ido más allá al solicitar a Indecopi que le impida usar el apellido Orosco en su carrera musical, una medida que consideró como un intento de “apagar su voz”.

“Me mandaste una carta notarial para no cantar las canciones de mi tío y ahora quieres prohibirme que use mi nombre, ¿ya no quieres que cante más?”, expresó Bill, visiblemente afectado. Además, explicó que usa el apellido materno en primer lugar como un homenaje a su madre, quien lo crió junto a sus hermanos en condiciones difíciles.

Este enfrentamiento, que combina el legado musical de Néctar con disputas personales y legales, ha generado opiniones divididas entre los seguidores de ambos artistas. Mientras algunos defienden el derecho de Deyvis como heredero legal, otros critican lo que consideran un acto de exclusión hacia su primo, quien busca rendir tributo a su tío a través de la música.

Andrea San Martín revela que programas de TV y radios le cerraron las puertas a Bill Orosco. (Captura: Magaly TV La Firme)

Deyvis rompe su silencio

En medio de esta disputa legal, Andrea San Martín también se ha pronunciado, mostrando su apoyo a Bill Orosco. La expareja de Deyvis, ha mencionado que esta situación sirvió para ‘desenmascarar’ al cantante. Al respecto, las cámaras del programa de Rodrigo González y Gigi Mitre, siguieron al artista en el aeropuerto para conocer su versión.

Al inicio, la pareja de Cassandra Sánchez De lamadrid, se mostró sorprendido de que los periodistas estén dentro del aeropuerto. Pese a ello, expresó que ya está acostumbrado a que hablen de él, restando importancia a las denuncias públicas.

“Yo estoy acostumbrado a que hablen de mí”, comentó al inicio. Pero, al ser consultado sobre las declaraciones de Andrea San Martín fue más tajante y señaló que los demás deben sacar sus propias conclusiones. “Quiero que la gente saque sus propias conclusiones”,

Deyvis Orosco responde ante las acusaciones de su primo Bill Orosco

Sin embargo, eso no fue todo, pues cuando le preguntaron, una vez más por su primo Bill y es que tiene en sus planes dejarlo cantar, no negó ni afirmó en su respuesta y solo atinó a decir: “La verdad que es lamentable esto, chicos”.