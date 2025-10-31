Perú

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Lima

La diversidad climatológica en Perú es tal que se tienen identificados 38 estados del tiempo a lo largo del país

Por Infobae Noticias

Guardar
¿Lloverá este día? Informate con
¿Lloverá este día? Informate con el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)

A consecuencia del cambio climático, las variaciones en el estado del tiempo son más constantes lo que provoca que, en un solo día, puedan registrarse altas temperaturas, lluvias constantes, así como fuertes heladas; lo mejor es tomar precauciones e infórmate sobre el pronóstico del clima para este viernes 31 de octubre en Lima.

Sin importar si se aprovechará el día para dar un paseo o simplemente ir a la oficina a trabajar, conocer el clima que habrá en las próximas horas puede ayudar a evitar mojarse en la lluvia o cargar innecesariamente un paraguas y abrigo.

Para este viernes, se estima que en Lima habrá un 1% de posibilidad de lluvia, así como una temperatura máxima de 21 centígrados y una mínima de 17°. La nubosidad será del 25% y por la noche habrá una probabilidad del 0% de lluvias.

La predicción del clima en
La predicción del clima en Lima (Imagen ilustrativa Infobae)

En el departamento de Lima se reportan una docena de tipos de clima, determinados por su cercanía al mar al oeste y la altitud hacia el este, presentado principalmente un estado del tiempo árido y templado, así como una nula humedad durante todo el año.

De todos los estados del tiempo, el predominante y que abarca cerca del 50% del territorio de dicho departamento es el árido con escasa humedad.

Este estado del tiempo resulta peculiar dadas las condiciones geográficas de la ciudad, pues está ubicada en una zona tropical y prácticamente a nivel del mar. La clave para entender el tipo de clima en Lima viene de la cercanía con la Cordillera de los Andes, así como de la fría corriente peruana o corriente de Humboldt, proveniente del sur.

El clima se extiende desde la provincia de Cañete al sur y hasta la provincia de Barranca al norte, pasando por la ciudad capital de Perú, prácticamente un desierto, donde las lluvias caen muy poco y solo entre los meses de julio y septiembre.

En medio de este clima árido se forman los ecosistemas de “lomas” en las provincias de Cañete, Lima, Huaral y Huaura, desarrolladas por la influencia de neblinas y lloviznas invernales, creando un entorno fresco y húmedo en medio del desierto.

En las zonas más alejadas de la costa y con ello una mayor altura, el estado del tiempo pasa de árido a semiárido y más al este aparecen los fríos e incluso las lluvias un tanto más constantes en verano.

(EFE)
(EFE)

El clima en Perú

En Perú se sienten hasta 38 tipos de clima, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), esto como resultado de la interacción entre diferentes factores climáticos y geográficos.

Estos factores principales, detalla el Senamhi, son su posición geográfica en el Trópico de Capricornio y la cercanía de la Cordillera de los Andes.

De los 38 climas, el Senamhi destaca tres principales que se definen de acuerdo a la zona del país en la que se encuentren.

En la costa del país sudamericano, que da con el Océano Pacífico y abarca apenas el 11.6% del territorio nacional, el estado del tiempo que predomina es árido y templado, siendo su característica climática principal la escasez de lluvias.

En la sierra, la zona cercana a la Cordillera de los Andes y que ocupa el 28.1% del territorio peruano, el clima es lluvioso y frío principalmente.

Mientras que en la selva, donde más se cumple el clima tropical de Perú ocupando el 60.3% de su superficie, el estado del tiempo es definido como muy lluvioso y cálido.

Temas Relacionados

Clima en PerúClimaLimaperu-noticiasNoticias

Más Noticias

Magaly Medina se burla del reencuentro de Flavia Laos, Ale Fuller y Mayra Goñi: “No tienen códigos, pinochas”

La conductora de ATV no pasó por alto el reencuentro de las tres actrices, quienes se mostraron nuevamente unidas durante la promoción de su más reciente película. Ella les recordó que su amistad se quebró por Pablo Heredia

Magaly Medina se burla del

Magaly Medina se burla de Pamela Franco por disfrazarse de policía: “Eso era cuando eras la clandestina”

La periodista recordó el pasado de Pamela como “la clandestina” del futbolista y comentó con humor que su disfraz de policía llegaba “un poco tarde”

Magaly Medina se burla de

Maju Mantilla despide con profundo dolor a su madre y revela cómo fueron sus últimos días: “Tu nombre está escrito en mi corazón”

La exreina de belleza compartió un sentido mensaje para despedir a su madre, recordando su fe, fortaleza y los momentos más especiales que vivieron juntas

Maju Mantilla despide con profundo

Magaly Medina sobre saliente de Suheyn Cipriani: “Un hombre que te ama no te esconde ni te hace comer en el carro”

La conductora se dirigió directamente a la exMiss Perú, quien negó mantener una relación sentimental pese a ser captada con un misterioso acompañante

Magaly Medina sobre saliente de

Magaly Medina a Alejandra Baigorria por su nueva campaña con hija de Christian Domínguez: “No ha convocado a su hermana”

La conductora comentó la decisión de la empresaria de presentar a la hija del cumbiambero, como nueva imagen de su marca de ropa. La conductora cuestionó la elección y sugirió un trasfondo familiar en la decisión, asegurando que “a su hermana no la apoya igual

Magaly Medina a Alejandra Baigorria
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

César Acuña tentará la Presidencia

César Acuña tentará la Presidencia por tercera vez, ¿quiénes son los candidatos al Senado y a la Cámara de Diputados por APP?

César Acuña lidera lista presidencial por Alianza para el Progreso para las Elecciones 2026: ¿quiénes son los canditatos a la vicepresidencia del partido?

Tren Lima-Chosica: revelan que la MML alteró factura para ocultar un pago de casi $400 mil a empresas de EE.UU.

Incorporan a Carlos Bruce, alcalde de Surco, en investigación tras demolición parcial de la casa de María Acuña

Semana de representación convertida en campaña: congresistas viajan a Trujillo por inicio de cuarta campaña de Keiko Fujimori

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina se burla del

Magaly Medina se burla del reencuentro de Flavia Laos, Ale Fuller y Mayra Goñi: “No tienen códigos, pinochas”

Magaly Medina se burla de Pamela Franco por disfrazarse de policía: “Eso era cuando eras la clandestina”

Maju Mantilla despide con profundo dolor a su madre y revela cómo fueron sus últimos días: “Tu nombre está escrito en mi corazón”

Magaly Medina sobre saliente de Suheyn Cipriani: “Un hombre que te ama no te esconde ni te hace comer en el carro”

Magaly Medina a Alejandra Baigorria por su nueva campaña con hija de Christian Domínguez: “No ha convocado a su hermana”

DEPORTES

A qué hora juega Alianza

A qué hora juega Alianza Lima vs Melgar HOY: partido en Matute por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Palmeiras vs Flamengo: fecha oficial de la final en Lima de la Copa Libertadores 2025

Cenaida Uribe cuenta su estrategia para despedir extranjeras que no rinden en Alianza Lima: “Hay que tener suerte”

La advertencia de Germán Leguía tras el tricampeonato de Universitario: “Veo sufrir a Alianza Lima y Sporting Cristal en el 2026″

Hincha peruano cumple el sueño de su vida al asistir a juego del Arsenal y conmueve a reportera: “Es mi equipo desde niño”