Halloween y el Día de la Canción Criolla: eventos, conciertos y actividades para celebrar el 31 de octubre

Halloween y el Día de la Canción Criolla 2025: eventos y conciertos.

Lima se prepara para vivir una de las noches más animadas del año. Este 31 de octubre y 1 de noviembre, la ciudad se llena de música, luces y diversión con una programación que combina lo mejor del Halloween y el Día de la Canción Criolla. Desde conciertos con grandes artistas hasta fiestas temáticas, ferias y espectáculos criollos, hay opciones para todos los gustos y edades.

Reggaetón Lima Festival

El Reggaetón Lima Festival 6 se llevará a cabo en el Estadio Nacional de Lima, siendo un evento muy esperado por los amantes del género urbano. La velada contará con la actuación de reconocidos artistas internacionales, entre los que se encuentran figuras emblemáticas como Arcángel, Yandel, Myke Towers, Tito El Bambino, Farruko, Sech, Lennox, Dalex, Kapo, Noriel, Maldy y Plan B y Charanga Habanera.

Fecha: 31 de octubre

Hora: Desde las 5:00 p.m.

Lugar: Estadio Nacional

Precio: Desde los S/. 160 en Teleticket

Será una noche llena de energía, baile y luces en uno de los escenarios más grandes del país, donde se espera la asistencia de miles de fanáticos.

Reggaetón Lima Festival por HALLOWEEN 2025. IG

Vive el Fanta Spooky Fest en Real Plaza Puruchuco

El Halloween también tiene su espacio para los gamers. En el Infinity Gaming Center del Real Plaza Puruchuco (Ate) se realizará el Fanta Spooky Fest, una experiencia de 12 horas dedicada al entretenimiento digital, el cosplay y la cultura pop.

Fecha: Jueves 31 de octubre

Hora: De 10:00 a.m. a 10:00 p.m.

Actividades: Torneos de Fortnite, Pokémon, simuladores de F1, baile virtual y concurso de cosplay gamer.

Entrada general: S/35 (incluye Fanta Halloween Edition y snacks Takis).

Promoción: Ingreso gratuito para quienes asistan disfrazados y compren una Fanta en el punto de acceso.

Una jornada pensada para los jóvenes y las familias que buscan una alternativa divertida y diferente.

Evento por Halloween 2025

¡Hallocumbia! en Plaza Norte: noche de jarana y cumbia

La música tropical también dice presente con el concierto Hallocumbia!, una gran fiesta que reunirá a tres de las agrupaciones más queridas del país: Corazón Serrano, Armonía 10 y Caribeños de Guadalupe.

Lugar: Plaza Norte

Fecha: Jueves 31 de octubre

Hora: Desde las 8:00 p.m.

Entradas: A la venta en VAOPE.com

Un espectáculo que promete baile, ritmo y diversión para cerrar octubre con sabor a jarana y cumbia.

Concierto por Halloween - 2025

Eventos por Día de la Canción Criolla

Eva Ayllón en Barranco

La Primera Cantante del Perú, Eva Ayllón, rendirá homenaje a la música criolla con dos conciertos sold out en el Centro de Convenciones Bianca. Los shows, programados para los días 30 y 31 de octubre, marcarán su regreso triunfal a Lima tras una extensa gira por Estados Unidos.

Lugar: Centro de Convenciones Bianca, Barranco

Fechas: Miércoles 30 y jueves 31 de octubre

Entradas: Agotadas

Durante los conciertos, Eva interpretará clásicos de Chabuca Granda, Augusto Polo Campos, Alicia Maguiña y Mario Cavagnaro, entre otros. “Cada 31 de octubre no solo celebramos una fecha: celebramos nuestra identidad”, expresó la cantante.

Eva Ayllón cantará en el Día de la Canción Criolla

Lucía de la Cruz: “Lucía con el alma”

Otra voz icónica del criollismo, Lucía de la Cruz, se presentará en La Estación de Barranco con su espectáculo “Lucía con el alma”, una velada llena de sentimiento y sabor criollo.

Lugar: La Estación de Barranco (Av. Pedro de Osma 112)

Fecha: Jueves 31 de octubre

Hora: 10:30 p.m.

Entradas: A la venta en Teleticket

El show incluye más de una hora de música en vivo, acompañada por una jarana criolla con Nahomi Chávez.

Lucía de la Cruz.

Almuerzo show en El Rosedal de Surco

El Restaurant Turístico El Rosedal (Surco) invita a celebrar con un almuerzo criollo en vivo que contará con la presentación de Los Kipus de Paco Maceda Jr. y Los Hermanos Castro.

Lugar: Jr. Batalla de Ayacucho 290, Surco

Fecha: Jueves 31 de octubre

Hora: 1:00 p.m.

Entradas: En Teleticket

Un evento ideal para quienes prefieren una celebración diurna con buena comida, valses y música en vivo.

Espectáculos culturales: tradición y talento en escena

El Gran Teatro Nacional presentará el espectáculo “Estampas Criollas” con el Coro Nacional de Niños, dirigido por Mónica Canales. Más de 100 voces rendirán homenaje a los grandes del criollismo con danzas y escenas costumbristas.

Lugar: Av. Javier Prado Este 225, San Borja

Fecha: Miércoles 30 de octubre

Hora: 8:00 p.m.

Entradas: En Teleticket

Día de la Canciín Criolla en el Gran Teatro Nacional.

Mientras tanto, La Estación de Barranco ofrecerá dos espectáculos teatrales:

“Cascarón Criollo” (30 de octubre, 8:30 p.m.), con Mathias Spitzer e Ítalo Maldonado.

“Amores de Peña” (30 de octubre, 8:00 p.m.), una historia romántica ambientada en una peña limeña.

‘El alma del Perú’ en Willax TV

El canal Willax Televisión emitirá el especial “El alma del Perú: la música nos une”, conducido por Cecilia Bracamonte, con la participación de Bartola y el grupo Novalima.

Fechas: Viernes 31 de octubre y sábado 1 de noviembre

Duración: 90 minutos

El programa rendirá homenaje a Óscar Avilés y Arturo “Zambo” Cavero, recuperando material inédito de sus presentaciones y celebrando la vigencia del criollismo en la televisión nacional.

Día de la Canción Criolla