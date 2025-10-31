Perú

‘Peperas’ en Surco roban a jóvenes en su propia casa y hasta se llevan su ropa puesta

Dos jóvenes sufrieron el robo de sus objetos personales y prendas luego de una noche con mujeres que conocieron en una discoteca, quienes fueron identificadas por cámaras de seguridad al huir vistiendo la ropa de las víctimas

‘Peperas’ en Surco roban a jóvenes en su propia casa y hasta se llevan su ropa puesta - Buenos Días Perú

Dos mujeres identificadas como “peperas” drogaron a dos jóvenes en Surco, los despojaron de sus pertenencias y abandonaron la vivienda vistiendo sus prendas. Los hechos ocurrieron después de que las sospechosas contactaran a sus víctimas en una discoteca del Centro de Lima, acompañándolos luego hasta su domicilio donde implementaron el delito.

El modus operandi de las “peperas”: engaño y drogas

Las cámaras de seguridad del condominio en Surco captaron a Alexandra de Pilar Flores Sandoval y Sarahí Nicol Contreras Aliaga saliendo de la vivienda con indumentaria ajena. Las prendas holgadas pertenecían a los mismos jóvenes que, según los testimonios recogidos, estaban bajo los efectos del clonazepam y otras sustancias. La familia de las víctimas relató que el estado de uno de los afectados persistió por más de siete horas, requiriendo asistencia en una comisaría cercana para realizar los análisis toxicológicos.

El encuentro inicial se produjo en una discoteca ubicada en el Centro de Lima. De acuerdo al relato de los familiares, las mujeres se sumaron al grupo cuando estos ya planeaban retirarse, mostrándose insistentes en acompañarlos al domicilio. A su llegada, los jóvenes comenzaron a sentir una somnolencia inusual, perdiendo el control de su estado y sus recuerdos poco después del consumo de bebidas.

Identificación y antecedentes de las sospechosas

El vínculo de las implicadas con hechos similares fue revelado tras la revisión de cámaras de vigilancia y el rastreo de pertenencias robadas. Los jóvenes reconocieron a las autoras por imágenes vistas en televisión, lo que motivó una investigación familiar, facilitando la conexión de las identidades con denuncias previas en otras dependencias policiales.

Se constató que ambas mujeres cuentan con al menos tres denuncias en la comisaría de Lince por delitos similares, y registros en otras jurisdicciones como Sol de Oro. Una de ellas había sido intervenida días antes, aunque recuperó la libertad debido a la falta de flagrancia durante su detención. Las averiguaciones familiares también arrojaron antecedentes de actividades en discotecas de Miraflores y denuncias en Chiclayo.

La operación coordinada tras el robo

Las sospechosas sustrajeron teléfonos celulares, ropa y dispositivos electrónicos. La familia logró rastrear uno de los iPhones hasta la zona de Manzanilla, mientras que otro artefacto fue ubicado en el área de Rimac. Tras el robo, los afectados y sus parientes recibieron amenazas a través del WhatsApp sustraído, en mensajes que exigían el desbloqueo de la cuenta iCloud a cambio de la seguridad familiar. “La vida de tu familia está en tus manos… me voy con todos a primera hora”, se leyó en uno de los mensajes enviados desde el mismo número robado.

Los intentos de acceder a las cuentas bancarias de los afectados no prosperaron gracias a la rápida acción para bloquear los accesos. Según el relato familiar, los delincuentes emplearon la identidad del joven para comunicarse con allegados y ejercer presión, manteniendo el control de los dispositivos por varias horas.

Justicia en entredicho ante la reincidencia

La familia de las víctimas manifestó su indignación por las dificultades para lograr la detención definitiva de Alexandra de Pilar Flores Sandoval y Sarahí Nicol Contreras Aliaga. Pese a la existencia de evidencia videográfica y varias denuncias, las sospechosas han recuperado la libertad tras detenciones anteriores, situación atribuida al criterio policial de no encontrar flagrancia.

Los familiares afirman haber identificado patrones de operación en distintos distritos, sugiriendo la existencia de una red criminal más amplia. Las amenazas posteriores al hurto y la recurrencia de los hechos llevaron a la formulación de un nuevo llamado a las autoridades policiales y del Ministerio Público para actuar de manera eficaz con el objetivo de evitar nuevas víctimas.

