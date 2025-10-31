Perú

Magaly Medina sobre saliente de Suheyn Cipriani: “Un hombre que te ama no te esconde ni te hace comer en el carro”

La conductora se dirigió directamente a la exMiss Perú, quien negó mantener una relación sentimental pese a ser captada con un misterioso acompañante

Magaly Medina cuestiona al supuesto saliente de Suheyn Cipriani: "¿Por qué la lleva a comer a escondidas? Un hombre que ama no se oculta".

La conductora Magaly Medina volvió a comentar las recientes declaraciones de Suheyn Cipriani, quien usó sus redes sociales para responder a los rumores sobre un posible romance con un hombre cuya identidad ha causado curiosidad entre los seguidores del programa.

Entre risas, Magaly inició el segmento con su característico tono irónico: “Mejor vayamos con la Sujey, que por lo menos habla claro. Dice que le gustan los malandros, tiene un malandro al que niega, pero nosotras ya le sacamos hasta los anticuchos del malandro”, dijo mientras su equipo de producción no podía contener la risa en el set.

En las redes sociales, Suheyn Cipriani había publicado un video en el que respondía a las críticas y rumores sobre su situación sentimental. En el clip, la modelo fue enfática en negar que tenga pareja y defendió su derecho a disfrutar su soltería.

Después de todo lo que yo he vivido en esta vida, después de todo lo que me ha pasado, ¿ustedes creen que yo me voy a sentir mal por algo que no me tiene que hacer sentir mal? No he matado a nadie, no he hecho nada malo, estoy soltera, puedo conocer a quien yo desee. No hay ningún problema por eso. Yo no tengo una relación”, afirmó con tono sereno.

La también influencer explicó que su decisión de no hacer públicas sus relaciones responde a experiencias pasadas. “El día que yo tenga una relación, tampoco lo voy a contar, porque poner las relaciones públicamente... Yo ya viví una relación pública y nunca más lo volvería a hacer, porque cualquier problema que tengas es feo, manejar las relaciones públicas, pero igual yo no tengo una relación”, sostuvo.

Magaly Medina aconseja a Suheyn Cipriani

Luego de escuchar sus palabras, Magaly Medina intervino con una mirada más crítica. “No tiene una relación. ¿Ya lo dejó o lo sigue negando? Porque, bueno, nosotros ya los hemos captado juntos y ella esa noche me lo aceptó”, reveló la periodista, dando a entender que Cipriani sí habría confesado en privado haber salido con el hombre en cuestión.

Magaly explicó que, como periodista de espectáculos, no puede guardar silencio sobre un tema que involucra a figuras públicas.

Yo no tendría por qué decirlo, pero soy periodista. A mí no me puedes contar nada off the record, porque finalmente yo lo voy a decir y lo voy a contar, porque estamos en un programa de espectáculos. Eso pasa con la farándula”, comentó entre carcajadas.

Sin embargo, el comentario más fuerte llegó cuando Magaly Medina cuestionó la actitud del supuesto saliente de Suheyn Cipriani, insinuando que podría estar ocultándola. “Será que ese hombre no quiere salir a la palestra pública, no quiere lucirla de la mano por los sitios públicos, porque la lleva a los agachaditos nomás a comer, no se bajan al restaurante, comen en el carro, se van a fiestas al otro lado de la ciudad con gorro y todo”, ironizó.

Con la experiencia que la caracteriza, la conductora lanzó un mensaje directo y reflexivo a la modelo. “No, pues, Suheyn. El hombre que te quiere tiene que estar orgulloso de ti y te pasea por la ciudad. O tiene algo que esconder ese hombre, o es casado o tiene cinco mujeres. El hombre que te ama tiene que valorarte y tú también tienes que valorarte. No permitas nunca que un hombre te esconda”, expresó con firmeza.

El comentario se volvió uno de los momentos más comentados del programa, ya que Magaly Medina aprovechó la situación para enviar una advertencia que, según ella, muchas mujeres deberían tener presente. “Perfecto, eres soltera. ¿Te quieres ir a comer a un restaurante? Ándate. Nadie te dice que no. Pero no agarres de pretexto aquello que es pretexto de la otra persona”, señaló.

La conductora agregó: “Un hombre no te tiene que poner una gorra y llevarte a un lugar donde nadie pueda encontrarte. No tienen por qué hacerte comer en el carro cuando bien puede invitarte a un restaurante, lucirte, sentarte contigo en público. Ten cuidado con eso”.

Finalmente, Magaly Medina cerró su consejo con un toque de humor, pero también de experiencia personal: “Es un consejo, hasta de un conejo, con la experiencia de vida que tengo. No soy coach, no soy terapeuta, pero lo que yo veo es eso. Un hombre que te ama no te esconde”.

