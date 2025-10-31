Perú

Halloween y Día de la Canción Criolla: Lima ofrece festivales y recorridos sin costo para grandes y chicos

La capital peruana reúne talleres, concursos, ferias de comida y espectáculos únicos, en una jornada que promueve la cultura popular y la interacción familiar en espacios abiertos y emblemáticos de la ciudad

Guardar
La capital peruana reúne talleres,
La capital peruana reúne talleres, concursos, ferias de comida y espectáculos únicos, en una jornada que promueve la cultura popular y la interacción familiar en espacios abiertos y emblemáticos de la ciudad - Andina

Una serie de actividades culturales y familiares gratuitas marca la agenda del 31 de octubre en Lima, reuniendo música, gastronomía, dulces y tradiciones para vecinos y visitantes. El centro histórico y diferentes espacios emblemáticos proponen alternativas abiertas para celebrar tanto Halloween como el Día de la Canción Criolla, caracterizado por su relevancia para la identidad limeña.

FestiCriollo 2025, tradición y sabor en el Parque de la Exposición

El FestiCriollo 2025 convoca en la Fuente China del Parque de la Exposición a familias, turistas y seguidores de la música criolla. Desde el 30 de octubre hasta el 1 de noviembre, el corazón de Lima se transforma en escenario para exponentes de este género patrimonial, agrupaciones de danza, talleres culturales y una feria con más de 30 expositores de cocina típica y artesanía. Todas las actividades son de acceso libre y se desarrollan de 10 a. m. a 10 p. m.

La capital peruana reúne talleres,
La capital peruana reúne talleres, concursos, ferias de comida y espectáculos únicos, en una jornada que promueve la cultura popular y la interacción familiar en espacios abiertos y emblemáticos de la ciudad - Andina

Uno de los momentos más destacados se sitúa el 31 de octubre, con el concurso El Mejor Pan con Chicharrón, donde diversas chicharronerías emblemáticas de la capital compiten por la preferencia de un jurado integrado por especialistas gastronómicos y representantes de negocios tradicionales. Según los organizadores, la competencia busca reconocer al desayuno limeño por excelencia y mantener vivas sus recetas.

La feria ofrece degustaciones de bebidas y platos emblemáticos del Perú, junto a productos elaborados por artesanos locales. La Municipalidad Metropolitana de Lima, a través de su Gerencia de Desarrollo Económico, impulsa este encuentro para fortalecer la tradición criolla, el turismo interno y la economía de los pequeños productores.

“Esperamos consolidar un espacio de encuentro familiar donde la música y la gastronomía refuercen nuestra identidad”, señalaron voceros municipales. Todas las actividades son gratuitas y abiertas al público.

Festival del Turrón Innovador 2025, dulces y creatividad en la Plaza Mayor

Desde las 11 a. m. hasta las 8 p. m., la cuadra 1 del jirón Conde de Superunda, frente a la emblemática Plaza Mayor de Lima, presenta el Festival del Turrón Innovador 2025 hasta el 2 de noviembre. Doce productores de Lima Metropolitana exhiben turrones que van desde la receta tradicional hasta variantes originales con ingredientes y presentaciones novedosas.

La capital peruana reúne talleres,
La capital peruana reúne talleres, concursos, ferias de comida y espectáculos únicos, en una jornada que promueve la cultura popular y la interacción familiar en espacios abiertos y emblemáticos de la ciudad - Andina

El evento incluye la segunda edición del Concurso del Turrón Innovador, agendado para mediodía del 31 de octubre. Maestros pasteleros y emprendedores compiten ante un jurado que evalúa presentación, balance de sabores, innovación y uso de insumos nacionales.

Durante la feria, los asistentes pueden participar en clases magistrales, disfrutar de actividades interactivas y acceder a productos de cafeteros locales, lo que potencia el consumo de café peruano de alta calidad. Esta iniciativa busca impulsar el emprendimiento y preservar las costumbres culinarias limeñas, a la vez que promueve la identidad local.

La combinación de exhibiciones, capacitaciones y concursos acerca al público a los protagonistas de la repostería artesanal y la cultura limeña.

Castillo de Chancay ofrece ingreso gratuito por Halloween este 31 y 1: ¿Cuáles son los requisitos?

El Castillo de Chancay abre sus puertas libremente este 31 de octubre y 1 de noviembre con una propuesta familiar especial para Halloween. El requisito es asistir con disfraz completo de cualquier temática. Niños y adultos pueden recorrer zonas temáticas y espacios históricos en un ambiente enriquecido por presentaciones artísticas, concursos de disfraces y la recreación de historias fantásticas.

La capital peruana reúne talleres,
La capital peruana reúne talleres, concursos, ferias de comida y espectáculos únicos, en una jornada que promueve la cultura popular y la interacción familiar en espacios abiertos y emblemáticos de la ciudad - Andina

La programación incluye tres recorridos: Exploradores del Mundo, enfocado en el descubrimiento cultural, Viajeros del Tiempo, con referencias paleontológicas, y Guardianes del Rey, que introduce elementos de misterio en los pasadizos del castillo. Además, se habilita la Casa del Terror para visitantes que buscan una experiencia de suspenso con efectos audiovisuales y escenografía inspirada en relatos clásicos.

Los hoteles Camelot y Madre Perla, ubicados dentro del castillo, ofrecen paquetes especiales que combinan hospedaje, tours y acceso a las actividades principales. De esta forma, el destino se posiciona como punto de encuentro para familias que desean vivir Halloween entre historia y diversión.

La gratuidad y diversidad de propuestas hacen de Lima un escenario privilegiado para quienes buscan celebrar el 31 de octubre con cultura, sabor y entretenimiento familiar.

Temas Relacionados

HalloweenDía de la Canción Criollaperu-noticias

Más Noticias

31 de octubre no es feriado: Día de la Canción Criolla y Halloween se celebrarán con actividades normales en Perú

Perú festeja el Día de la Canción Criolla y Halloween, pero la jornada no será feriado ni día no laborable, según el calendario oficial del Gobierno. Las actividades escolares y laborales se desarrollarán con normalidad en todo el país.

31 de octubre no es

Tomás Gálvez remueve a la fiscal que descubrió el 85% de plagio en la tesis de Patricia Benavides

A pesar de su experiencia en investigaciones de alto perfil, el fiscal de la Nación interino manda a Alejandra Cárdenas a su plaza de origen en Arequipa

Tomás Gálvez remueve a la

Más de 200 mil citas disponibles para trámite de pasaporte: conoce los pasos para reservar tu turno

Las reservas pueden realizarse en 31 oficinas repartidas en 20 regiones y el Callao, lo que facilita a los usuarios elegir la sede más cercana o conveniente

Más de 200 mil citas

Adolescente de 15 años lleva una semana sin ser localizado en SJL: familia pide apoyo a la PNP

La familia enfrenta la angustia por la ausencia de un menor en Los Álamos, donde los esfuerzos por hallarlo se suman a la delicada situación de salud de otro de los hermanos

Adolescente de 15 años lleva

Padrón Electoral: ¿Se pueden modificar los datos o realizar algún reclamo por omisión o error? Esto dice Reniec

La Lista de Padrón Inicial estará disponible hasta hoy viernes 31 de octubre. Hay información de 27 356 578 electores, de los cuales un 50,4% corresponde a mujeres y un 49,6% a hombres

Padrón Electoral: ¿Se pueden modificar
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Tomás Gálvez remueve a la

Tomás Gálvez remueve a la fiscal que descubrió el 85% de plagio en la tesis de Patricia Benavides

Lady Camones, Eduardo Salhuana y los otros congresistas de APP que buscan reelegirse en el nuevo Congreso bicameral

Carlos Álvarez encabeza la plancha presidencial de ‘País para todos’: ¿Quiénes acompañan al cómico en las Elecciones 2026?

PPK asegura que el hermano de Martín Vizcarra es el ‘caballo de Troya’ que el expresidente está usando para volver al poder

Partido Morado confirma precandidatos presidenciales para las Elecciones 2026: Estas son las listas completas

ENTRETENIMIENTO

Poder Judicial prohíbe a Pamela

Poder Judicial prohíbe a Pamela López hablar de Christian Cueva en público tras denuncia por “hostigamiento mediático”

Neutro y Mayra Goñi desconciertan a sus seguidores con mensajes opuestos: mientras él insinúa ruptura, ella lo llena de elogios

Jessica Newton responde a denuncia de estafa que hizo Thalía Vera tras ser coronada Miss Perú La Libertad: “Afecta mi imagen”

Anahí de Cárdenas retoma tratamiento preventivo contra el cáncer de mama tras convertirse en madre: “Emocionalmente me bajonea”

Killay, Wayra y Alejandro: los hijos de Dina Páucar sorprenden al heredar el talento y la pasión por la música folclórica

DEPORTES

Alianza Lima vs Melgar EN

Alianza Lima vs Melgar EN VIVO: minuto a minuto en Matute por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Dónde ver Alianza Lima vs Melgar HOY: canal tv online del duelo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

A qué hora juega Alianza Lima vs Melgar HOY: partido en Matute por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Edison Flores reveló si Christian Cueva sería bien recibido en Universitario: “Ciudamos mucho al grupo”

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025 HOY: así van los equipos en la fecha 17 del Torneo Clausura y Acumulada