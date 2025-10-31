Halloween y Día de la Canción Criolla: Lima ofrece festivales y recorridos sin costo para grandes y chicos

La capital peruana reúne talleres, concursos, ferias de comida y espectáculos únicos, en una jornada que promueve la cultura popular y la interacción familiar en espacios abiertos y emblemáticos de la ciudad - Andina

Una serie de actividades culturales y familiares gratuitas marca la agenda del 31 de octubre en Lima, reuniendo música, gastronomía, dulces y tradiciones para vecinos y visitantes. El centro histórico y diferentes espacios emblemáticos proponen alternativas abiertas para celebrar tanto Halloween como el Día de la Canción Criolla, caracterizado por su relevancia para la identidad limeña.

FestiCriollo 2025, tradición y sabor en el Parque de la Exposición

El FestiCriollo 2025 convoca en la Fuente China del Parque de la Exposición a familias, turistas y seguidores de la música criolla. Desde el 30 de octubre hasta el 1 de noviembre, el corazón de Lima se transforma en escenario para exponentes de este género patrimonial, agrupaciones de danza, talleres culturales y una feria con más de 30 expositores de cocina típica y artesanía. Todas las actividades son de acceso libre y se desarrollan de 10 a. m. a 10 p. m.

La capital peruana reúne talleres, concursos, ferias de comida y espectáculos únicos, en una jornada que promueve la cultura popular y la interacción familiar en espacios abiertos y emblemáticos de la ciudad - Andina

Uno de los momentos más destacados se sitúa el 31 de octubre, con el concurso El Mejor Pan con Chicharrón, donde diversas chicharronerías emblemáticas de la capital compiten por la preferencia de un jurado integrado por especialistas gastronómicos y representantes de negocios tradicionales. Según los organizadores, la competencia busca reconocer al desayuno limeño por excelencia y mantener vivas sus recetas.

La feria ofrece degustaciones de bebidas y platos emblemáticos del Perú, junto a productos elaborados por artesanos locales. La Municipalidad Metropolitana de Lima, a través de su Gerencia de Desarrollo Económico, impulsa este encuentro para fortalecer la tradición criolla, el turismo interno y la economía de los pequeños productores.

“Esperamos consolidar un espacio de encuentro familiar donde la música y la gastronomía refuercen nuestra identidad”, señalaron voceros municipales. Todas las actividades son gratuitas y abiertas al público.

Festival del Turrón Innovador 2025, dulces y creatividad en la Plaza Mayor

Desde las 11 a. m. hasta las 8 p. m., la cuadra 1 del jirón Conde de Superunda, frente a la emblemática Plaza Mayor de Lima, presenta el Festival del Turrón Innovador 2025 hasta el 2 de noviembre. Doce productores de Lima Metropolitana exhiben turrones que van desde la receta tradicional hasta variantes originales con ingredientes y presentaciones novedosas.

La capital peruana reúne talleres, concursos, ferias de comida y espectáculos únicos, en una jornada que promueve la cultura popular y la interacción familiar en espacios abiertos y emblemáticos de la ciudad - Andina

El evento incluye la segunda edición del Concurso del Turrón Innovador, agendado para mediodía del 31 de octubre. Maestros pasteleros y emprendedores compiten ante un jurado que evalúa presentación, balance de sabores, innovación y uso de insumos nacionales.

Durante la feria, los asistentes pueden participar en clases magistrales, disfrutar de actividades interactivas y acceder a productos de cafeteros locales, lo que potencia el consumo de café peruano de alta calidad. Esta iniciativa busca impulsar el emprendimiento y preservar las costumbres culinarias limeñas, a la vez que promueve la identidad local.

La combinación de exhibiciones, capacitaciones y concursos acerca al público a los protagonistas de la repostería artesanal y la cultura limeña.

Castillo de Chancay ofrece ingreso gratuito por Halloween este 31 y 1: ¿Cuáles son los requisitos?

El Castillo de Chancay abre sus puertas libremente este 31 de octubre y 1 de noviembre con una propuesta familiar especial para Halloween. El requisito es asistir con disfraz completo de cualquier temática. Niños y adultos pueden recorrer zonas temáticas y espacios históricos en un ambiente enriquecido por presentaciones artísticas, concursos de disfraces y la recreación de historias fantásticas.

La capital peruana reúne talleres, concursos, ferias de comida y espectáculos únicos, en una jornada que promueve la cultura popular y la interacción familiar en espacios abiertos y emblemáticos de la ciudad - Andina

La programación incluye tres recorridos: Exploradores del Mundo, enfocado en el descubrimiento cultural, Viajeros del Tiempo, con referencias paleontológicas, y Guardianes del Rey, que introduce elementos de misterio en los pasadizos del castillo. Además, se habilita la Casa del Terror para visitantes que buscan una experiencia de suspenso con efectos audiovisuales y escenografía inspirada en relatos clásicos.

Los hoteles Camelot y Madre Perla, ubicados dentro del castillo, ofrecen paquetes especiales que combinan hospedaje, tours y acceso a las actividades principales. De esta forma, el destino se posiciona como punto de encuentro para familias que desean vivir Halloween entre historia y diversión.

La gratuidad y diversidad de propuestas hacen de Lima un escenario privilegiado para quienes buscan celebrar el 31 de octubre con cultura, sabor y entretenimiento familiar.