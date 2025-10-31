EsSalud se pronuncia por caso de adulta mayor diagnosticada con enfermedad prostática: “Lamentamos la confusión”

Hospital Rebagliati . (Foto: Agencia Andina)

Luego del controversial diagnóstico que recibió una adulta mayor, quien fue erróneamente informada de padecer hipertrofia prostática, una enfermedad exclusiva de varones, el Seguro Social de Salud (EsSalud) emitió un comunicado oficial para esclarecer lo ocurrido y ofrecer disculpas públicas. El caso, que involucra a una mujer de 70 años atendida en el Policlínico Juan José Rodríguez Lazo de la Red Prestacional Rebagliati, generó indignación y preocupación entre usuarios del sistema de salud tras difundirse que la mujer recibió un resultado clínico donde se consignaba una hiperplasia prostática.

Según el relato de la paciente, difundido por Canal N, ella acudió para un control ginecológico y, tras días de espera, recibió un diagnóstico imposible para su condición fisiológica. “Vengo por mi resultado y me dan un resultado de varón, que tengo prostatitis”, declaró. El hecho derivó en que la familia presentara una queja formal ante la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud) y anunciara eventuales acciones legales, alegando daños y falta de protocolos claros en la atención.

EsSalud diagnosticó a mujer con enfermedad masculina | Canal N

EsSalud reconoce el error y ofrece disculpas

En su comunicado, EsSalud lamentó lo sucedido y reconoció que el incidente obedeció a un error administrativo. “Lamentamos profundamente la confusión y el malestar ocasionado a la paciente y a su familia”, señaló la institución, que también explicó el origen de la equivocación. Según la entidad, tras una verificación interna se identificó “un error en la digitación del registro del código de solicitud, lo que generó la entrega de un resultado clínico perteneciente a otro paciente (de sexo masculino)”.

La institución aseguró que, tras detectarse la situación, se comunicaron con la paciente para explicarle lo ocurrido y garantizarle una atención preferencial para completar sus exámenes ginecológicos de forma adecuada. Asimismo, reafirmó su compromiso con la transparencia, el respeto y la seguridad en el proceso de atención.

La paciente expresó además sentirse maltratada cuando buscó explicaciones dentro del establecimiento, señalando una falta de acompañamiento y claridad por parte del personal.

EsSalud admite error tras entregar diagnóstico de próstata a adulta mayor y anuncia sanciones. (Foto: EsSalud)

Investigación interna

EsSalud informó que investigará el caso e impondrá sanciones administrativas al personal involucrado. Además, anunció que reforzará los protocolos de validación de resultados clínicos y capacitará al personal de admisión y diagnóstico para evitar la repetición de casos similares. “Se reforzará de manera inmediata los protocolos de validación de resultados clínicos”, precisó en su comunicado.

Paralelamente, la familia de la paciente presentó una queja en Susalud y evalúa acciones legales. “Vamos a tomar las acciones legales del caso, porque esto es gravísimo”, manifestó un familiar en declaraciones a la prensa, subrayando la angustia y confusión generadas por el error.

Mujer es diagnosticada con enfermedad exclusiva de hombres y ahora acusa a EsSalud de negligencia - Canal N