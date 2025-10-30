Essalud advierte aumento de emergencias infantiles por Halloween: cuidado con dulces adulterados

Durante las celebraciones de Halloween, los riesgos asociados al consumo de golosinas no reguladas y el uso de accesorios peligrosos generan alarma en el personal de salud. Este periodo, caracterizado por la entrega de caramelos y la utilización de disfraces, ha supuesto un incremento significativo en las atenciones brindadas a menores afectados por atragantamientos, heridas, caídas e intoxicaciones.

A partir de la cobertura de Panamericana TV, se advierte que el Servicio de Transporte Asistido de Emergencias de Salud (ESTAE) reporta 789 casos de incidentes relacionados con obstrucción de la vía aérea y otros accidentes.

Cecilia Carranza, vocera de la entidad, destacó ante las cámaras de Buenos días Perú del citado canal que en muchos de estos episodios la reacción de familiares o cuidadores resulta fundamental, ya que en situaciones de asfixia el tiempo de respuesta marca la diferencia para evitar complicaciones mayores.

La especialista recomendó revisar cuidadosamente el tipo de dulces que reciben los niños durante estas reuniones. Entre las recomendaciones figura evitar productos sin registro sanitario, como el conocido “arrocillo”, que a menudo carece de fecha de vencimiento y proviene de ventas informales.

El consumo de dulces sin registro sanitario y el uso de disfraces fabricados con materiales de baja calidad elevan el riesgo de emergencias en menores durante Halloween - Créditos: Andina.

Según Carranza, este tipo de golosina representa un peligro ya que, al no cumplir los estándares oficiales, puede provocar reacciones adversas e incluso intoxicaciones. La situación se agrava cuando los menores, en su entusiasmo por compartir, reparten los productos a hermanos más pequeños, quienes son más vulnerables ante atragantamientos u obstrucciones respiratorias.

Además de los alimentos, deben considerarse riesgos asociados a los disfraces. Muchas máscaras y accesorios disponibles en el mercado están fabricados con plástico de baja calidad, lo que puede causar irritaciones y reacciones alérgicas en la piel.

Se hizo especial énfasis en el caso de niños con antecedentes de asma o alergias, ya que ellos tienen mayor probabilidad de experimentar complicaciones severas, como angioedema o inflamación de la glotis. En tales circunstancias, se requiere atención inmediata para aplicar medicación endovenosa y controlar la reacción.

Essalud advierte aumento de emergencias infantiles por Halloween - Créditos: Andina.

La emisora resaltó también la importancia de supervisar los accesorios de los atuendos. Elementos como garras, espadas o disfraces con piezas rígidas pueden provocar lesiones tanto en el propio usuario como en compañeros, debido a movimientos involuntarios o accidentes fortuitos durante los juegos. Carranza explicó que objetos puntiagudos, al no ser proporcionales a la edad o tamaño del niño, pueden acabar en impactos o heridas en los ojos u otras zonas sensibles.

El llamado concluye con recomendaciones para los adultos encargados del cuidado de los menores: verificar sellos y fechas de los caramelos, evitar la compra de productos sin procedencia comprobada y vigilar el uso de disfraces y accesorios.

Ante cualquier emergencia, el número 117 del ESTAE permanece disponible para atención inmediata de asegurados. Las celebraciones pueden disfrutarse plenamente si se prioriza la protección de quienes participan, manteniendo rutinas de vigilancia y control sobre los elementos introducidos en el entorno de los niños.