Perú

APRA elegirá entre 15 precandidatos al representante del partido en las Elecciones 2026: ¿cuándo se conocerá al candidato oficial?

Las listas encabezadas por Jorge del Castillo, Hernán Garrido-Lecca y Enrique Valderrama captan la preferencia de los integrantes del partido de la estrella, que votarán en las Elecciones Primarias

APRA definirá a su candidato
APRA definirá a su candidato presidencial el 30 de noviembre

El Partido Aprista Peruano (APRA) es la única agrupación política que celebrará elecciones internas con voto directo de sus militantes para definir a su candidato presidencial rumbo a las Elecciones Generales de 2026. A diferencia de los 39 partidos y cuatro alianzas que optaron por el sistema de delegados.

De acuerdo con el cronograma de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), las Elecciones Primarias se desarrollarán el 30 de noviembre y el 7 de diciembre, en cumplimiento de la Ley Orgánica de Elecciones (Ley N.º 26859). En esas fechas, los militantes apristas elegirán a sus candidatos a la presidencia, vicepresidencias, Senado y Cámara de Diputados.

El proceso, supervisado por la ONPE, se inició con la participación de 42 militantes inscritos formalmente, quienes presentaron 15 planchas de candidaturas a la presidencia y vicepresidencias. Entre las principales fórmulas destacan las encabezadas por Jorge del Castillo, Hernán Garrido-Lecca y Enrique Valderrama. Una encuesta interna realizada por militantes y simpatizantes ubica a Garrido-Lecca con ligera ventaja (40,95%) sobre Del Castillo (40,81%), mientras que Valderrama registra un 9,68% de apoyo.

El APRA definirá su fórmula
El APRA definirá su fórmula presidencial el 30 de noviembre con voto directo

Los candidatos y la modalidad de votación

El 30 de noviembre los militantes elegirán la fórmula presidencial aprista. La primera plancha inscrita fue la de Jorge del Castillo, acompañado por Mauricio Mulder como primer vicepresidente y Belén García Mendoza, actual secretaria general del partido, como segunda vicepresidenta. Luego se presentó la lista de Hernán Garrido-Lecca, quien postula junto al exalcalde de Huanta, Omar Quesada Martínez, y la excongresista Olga Cribilleros. En tanto, el economista Enrique Valderrama, líder de la corriente interna “Renovación con Unidad”, también busca la nominación presidencial.

Además, se han inscrito Juan Carlos Sánchez Montes de Oca, Rafael Zevallos Bueno y otros precandidatos que completan las 15 planchas en competencia.

  • Yamel Romero Peralta
  • Hernán Garrido Lecca Montañez
  • Jorge Del Castillo Gálvez
  • Magno Mendoza Rodríguez
  • Augusto Valqui Malpica
  • Rafael Zevallos Bueno
  • Enrique Valderrama Peña
  • José Antonio Torres Iriarte
  • Nury Cotreras Biette
  • Jorge Morales Loyola
  • Neptalí Ramírez Herrera
  • Juan Carlos Sánchez Montes de Oca
  • Javier Velásquez Quesquén
  • Emiliano Vargas Ibañez
  • Jorge Risco Vega

En paralelo, el partido definirá sus listas para el Congreso bicameral, donde figuran nombres históricos como Benigno Chirinos, Carla García, Erasmo Reyna (exabogado de Alan García) y César Zumaeta para el Senado. Para la Cámara de Diputados postulan Omar Quesada, Ricardo Pinedo, Enrique Valderrama y el propio Mauricio Mulder.

El APRA prepara su retorno
El APRA prepara su retorno a la escena política con internas supervisadas por la ONPE

Consultado por Infobae Perú, Mauricio Mulder explicó que el proceso interno busca mantener viva la esencia democrática del aprismo.

“Los que van a presentarse a la presidencia de la República, van en fórmula. O sea, en tres. Con un presidente, y dos vicepresidentes, que son los que puedan, este, eventualmente, reemplazar al presidente”, indicó.

El excongresista detalló que las elecciones internas no se limitan a la candidatura presidencial.

“Lo que estamos, en este momento, es la definición de todos los candidatos y de todas las personas que han mostrado sus ganas, su anhelo de ser candidatos. Entonces, hemos hecho elecciones, estamos haciendo elecciones internas, para cada uno de los cargos que existen. O sea, si uno quiere ser diputado, otro quiere ser senador, otro quiere ser presidente de la República, etcétera”, señaló.

El político también destacó que el proceso cuenta con el acompañamiento de la ONPE y una participación sin precedentes.

Dirigentes, candidatos del Apra en
Dirigentes, candidatos del Apra en una actividad partidaria

“Eso ya lo venimos haciendo con el acompañamiento de la ONPE y creo, me parece que somos el único partido que está haciendo elecciones internas”, enfatizó.

Un proceso democrático supervisado por la ONPE

De acuerdo con el Registro de Organizaciones Políticas (ROP), el Partido Aprista cuenta con 44.138 afiliados, de los cuales al menos el 10 % deberá participar en los comicios internos para que estos sean válidos.

Mulder detalló que el proceso interno abarca todos los niveles de representación:

“Se han presentado algo así como casi ochenta candidatos internos para, eh, las elecciones internas que tienen que ver con la presidencia de la República, la vicepresidencia de la República, la, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Entre todos esos, estamos más o menos hablando de unas cuatrocientas personas”.

El dirigente también reveló su doble rol dentro del proceso:

“Por ejemplo, yo soy candidato a diputado. Pero al mismo tiempo, estoy en la fórmula donde está Jorge del Castillo, Belén García y yo. Que es para la presidencia. Este… es así, pues, ¿no? O sea, es medio complicado”, añadió.

El 7 de diciembre se conocerán los resultados finales del proceso aprista, cuando se proclame la fórmula presidencial que representará al partido en las Elecciones Generales de 2026. Para el APRA, estas internas representan no solo la elección de un candidato, sino también la oportunidad de reafirmar su vigencia política y su histórica apuesta por la democracia partidaria.

