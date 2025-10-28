Perú

Caso Cócteles: Juez se aparta y deja en suspenso aplicación del fallo del TC a favor de Keiko Fujimori

El juez Wilson Verástegui se apartó del caso que involucra a la lideresa de Fuerza Popular, tras la revelación de su cercanía con César Acuña

Por Luis Paucar

Guardar
Fuente: Canal N

El juez Wilson Verástegui, del Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, se apartó del proceso contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, cuando debía definir si acataba el fallo del Tribunal Constitucional (TC), el cual anuló la acusación fiscal por presunta financiación irregular en las campañas de 2011 y 2016.

La decisión de inhibirse del caso, anunciada este lunes, se produjo tras la publicación de información en el semanario de investigación Hildebrandt en sus trece sobre la cercanía entre el magistrado y César Acuña, líder de Alianza Para el Progreso (APP).

Verástegui afirmó que, desde octubre de 2024, ejerce su función “con apego a la Constitución, leyes ordinarias vigentes y valores éticos, entre ellos la imparcialidad”, y explicó que el escrutinio surgió luego de la difusión de una fotografía en la que aparece junto a Acuña.

Rechazó tener una “gran amistad” con el exgobernador de La Libertad, aunque admitió conocerlo, y mencionó que la relación se dio entre sus padres en Cajamarca hace varias décadas. “Reitero, no es cierto la ‘gran amistad’ que se señala (...); no obstante, sí lo conozco, pero no me une ningún vínculo”, puntualizó.

La decisión del juez se
La decisión del juez se conoció después de que el semanario Hildebrandt en sus trece publicara información sobre la cercanía de Verástegui con César Acuña

Agregó que conocer a Acuña implicaría inhibirse solo ante causas que lo involucren directamente, no ante terceros, y afirmó que el título del reportaje que motivó su decisión, “Alianza para el proceso”, corresponde a lo que calificó como “especulaciones periodísticas propios de medios sensacionalistas”.

Luego de este pronunciamiento, el expediente de la lideresa de Fuerza Popular sigue pendiente de asignación a un nuevo juez. La semana pasada, el TC ordenó dejar sin efecto la acusación fiscal contra Fujimori y contra su partido tras determinar que el proceso que se le seguía “carece de sustento jurídico”.

La decisión declaró fundada una demanda presentada por la defensa de la hija y heredera política del exdictador Alberto Fujimori (1990-2000) y ordenó que se archive este proceso, conocido como el ‘caso cócteles’.

La abogada de Fujimori, Giulliana Loza, había pedido que se declaren nulas las resoluciones judiciales vinculadas con el proceso que se le sigue a su defendida por los delitos de lavado de activos, organización criminal, falsa declaración y falsedad genérica, así como “todos los actos precedentes” seguidos desde el inicio de las investigaciones preliminares, en 2017.

Loza argumentó que antes de noviembre de 2016 no se consideraba que recibir dinero para financiar una campaña política podía implicar un delito de lavado de activos y que la Fiscalía incorporó nuevos elementos al caso en octubre de 2018 “sin respetar el derecho a la defensa”.

El Tribunal Constitucional ordenó archivar
El Tribunal Constitucional ordenó archivar la acusación fiscal al considerar que el proceso carecía de sustento jurídico

En ese sentido, el TC ordenó al Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional que defina con prontitud la situación jurídica de Fujimori, sobre la base “de lo dispuesto en la sentencia”. Indicó que “no se declara inocencia ni culpabilidad”, solo la imposibilidad de continuar con una acusación “sin sustento jurídico y contraria a la Constitución”.

El caso

El llamado ‘caso cócteles’ se abrió contra Fujimori y otros dirigentes de Fuerza Popular por la presunta financiación irregular de sus campañas electoral de 2011 y 2016 con dinero de empresas privadas, que la agrupación política explicó como procedente de una serie de ‘cócteles’ en los que participaron simpatizantes.

Entre los supuestos aportantes irregulares a las campañas de Fujimori estuvieron la empresa brasileña Odebrecht y varios conglomerados económicos peruanos, lo que llevó a la Fiscalía a considerar que se había conformado una organización criminal, por lo que también se debía ordenar la disolución del partido.

El pasado 2 de julio, el equipo fiscal del caso Lava Jato presentó una nueva acusación penal y elevó a 35 años el pedido de prisión para Keiko Fujimori, después de que el juicio oral en el que solicitaba 30 años fuera anulado en abril y el proceso retornara a la etapa de acusación.

Temas Relacionados

Keiko Fujimoriperu-politicaCésar AcuñaAPPAlianza Para el ProgresoPoder Judicial

Más Noticias

Reanimar la mirada: el alma que la máquina no puede imaginar

La IA no crea; combina, predice, simula. Su valor está en lo que amplifica, no en lo que origina

Reanimar la mirada: el alma

Congresista Lucinda Vásquez usó a sus trabajadores para realizarle pedicura y cocinarle en horas de trabajo

Imágenes difundidas por Cuarto Poder muestran a trabajadores de la legisladora cortándole las uñas de los pies en su despacho y preparándole comida en su casa durante el horario laboral

Congresista Lucinda Vásquez usó a

Programación de la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: partidos, horarios y canal tv

La segunda jornada de la nueva temporada de la LPV, a desarrollarse en el Coliseo Miguel Grau del Callao, promete atraer la atención de los fanáticos con partidos de altísimo rigor. Conoce el itinerario

Programación de la fecha 2

El color y olor de tu orina pueden indicar problemas de salud: aprende cómo identificarlos

La apariencia de la orina puede advertir la presencia de deshidratación, infecciones urinarias o trastornos metabólicos

El color y olor de

Día de Todos los Santos 2025: el error más común en los cementerios que puede propagar el dengue y otras enfermedades

Con miles de personas visitando los camposantos este 1 de noviembre, las autoridades sanitarias refuerzan la alerta y recuerdan que pequeños descuidos pueden facilitar la propagación del zancudo Aedes aegypti

Día de Todos los Santos
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Congresista Lucinda Vásquez usó a

Congresista Lucinda Vásquez usó a sus trabajadores para realizarle pedicura y cocinarle en horas de trabajo

Lucinda Vásquez podría ser denunciada por peculado de uso, ¿cuántos años de prisión afrontaría?

Reniec acatará fallo del PJ y pagará más de S/ 200 mil a Dina Boluarte, pero deberá esperar su turno

Rafael López Aliaga señala que podría construir 14 aeropuertos internacionales en cinco años: “Es muy fácil de hacer”

Guillermo Bermejo fue trasladado al penal de Ancón I: Congresista fue condenado a 15 años por afiliación terrorista

ENTRETENIMIENTO

El mensaje de Rosángela Espinoza

El mensaje de Rosángela Espinoza a sus excompañeros de Esto Es Guerra: “no me despido de falsos e hipócritas”

Las mejores series de Netflix Perú para ver hoy mismo

Kevin Díaz asegura que perdió la confianza en Patricio Parodi tras ser eliminado en Esto es Guerra: “creí en él”

La cantante Asmir Young denuncia agresión y acaba en la comisaría de Miraflores con su pareja

Edwin Sierra responde con humor a las confesiones de Nadeska Widausky en “El valor de la verdad”

DEPORTES

Programación de la fecha 2

Programación de la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: partidos, horarios y canal tv

Jorge Fossati se arrodilló tras la obtención del tricampeonato con Universitario y elogió el temperamento del plantel: “Se lo merecen”

El Mundial de Clubes 2025 presenta una renuncia inesperada: ¿afectará en el calendario de participación de Alianza Lima?

Roberto Mosquera arremete en contra de la organización de la Liga 1 2025: “Lo que he visto es un abuso, pero nadie dice nada”

Facundo Morando aprueba el rendimiento de Alianza Lima en la Noche Blanquiazul 2025 y Liga Peruana de Vóley: “El equipo ofreció tres victorias”