Peruanos gastarán hasta S/ 300 en celebraciones de Halloween y del Día de la Canción Criolla

Las festividades del 31 de octubre impulsarán el consumo en sectores como el entretenimiento, la gastronomía y el comercio, con una marcada preferencia por actividades familiares y temáticas

Alejandro Delgado Tong

Por Alejandro Delgado Tong

Si bien Halloween no impulsa
Si bien Halloween no impulsa de manera significativa las ventas del comercio convencional, sí provoca un fuerte movimiento en el ámbito del entretenimiento. Foto: Imagen Ilustrativa Infobae

Las celebraciones del 31 de octubre moverán nuevamente el consumo local, combinando la diversión de Halloween con el fervor del Día de la Canción Criolla. Este año, los peruanos priorizarán actividades recreativas y espacios de encuentro familiar, según estimó Leslie Passalacqua, presidenta del Gremio Retail y Distribución de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

Aunque Halloween no genera un impacto directo en el retail tradicional, sí dinamiza el sector del entretenimiento, sobre todo en tiendas especializadas para niños, eventos temáticos y actividades en centros comerciales. En contraste, el Día de la Canción Criolla impulsará principalmente al sector Horeca (hoteles, restaurantes y cafeterías), que proyecta un incremento en reservas y espectáculos en vivo.

Gasto promedio y preferencias de consumo

El desembolso variará según el tipo de comercio. En espacios populares como Gamarra o Mesa Redonda, los clientes invertirán entre S/ 60 y S/ 120, enfocándose en disfraces y adornos temáticos. En cambio, quienes opten por tiendas formales o malls podrían gastar entre S/ 250 y S/ 300, especialmente por la demanda de disfraces importados o de marca.

En restaurantes y bares, el gasto individual se ubicará entre S/ 80 y S/ 150 durante las celebraciones criollas, con montos mayores en locales exclusivos o con presentaciones artísticas. Estas cifras evidencian un comportamiento de consumo más orientado a experiencias que a compras materiales.

En zonas comerciales tradicionales, como
En zonas comerciales tradicionales, como Gamarra y Mesa Redonda, los compradores destinarán montos que van desde S/ 60 hasta S/ 120. Foto: Facebook

El gremio empresarial prevé que los centros comerciales experimenten un aumento de hasta 20% en el flujo de visitantes durante la jornada del 31 de octubre, impulsado por promociones y eventos familiares. Esta tendencia se refuerza con la anticipación de las campañas: los retailers formales comenzaron sus ofertas desde mediados de septiembre, mientras que el comercio popular concentra su mayor actividad en octubre, alcanzando su punto máximo en la última semana del mes.

¿Qué disfraces se posicionan como los más populares para este Halloween 2025?

Este año, para la celebración de Halloween 2025, se observa una clara inclinación hacia disfraces inspirados en la cultura popular reciente y en tendencias virales: personajes de películas, series o incluso memes están marcando la pauta. Por ejemplo, los trajes basados en la película de animación KPop Demon Hunters —como los de Rumi, Mira o Zoey— figuran entre los más buscados para niños y jóvenes. Al mismo tiempo, clásicos renovados vuelven con fuerza: los atuendos de brujas de Wicked: For Good (como Elphaba o Glinda) y personajes del universo Wednesday siguen siendo elecciones populares, apelando tanto a la nostalgia como al “factor reconocible al instante”.

Además, los disfraces de superhéroes y personajes de franquicias reconocidas mantienen un espacio importante en los armarios del 31 de octubre. Figuran nuevamente figuras como Superman o iconos del universo Marvel y DC, impulsados por los estrenos y relanzamientos actuales. También se capta una tendencia hacia disfraces en grupo o coordinados para familias, inspirados en películas como The Minecraft Movie o clásicos animados de culto, lo cual facilita que varias personas se sumen a un tema común.

Finalmente, la dimensión del contenido viral y la influencia de las redes sociales también marcan la tendencia: disfraces sorprendentes, como el del personaje The Lorax gracias a un meme de TikTok, están escalando posiciones. En este sentido, la mezcla de moda, entretenimiento y plataformas digitales ha hecho que los disfraces para este año busquen ser tanto reconocibles como memorables, más allá del clásico susto o la simple vestimenta temática.

Nuevamente, veremos a varias personas
Nuevamente, veremos a varias personas con disfraces del Joker y Pennywise. Foto: difusión

