Edison Flores sorprende con radical cambio de look: ¿una señal de cerrar etapas?

Edison Flores sorprende con radical cambio de look: ¿cerrando etapas?. IG

El futbolista Edison Flores encendió las redes sociales con su más reciente publicación, en la que mostró un drástico cambio de look: el mediocampista de Universitario de Deportes se tiñó completamente el cabello de rubio.

La imagen no pasó desapercibida y generó miles de comentarios de sus seguidores, quienes interpretaron el gesto como una señal simbólica de cierre de etapas personales y profesionales.

El nuevo look de Edison Flores en redes sociales

El popular ‘Orejas’ compartió en su cuenta oficial de Instagram su nueva apariencia, acompañada de una fotografía en la que posa sonriente con el uniforme de entrenamiento de Universitario. Su cabello rubio platinado acaparó la atención inmediata de fanáticos, periodistas deportivos y compañeros de equipo.

Algunos usuarios asociaron el cambio con una transformación emocional tras su separación de Ana Siucho, mientras que otros señalaron que podría tratarse de una apuesta entre jugadores luego de que Universitario de Deportes conquistara el Torneo Clausura 2025.

“Nuevo ciclo, nueva versión”, “Cuando cierras etapas, cambias de color”, y “Rubio campeón”, fueron algunos de los comentarios más recurrentes entre los hinchas del club crema.

Edison Flores sorprende con radical cambio de look. IG

Mensaje tras el título del Torneo Clausura

Horas antes del debut de su nuevo look, Edison Flores había compartido un sentido mensaje en redes sociales, tras coronarse tricampeón con Universitario. El jugador agradeció el apoyo de la hinchada y destacó la fortaleza del grupo durante la temporada.

“No fue un camino fácil. Pasamos por momentos duros, pero siempre juntos, fuertes. Hoy miramos atrás y todo valió la pena. Tricampeones con el grupo que nunca se rindió y la hinchada que siempre apoyó”, escribió en Instagram.

El mensaje fue interpretado como un reflejo del buen momento deportivo que atraviesa el jugador, contrastando con los meses complicados que ha vivido en su vida personal.

Edison Flores celebra tricampeonato de Universitario. IG

Su separación con Ana Siucho

A finales de junio, Edison Flores sorprendió al anunciar oficialmente su separación de Ana Siucho, con quien se casó en diciembre de 2019 en una de las bodas más mediáticas del fútbol peruano.

El comunicado publicado en redes sociales puso fin a semanas de rumores: “Por medio del presente, quiero hacer de conocimiento público que estoy separado desde hace unos meses atrás”, informó el jugador.

En el mismo mensaje, el deportista dejó en claro que mantendría una relación cordial con su exesposa por el bienestar de sus hijas.

“Agradezco de antemano el respeto a la privacidad de mi familia y la mía en este momento. No realizaré más comentarios al respecto”, añadió.

Desde entonces, el futbolista ha mantenido un perfil más reservado sobre su vida personal, centrando su atención en su carrera y en el club crema.

Edison Flores confirma su separación de Ana Siucho: “Desde hace unos meses”

La distancia con sus hijas y su búsqueda de equilibrio

Meses después de la separación, Edison Flores habló abiertamente sobre el impacto emocional que vivió tras el fin de su matrimonio. En una entrevista en el programa digital ‘Denganch’, conducido por Diego Penny y José Carvallo, el volante nacional compartió reflexiones sinceras sobre su proceso de adaptación a la nueva etapa de su vida.

“Es difícil, sí, pero estoy tratando de dejar pasar cosas, centrarme más en conseguir nuevamente una paz, una tranquilidad que todas las personas necesitamos”, expresó.

El jugador reconoció que la distancia con sus hijas había sido un tema doloroso, pero aseguró que poco a poco está reconstruyendo la comunicación con ellas.

“Mis hijas siempre van a ser importantes para mí. Esa situación está cambiando, me estoy sintiendo mucho mejor”, dijo.

Además, confesó que durante un tiempo perdió el contacto con su entorno familiar debido a su carácter reservado. “Soy una persona muy solitaria y había perdido contacto hasta con mi familia. Eso lo estoy encontrando de nuevo”, agregó.

Edison Flores habló de la distancia con sus hijas tras su separación de Ana Siucho: “Había perdido contacto” | You Tube

Un proceso de transformación personal

El cambio físico del futbolista parece acompañar un proceso más profundo de renovación emocional. Cercanos al entorno de Flores aseguran que el jugador ha optado por enfocarse en su crecimiento personal y profesional, priorizando su bienestar y su rol como padre.

Durante la entrevista, también reflexionó sobre las lecciones que deja una separación:

“La vida es dura para todos, sin importar la profesión o lo que uno tenga. Pero me siento mejor, tratando de disfrutar cada momento y de reencontrarme conmigo mismo”, afirmó.

El gesto de teñirse el cabello fue interpretado por muchos como un símbolo de liberación, una manera de marcar un nuevo comienzo después de meses de cambios. Los hinchas no tardaron en expresar su apoyo, resaltando la madurez con la que el futbolista ha enfrentado los desafíos personales y deportivos.

De ídolo crema a referente emocional

A sus 31 años, Edison Flores no solo es uno de los jugadores más queridos por la afición de Universitario, sino también una figura que ha sabido mostrar vulnerabilidad sin perder fortaleza. Su apertura emocional y la forma en que ha manejado su vida privada han generado empatía entre seguidores que ven en él un ejemplo de resiliencia.

Por ahora, el jugador continúa entrenando con miras a las finales del campeonato nacional, mientras disfruta de esta nueva etapa con una imagen completamente renovada. Su cabello rubio, lejos de ser solo una decisión estética, parece representar el inicio de un nuevo capítulo en su historia dentro y fuera del campo.

Edison Flores se sinceró y confesó motivo que provocó su bajo rendimiento en Universitario