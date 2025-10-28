Edison Flores lanzó fuerte indirecta a Raúl Ruidíaz tras tricampeonato de Universitario: “Si me buscan, yo acepto, no rechazo”

El 'Orejas' dejó un contundente mensaje por su disposición de ir a la 'U'. (Video: TikTok)

Universitario de Deportes se hizo con el Torneo Clausura y, por consiguiente, salió tricampeón nacional. Y en medio de las celebraciones, se destaparon varias revelaciones entre los jugadores. En ese sentido, Edison Flores lanzó una fuerte indirecta a Raúl Ruidíaz luego de este éxito de la ‘U’ y aseguró que él si se puso a disposición para volver al club.

"A mí no me buscaron, ah. Yo me puse a disposición de Universitario“, fueron sus primeras palabras en una transmisión por TikTok.

De la misma manera, el ‘Orejas’ dejó en claro que si te llama la entidad ‘merengue’, tienes que regresar y no rechazar la oportunidad. "Si me buscan, yo acepto. No rechazo, ah. No rechazo", expresó, dando pie a un mensaje entre líneas para la ‘Pulga’, que decidió fichar por Atlético Grau tras no alcanzar un acuerdo para fichar por los ‘estudiantiles’.

Acto seguido, un par de compañeros de Universitario, que serían Amet Calderón y Jorge Murrugarra, le preguntaron “¿a dónde se fue la ‘U’?“, a lo que el mediocampista de 31 años señaló con sus dedos que el equipo se fue hacia arriba, en relación a las consagraciones a nivel nacional y el haber alcanzado los octavos de final de la Copa Libertadores 2025.

Edison Flores levantó tres dedos en señal del tricampeonato de Universitario tras el triunfo contra ADT en Tarma. - créditos: Universitario

Lo cierto, es que la posible llegada de Raúl Ruidíaz a Universitario se debatió a lo largo de la temporada. Hubo dimes y diretes entre ambas partes, aunque la dirigencia siempre manifestó que la idea no era hacer una locura económica y que las pretensiones del futbolista estaban alejadas.

Hasta ahí parecía que la situación solo se dio entre directiva y jugador, pero luego el menudo delantero publicó un polémico video que no fue tomado a bien por el entorno de la ‘U’ y que trajo serias consecuencias. El mismo Edison Flores admitió que esto causó malestar en el plantel, empero, que no le guarda resentimiento por la amistad que tuvieron en el pasado.

Por lo pronto, Ruidíaz extendió su contrato con Atlético Grau hasta finales de 2029 y parece poco probable que deje la institución que también acogió a su hermano, Yamir, y que es dirigido por un técnico de su aprecio, Ángel Comizzo.

El delantero peruano confesó que extraña jugar por el equipo de sus amores y abordó la posibilidad de retirarse con la camiseta 'crema'. (Video: Youtube EmbajadUr Crema)

Edison Flores sobre el tricampeonato nacional de Universitario y posible salida del club

Tras la consagración de Universitario como tricampeón nacional, Edison Flores se refirió al logro y al esfuerzo realizado por el equipo. “Es historia para nosotros, estamos muy felices. Crearon una campaña contra nosotros diciendo que ya teníamos el campeonato. Nosotros no nos creímos eso. Fuimos fuertes y gracias a Dios estoy en un equipo humilde que jugó cada partido como si fuera una final”, dijo en primera instancia para la prensa.

El ‘Orejas’ enfatizó el carácter competitivo de los ‘merengues’ y reconoció el reto que implica defender la camiseta. “Fuimos superiores durante todo el año y eso se refleja ahora. Nos metieron mucha presión, pero somos la ‘U’. Estamos acostumbrados a jugar con presión”, sostuvo.

El volante también dedicó palabras a sus compañeros y valoró el esfuerzo colectivo desplegado a lo largo del campeonato. Consideró que la “superioridad” de Universitario fue consecuencia de aprovechar los tropiezos rivales y mantener un rendimiento parejo en cada jornada. “Estoy contento por el esfuerzo que han hecho mis compañeros durante todo el año. Fuimos superiores, aprovechamos los puntos que dejaron los otros equipos. Esto es fútbol, tratamos siempre de dar lo mejor y emocionarnos”, señaló.

Sobre su futuro, Flores Peralta deslizó la posibilidad de dejar el club tras cumplir sus objetivos deportivos: “Fue una gran decisión poder venir. Gané todo lo que tenía que ganar hasta este año. Son cinco torneos cortos y un tricampeonato, así que me voy muy feliz”.

El 'Orejas' compartió su emoción por el nuevo éxito y expresó una frase que deja en el aire su futuro en el club. (Video: GOLPERU)