Campaña veterinaria gratis para este 31 de octubre: conoce dónde y qué servicio se ofrecerán

La propuesta adquiere importancia al prevenir enfermedades en los animales de compañía, incentivar la responsabilidad en su atención y contribuir al bienestar de las mascotas y sus familias en el entorno comunitario

Por Alejandro Aguilar

La campaña veterinaria fomenta la tenencia responsable entre los dueños - Créditos: Freepik.

La Municipalidad de La Perla anunció que llevará a cabo una campaña veterinaria gratuita este viernes 31 de octubre en el Mirador de La Perla, ubicado en la avenida Costanera 2433.

Las actividades se desarrollarán entre la 1 p. m. y las 5 p. m., e incluyen servicios sin costo para dueños y mascotas, concursos y una jornada pensada para fomentar la tenencia responsable de animales de compañía en el distrito.

Esta iniciativa tiene como objetivo generar conciencia sobre la importancia de los cuidados veterinarios preventivos y el bienestar animal al facilitar el acceso de la población a servicios básicos para sus perros y gatos.

Con ello, la comuna busca fomentar una cultura de prevención y atención periódica, reduciendo riesgos de enfermedades y promoviendo relaciones saludables entre las mascotas y sus familias.

Se recomienda a las personas llegar temprano al evento - Créditos: Freepik.

Durante la campaña, los vecinos podrán acceder a:

  • Consultas veterinarias
  • Desparasitación interna y externa
  • Corte de uñas
  • Limpieza de oídos
  • Aplicación de tratamientos antipulgas

Concurso de disfraces

El evento, organizado por la Municipalidad de La Perla, contempla además un atractivo concurso de disfraces que incluye varias categorías: perros, gatos y grupos familiares. La participación no implica costo alguno y ofrece la oportunidad de obtener premios y reconocimientos con el fin de fortalecer el vínculo entre los asistentes y sus animales.

Según los organizadores, los interesados en inscribir a sus mascotas pueden hacerlo llamando al número 907140148 para formar parte del torneo de disfraces y acceder a los diversos servicios.

Las mascotas recibirán atención por parte de especialistas - Créditos: Municipalidad de La Perla.

A lo largo de la jornada, los asistentes tendrán acceso a actividades recreativas, premios para los ganadores de las competencias, y sorpresas destinadas a incentivar la participación de la comunidad.

La campaña responde a la necesidad de ofrecer alternativas de atención básica en salud animal, priorizando sectores con menos acceso a consultas veterinarias y tratamientos. Así, la municipalidad refuerza el trabajo preventivo en materia de zoonosis y parásitos, contribuyendo a la salud pública y a la convivencia segura en espacios urbanos.

De acuerdo con los lineamientos de la gestión municipal, se espera que esta convocatoria motive una mayor regularidad en los cuidados de perros y gatos, elevando el conocimiento ciudadano sobre la importancia de las revisiones periódicas.

Las mascotas son importantes porque aportan compañía, promueven el bienestar emocional, contribuyen a una vida activa y fortalecen los lazos familiares - Créditos: Freepik.

El corte de uñas, la limpieza de oídos y la aplicación de antipulgas se encuentran entre los procedimientos frecuentes recomendados por profesionales para mantener la salud de las mascotas y mitigar molestias o riesgos vinculados con parásitos y afecciones comunes.

El cierre del evento prevé la entrega de premios y reconocimientos a los mejores disfraces, destacando la creatividad y el esfuerzo demostrado por los participantes. La campaña apuesta por consolidar una red de apoyo entre la ciudadanía y la autoridad local para el bienestar animal y la promoción de hábitos responsables, elementos cruciales para fortalecer una convivencia armónica en el distrito.

