Campaña veterinaria gratis para este 31 de octubre: conoce dónde y qué servicio se ofrecerán

La campaña veterinaria fomenta la tenencia responsable entre los dueños - Créditos: Freepik.

La Municipalidad de La Perla anunció que llevará a cabo una campaña veterinaria gratuita este viernes 31 de octubre en el Mirador de La Perla, ubicado en la avenida Costanera 2433.

Las actividades se desarrollarán entre la 1 p. m. y las 5 p. m., e incluyen servicios sin costo para dueños y mascotas, concursos y una jornada pensada para fomentar la tenencia responsable de animales de compañía en el distrito.

Esta iniciativa tiene como objetivo generar conciencia sobre la importancia de los cuidados veterinarios preventivos y el bienestar animal al facilitar el acceso de la población a servicios básicos para sus perros y gatos.

Con ello, la comuna busca fomentar una cultura de prevención y atención periódica, reduciendo riesgos de enfermedades y promoviendo relaciones saludables entre las mascotas y sus familias.

Se recomienda a las personas llegar temprano al evento - Créditos: Freepik.

Durante la campaña, los vecinos podrán acceder a:

Consultas veterinarias

Desparasitación interna y externa

Corte de uñas

Limpieza de oídos

Aplicación de tratamientos antipulgas

Concurso de disfraces

El evento, organizado por la Municipalidad de La Perla, contempla además un atractivo concurso de disfraces que incluye varias categorías: perros, gatos y grupos familiares. La participación no implica costo alguno y ofrece la oportunidad de obtener premios y reconocimientos con el fin de fortalecer el vínculo entre los asistentes y sus animales.

Según los organizadores, los interesados en inscribir a sus mascotas pueden hacerlo llamando al número 907140148 para formar parte del torneo de disfraces y acceder a los diversos servicios.

Las mascotas recibirán atención por parte de especialistas - Créditos: Municipalidad de La Perla.

A lo largo de la jornada, los asistentes tendrán acceso a actividades recreativas, premios para los ganadores de las competencias, y sorpresas destinadas a incentivar la participación de la comunidad.

La campaña responde a la necesidad de ofrecer alternativas de atención básica en salud animal, priorizando sectores con menos acceso a consultas veterinarias y tratamientos. Así, la municipalidad refuerza el trabajo preventivo en materia de zoonosis y parásitos, contribuyendo a la salud pública y a la convivencia segura en espacios urbanos.

De acuerdo con los lineamientos de la gestión municipal, se espera que esta convocatoria motive una mayor regularidad en los cuidados de perros y gatos, elevando el conocimiento ciudadano sobre la importancia de las revisiones periódicas.

Las mascotas son importantes porque aportan compañía, promueven el bienestar emocional, contribuyen a una vida activa y fortalecen los lazos familiares - Créditos: Freepik.

El corte de uñas, la limpieza de oídos y la aplicación de antipulgas se encuentran entre los procedimientos frecuentes recomendados por profesionales para mantener la salud de las mascotas y mitigar molestias o riesgos vinculados con parásitos y afecciones comunes.

El cierre del evento prevé la entrega de premios y reconocimientos a los mejores disfraces, destacando la creatividad y el esfuerzo demostrado por los participantes. La campaña apuesta por consolidar una red de apoyo entre la ciudadanía y la autoridad local para el bienestar animal y la promoción de hábitos responsables, elementos cruciales para fortalecer una convivencia armónica en el distrito.