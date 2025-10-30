Perú

Ayacucho: Cornisa de iglesia del Centro Histórico se desploma y provoca la muerte de una mujer

Los escombros cayeron sobre un grupo de personas que hacía fila para ingresar al Banco de la Nación. También se reportaron varios heridos

Manuel Rojas Berríos

Por Manuel Rojas Berríos

Cornisa de Iglesia Compañía de
Cornisa de Iglesia Compañía de Jesús en Huamanga se desploma y deja un fallecido y tres heridos en Ayacucho. (Foto: Redes sociales)

El Centro Histórico de Ayacucho fue escenario de una tragedia la tarde de este jueves 30 de octubre. Parte de la cornisa de la iglesia Compañía de Jesús, ubicada en el jirón 28 de Julio, se desplomó y cayó sobre un grupo de personas que hacían fila en los exteriores del Banco de la Nación.

Las autoridades confirmaron que, producto del impacto de los bloques de concreto, una mujer murió en el acto, mientras otras tres personas resultaron heridas. Ellas fueron trasladadas rápidamente a diversos centros médicos de la zona para su pronta atención.

En medio de la conmoción generada, miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) acordonaron la zona de emergencia para que los peritos de criminalística de la Fiscalía realicen las diligencias respectivas ante lo ocurrido.

