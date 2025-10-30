Asesores de congresista Lucinda Vásquez revelan que padece de cáncer’: “A veces se desmaya y tenemos que auxiliarla”

Exasesor de Lucinda Vásquez revela que congresista padece de cáncer | Video: RPP Noticias

Tras la polémica por la difusión de unas fotografías en las que la congresista peruana Lucinda Vásquez aparece recibiendo una pedicura de manos de su exasesor Edward Rengifo Peso durante el horario laboral, este último brindó sus primeras declaraciones públicas y reveló que Vásquez enfrenta una grave enfermedad.

En declaraciones recogidas por RPP, el extrabajador del Congreso de la República sostuvo que las acciones realizadas fueron motivadas por cuestiones de “humanidad” debido a que se trata de una persona oncológica, con cáncer avanzado. “Y pese a eso, está cumpliendo sus funciones”, sostuvo.

Rengifo Peso sostuvo que asistió a la parlamentaria ante una dolencia puntual. “Solamente le corté las uñas porque tenía la dolencia correspondiente que estaba en el pie”, explicó el ex trabajador, negando haber sido obligado.

Exasesor que fue captado realizando pedicura a Lucinda Vásquez revela que congresista sufre de cáncer avanzado | Foto captura: RPP Noticias / Congreso

Tras lo expuesto, el asesor principal de la legisladora, Juan Carlos Mas indicó que la revelación de la enfermedad surge como una respuesta ante las acusaciones.

“Es lamentable para nosotros tener que expresar una justificación sobre algo que normalmente no se sabía, que la congresista, por su razón de ser, por su forma de trabajo, no ha querido nunca que se sepa. Hoy nos ha tenido que autorizar, porque lo que dice el señor Edwin es básico y elemental”, argumentó.

Mas destacó que Vásquez no quería que se conociera su diagnóstico y remarcó el esfuerzo de la parlamentaria por cumplir sus funciones pese al delicado estado de salud: “Nosotros vemos, a veces, llegar a la congresista en mal estado, se desmaya, a veces tenemos que auxiliarla (...) No tienen idea del sufrimiento que ella tiene con la enfermedad y las labores que debe realizar. La maestra está presente”.

Asesores que fueron captados cocinando y lavando ollas se pronuncian

Por su parte, Willer Sajami Collantes, señalado en las imágenes por preparar comida en la casa de la legisladora, indicó que la visita sucedió tras el alta de Vásquez de un centro oncológico y obedeció a una convocatoria laboral.

Relató que, al llegar a la vivienda, la congresista le sugirió tomar desayuno antes de retomar los asuntos del despacho: “Ahí preparé jugo, cociné dos huevos y un par de panes. El reportaje dice que me esmeraba cocinando el plato de comida para su jefa y en ningún momento serví nada a la congresista. Espero que me lo demuestren”, desafió el asesor, rechazando que la acción haya formado parte de su labor.

La controversia incluye además acusaciones sobre presuntos malos manejos administrativos y hostilidades laborales en el entorno de Vásquez, con antiguos colaboradores como Walter Tello alertando de irregularidades en el uso de recursos y prácticas impropias.

El gabinete de la congresista defendió la integridad de la parlamentaria y atribuyó la filtración de las imágenes a motivos políticos derivados de distintas disputas internas.“No puede ser una estrategia la enfermedad de una persona. Eso sería muy bajo y muy inhumano”, mencionó Mas refutando que la revelación del cuadro médico de Vásquez busque eludir eventuales sanciones.

Finalizaron la entrevista señalando que ni la congresista ni los integrantes de su equipo autorizaron la toma y difusión de las fotografías. Tanto Rengifo como los actuales trabajadores solicitaron una investigación rigurosa y transparente de los hechos por parte de la Comisión de Ética del Congreso. “Queremos que objetivamente se conozca la verdad en este caso. No tenemos nada que ocultar”, expresó Sajami.