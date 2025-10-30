Perú

Alcalde de Santa María del Mar cuestiona sustento técnico y económico de peajes tras fallo judicial contra Rutas de Lima

Poder Judicial ordena suspensión del cobro en Villa y Punta Negra ante controversia por el derecho al libre tránsito

Manuel Rojas Berríos

Por Manuel Rojas Berríos

Guardar
Peajes de Rutas de Lima.
Peajes de Rutas de Lima. (Foto: Andina)

La reciente decisión del Poder Judicial (PJ) ha generado un nuevo escenario en la gestión de los peajes en el sur de la capital.

El Juzgado de Investigación Preparatoria de Pachacámac declaró fundada en parte la demanda de hábeas corpus promovida por la Municipalidad Distrital de Santa María del Mar contra la empresa concesionaria Rutas de Lima, bajo el argumento de vulneración del derecho constitucional al libre tránsito.

El fallo dispone la suspensión inmediata del cobro en los peajes de Villa y Punta Negra, establecidos en dos puntos estratégicos del sur limeño, con la indicación de aplicar sanciones económicas en caso de incumplimiento.

Este fallo surge enmarcado en la concesión de 30 años firmada en 2013 entre la Municipalidad Metropolitana de Lima y Rutas de Lima S.A.C., dentro del proyecto Vías Nuevas de Lima.

Varias asociaciones y autoridades locales habían expresado reclamos continuos, señalando que el esquema actual perjudicaba a residentes y transportistas de la zona sur, quienes diariamente afrontaban el pago por tramos reducidos sin rutas alternas.

La disputa tomó fuerza cuando la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) respaldó el reclamo ciudadano y calificó la decisión judicial como un triunfo legal y social, asociando la medida a una demanda histórica de vecinos, trabajadores y autoridades afectadas.

(Foto: Composición Infobae)
(Foto: Composición Infobae)

“No tienen sustento técnico ni económico”

El alcalde de Santa María del MarHugo Monteverde Cerrutti, destacó que la acción judicial resulta de una evaluación de las condiciones de los peajes en Villa y Punta Negra y reiteró que los mismos “no tienen sustento técnico ni económico”.

En declaraciones para Exitosa Noticias, el burgomaestre explicó que su distrito, junto a otras jurisdicciones como Punta Hermosa, Punta Negra, San Bartolo y Pucusana, se ven afectados por un esquema de cobros que, en su visión, carece de justificación ante la ausencia de rutas alternas y el uso reducido de la infraestructura concesionada.

Monteverde Cerrutti recalcó que la demanda constitucional presentada hace más de un año por la Municipalidad de Santa María del Mar responde a los reclamos de conductores y vecinos, quienes sostenían que el pago por desplazarse cortos tramos o regresar a sus domicilios resultaba desproporcionado.

La autoridad municipal aprovechó para recordar precedentes legales en la ciudad, señalando que en casos similares —como el registrado en Puente Piedra— ya se había anulado el cobro de peajes bajo criterios de ilegalidad o por evidencia de corrupción.

El alcalde también se refirió a los cuestionamientos por la legalidad de los contratos de concesión, mencionando su preocupación por indicios de irregularidades y señalando que la problemática de los peajes urbanos debe analizarse de manera integral, con sustento técnico, económico y social que justifique cualquier tipo de tarifa impuesta al usuario.

Consultado sobre la posibilidad de que Rutas de Lima apele la medida, Monteverde Cerrutti expresó confianza en que el Poder Judicial ratifique el fallo, y remarcó que el Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado en antecedentes similares en favor de los usuarios viales.

El edil reiteró que la suspensión es un paso relevante para la defensa de derechos ciudadanos y transparentar el manejo de peajes en la capital.

Temas Relacionados

PeajesPanamericana SurRutas de LimaSanta María del Marperu-noticias

Más Noticias

¿Paro de transportistas del 4 de noviembre se cancela?: gremios aseguran que el 95% de empresas no acatará paralización

Tras una reunión técnica con el Ministerio de Transportes, los principales gremios coincidieron en que una paralización afectaría los avances logrados en el diálogo con el Ejecutivo

¿Paro de transportistas del 4

A qué hora juega U. de Chile vs Lanús HOY: partido por semifinales vuelta de la Copa Sudamericana 2025

Argentinos y chilenos lucharán palmo a palmo para llegar a la final del torneo Conmebol. En la ida empataron 2-2, por lo que es ganar o ganar en la vuelta. Conoce los horarios del partidazo internacional

A qué hora juega U.

Los piscos brillan en Perú, Mucho Gusto: un recorrido por las bodegas que mantienen viva la destilación artesanal

La feria gastronómica organizada por PromPerú reúne a 187 expositores de las 25 regiones del país en Magdalena del Mar. Infobae Perú llegó al lugar y conoció de cerca las historias detrás de la bebida bandera del país

Los piscos brillan en Perú,

Dónde ver U. de Chile vs Lanús HOY: canal tv online del duelo por semifinales vuelta de la Copa Sudamericana 2025

Será todo o nada en tierras argentinas, donde el ganador del encuentro pondrá su nombre en la gran final del certamen, donde ya espera Atlético Mineiro. Conoce cómo seguir el cotejo

Dónde ver U. de Chile

Rafael López Aliaga agrede a periodista que le recordó repudio en Ayacucho y asegura que “la gente está feliz” con su visita

El líder de Renovación Popular lanzó una serie de ataques contra el periodista ayacuchano Adrián Sarria, quien le preguntó si la incorporación del empresario Jhon Ramos a su fórmula presidencial busca reparar su imagen en el sur

Rafael López Aliaga agrede a
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rafael López Aliaga agrede a

Rafael López Aliaga agrede a periodista que le recordó repudio en Ayacucho y asegura que “la gente está feliz” con su visita

Keiko Fujimori será candidata a la Presidencia por cuarta vez: estos son los aspirantes a la Vicepresidencia, Senado y Cámara de Diputados por Fuerza Popular

Revés para Delia Espinoza: PJ admite a trámite apelación de la JNJ contra su reposición como fiscal de la Nación

Martín Valeriano, representante de transportistas, pide licencia a Anitra para postular como diputado en las elecciones 2026

Presentan denuncia penal contra Delia Espinoza: la acusan de peculado de uso por usar autos oficiales estando suspendida

ENTRETENIMIENTO

Janet Barboza arremete contra Miguel

Janet Barboza arremete contra Miguel Moreno tras el escándalo con Samantha Batallanos: “su conducta es asquerosa ”

Yiddá Eslava desmiente a Natalia Otero por acusarla de denunciar a Julián Zucchi por agresión física y sexual

Samantha Batallanos acusa al comediante Miguel Moreno de acoso durante una entrevista

Luigui Carbajal rechaza ser parte del reencuentro de Skándalo y pide que no usen su imagen: “No voy a participar”

Halloween y el Día de la Canción Criolla: eventos, conciertos y actividades para celebrar el 31 de octubre

DEPORTES

Dónde ver U. de Chile

Dónde ver U. de Chile vs Lanús HOY: canal tv online del duelo por semifinales vuelta de la Copa Sudamericana 2025

Carolina Takahashi, armadora peruana, marca la diferencia en Suecia: fue elegida MVP por segundo partido consecutivo

Jhonny Vidales ubica el éxito colectivo en Melgar por encima de su gran presente: “Fue un buen año, quiero cerrarlo con un torneo internacional”

Se filtró el motivo por el que Guillermo Enrique no juega en Alianza Lima: ¿se complica su renovación?

“Yoshimar Yotún y Christofer Gonzales tienen que dar un paso al costado”: la ácida crítica de excampeón con Sporting Cristal