Tragedia en Cusco: Chofer de camión de basura muere aplastado luego que sujeto ebrio lo desenganchara

Carlos Alberto Huillca Cconislla, identificado como el responsable, habría salido de un local nocturno, presentaba signos de ebriedad y fue retenido en el lugar por serenos y trabajadores municipales

Por Alejandro Aguilar

Chofer de camión de basura muere aplastado luego que sujeto ebrio lo desenganchara (Créditos: ATV)

La ciudad de Cusco fue escenario de una tragedia que conmocionó tanto a las autoridades como a la comunidad local la madrugada del último lunes. Wily Quispe Mamani, conductor de un camión de residuos sólidos, murió aplastado por su propio vehículo luego de que un individuo en aparente estado de ebriedad desenganchara los mecanismos de seguridad y pusiera en marcha la unidad pesada.

El hecho, registrado en la intersección de las calles Suecia y Huaynapata, adquirió rápidamente el carácter de presunto homicidio conforme avanzaban las primeras pericias y declaraciones de los presentes.

Quispe Mamani descendió de la cabina del camión para asistir a sus compañeros en la labor diaria de recolección de basura bajo las bajas temperaturas características de la madrugada cusqueña. Todo cambió cuando Carlos Alberto Huillca Cconislla, de 30 años, quien habría salido horas antes de un local nocturno y presentaba signos evidentes de ebriedad, manipuló los controles del vehículo y desenganchó el sistema, provocando su desplazamiento en reversa, de acuerdo con información de ATV.

El operario quedó atrapado entre el camión y una acumulación de residuos. Los relatos recabados apuntan a que tras el primer impacto Quispe Mamani intentó reincorporarse, pero la unidad volvió a moverse hacia atrás, terminando por causarle heridas fatales.

La escena fue presenciada por colegas y por transeúntes que circulaban por el centro histórico en esos primeros minutos de la jornada. La conmoción generó una rápida intervención de los serenos municipales y del propio Servicio de Limpieza, quienes lograron impedir que Huillca Cconislla huyera del lugar.

A la llegada del personal policial y de los representantes municipales, incluido el alcalde de la ciudad, Luis Beltrán Pantoja Calvo, se procedió a retirar el cuerpo del trabajador ante una multitud incrédula.

Con el correr de las horas, las autoridades coordinaron el traslado del presunto responsable a la comisaría central, donde permanece bajo custodia, mientras avanza la investigación encabezada por la Fiscalía encargada de delitos contra la vida y la salud.

Comunicado de la Municipalidad del Cusco

La Municipalidad del Cusco explicó que “tanto el vehículo como el trabajador contaban con todos los seguros, documentos y condiciones exigidas por ley, conforme a las normas vigentes”.

La entidad edil indicó que se hace responsable de atender el caso y ha iniciado las medidas necesarias para llevar a cabo las diligencias pertinentes.

Además, explicó que “viene colaborando activamente con el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú, a fin de que las investigaciones determinen con total claridad las circunstancias y responsabilidades del hecho”.

De la misma forma, “ha dispuesto la suspensión de las actividades institucionales de carácter festivo previstas para los próximos días”.

En otro comunicado, la Municipalidad del Cusco expresó condolencias para los familiares de Quispe Mamani. “Wily fue un ejemplo de entrega silenciosa, esfuerzo diario y compromiso con el bienestar de todos los cusqueños. Su partida deja un inmenso vacío en quienes compartieron con él jornadas de trabajo y valores de responsabilidad, humildad y servicio”, mencionó.

