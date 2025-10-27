Perú

Más de 47 mil personas detenidas en Perú por conducir bajo los efectos del alcohol

La cifra recogida por el Registro Nacional de Detenidos y Sentenciados corresponde al periodo de enero a julio de 2025

Carlos Oré Arroyo

Por Carlos Oré Arroyo

Guardar
Más de 47 mil personas
Más de 47 mil personas detenidas en Perú por conducir bajo los efectos del alcohol

Durante los primeros siete meses de 2025, Perú registró un total de 47 693 detenciones en flagrancia por el delito de conducción en estado de ebriedad o drogadicción, según datos del Registro Nacional de Detenidos y Sentenciados a Pena Privativa de Libertad Efectiva (RENADESPPLE), divulgados en una infografía oficial. Esta cifra evidencia la prevalencia de este tipo de conductas, con un impacto especialmente destacado en regiones urbanas y costeras del país.

El documento precisa que Lambayeque encabezó la lista de distritos fiscales con mayor número de detenciones, acumulando 5 313 casos en el periodo reportado. Le siguieron La Libertad con 4 915, Arequipa con 3 282 y Junín con 2 966 detenciones. Lima Metropolitana, un área de alta densidad vehicular, reportó un total de 7 083 detenidos en el mismo lapso.

El análisis distribuido según grupos etarios señala que la mayor proporción de personas detenidas corresponde a adultos jóvenes y de mediana edad. El grupo de 28 a 37 años concentró 16 372 casos, seguido por el grupo de 18 a 27 años con 13 524 detenciones. Entre los detenidos, los hombres representaron 46 732 registros y las mujeres 961, según los datos reportados por la autoridad judicial.

Más de 47 mil personas
Más de 47 mil personas detenidas en Perú por conducir bajo los efectos del alcohol

Las acciones judiciales ante estas detenciones se distribuyeron en diversas medidas. El 41,2% de los casos derivaron en procesos de investigación, mientras que el 21,8% culminaron bajo el principio de oportunidad, modalidad que permite salidas alternativas al proceso penal habitual. El 16,8% de las detenciones terminó en archivo, mientras que el 10,8% correspondió a la incoación de un proceso inmediato ante flagrancia en la comisión del delito.

De acuerdo con los datos proporcionados por el RENADESPPLE, los distritos fiscales costeros y urbanos concentran la mayor parte de las detenciones, lo cual se asocia con el mayor flujo de vehículos y densidad de población. Este fenómeno, describe el reporte al que accedió Infobae, puede vincularse tanto con factores culturales como con la intensidad de los controles viales en estas zonas.

La fuente oficial subraya que la información corresponde exclusivamente al momento de la detención y no incorpora el resultado final de los procesos penales, ya que estos pueden registrar modificaciones según avancen las investigaciones fiscales. La fecha de corte empleada para la extracción de la base de datos se sitúa al 1 de octubre de 2025.

Los límites establecidos

Más de 47 mil personas
Más de 47 mil personas detenidas en Perú por conducir bajo los efectos del alcohol

En Perú, la legislación vigente define límites específicos para el consumo de alcohol por parte de los conductores de vehículos motorizados. De acuerdo con el Código de Tránsito y la Ley N.° 27181, existen parámetros diferenciados según el tipo de conductor y vehículo, con el objetivo de reducir los siniestros viales asociados al consumo de bebidas alcohólicas.

Para los conductores de vehículos particulares, el límite máximo permitido de alcohol en sangre es de 0,5 gramos por litro (g/L). Si la prueba de alcoholemia detecta una concentración igual o superior a esta cifra, se considera que el conductor se encuentra en estado de ebriedad y puede ser sancionado administrativa y penalmente. En el caso de conductores de transporte público, transporte de mercancías y vehículos oficiales, el límite es aún más estricto: 0,25 g/L de alcohol en sangre.

La normativa también contempla sanciones en función del nivel de alcoholemia detectado. Si los resultados superan 0,5 g/L (particulares) o 0,25 g/L (profesionales), las multas incluyen la suspensión de la licencia, retención del vehículo, sanciones económicas y, en casos de reincidencia o agravantes, penas de prisión. Además, la detección de alcohol en aire espirado superior a 0,25 miligramos por litro (mg/L) determina la ingesta reciente y se utiliza como prueba válida para establecer responsabilidades.

Temas Relacionados

EbriedadPNPAlcoholperu-noticias

Más Noticias

La SMV busca que el sector privado le construya un local de casi 100 millones de dólares en el corazón de Miraflores

Se prevé el inicio de obras en 2026, según lo anunciado por las autoridades peruanas. Terreno cuenta con más de 15.776 metros cuadrados

La SMV busca que el

Perú Primero inscribe a Martín Vizcarra como precandidato a la vicepresidencia pese a tres inhabilitaciones

El expresidente fue inscrito como precandidato a la vicepresidencia en la fórmula de su hermano, pero su postulación queda condicionada a la decisión del Sistema Interamericano sobre la medida cautelar que busca devolverle sus derechos políticos

Perú Primero inscribe a Martín

Extorsionador entrega ‘tickets’ a negocios y ambulantes de Comas para cobrar por “seguridad”

El criminal amenaza a locales y hasta a vendedores ambulantes con cuotas de hasta S/ 3 diarios a cambio de “seguridad” en medio del estado de emergencia decretado por el Gobierno

Extorsionador entrega ‘tickets’ a negocios

José Jerí felicitó a Universitario por el tricampeonato en Liga 1: presidente protagonizó amena videollamada con el plantel

El presidente de la República se unió a las felicitaciones y conversó con los jugadores del club ‘crema’. En un momento divertido, Hugo Ancajima sorprendió a todos con un baile relacionado con el mandatario

José Jerí felicitó a Universitario

Casi 1,000 extorsionadores y asesinos en Perú fueron encarcelados dos o más veces, según datos del INPE

El abogado penalista, Carlos Caro, indicó a Infobae Perú que los casos de reincidencia en estos crímenes son más probables por ser el “oficio” de estos delincuentes. Afirma que es necesario crear fiscalías especializadas para atender casos a tiempo

Casi 1,000 extorsionadores y asesinos
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Perú Primero inscribe a Martín

Perú Primero inscribe a Martín Vizcarra como precandidato a la vicepresidencia pese a tres inhabilitaciones

Congresista Lucinda Vásquez usó a sus trabajadores a realizarle pedicura y cocinarle en horas de trabajo

Cardenal Carlos Castillo defiende a la ‘GeneraciónZ’: “Se les ha acusado de terroristas cuando no lo son”

Las visitas de un admirador de Nayib Bukele al presidente Jerí en el Congreso y Palacio de Gobierno

José Jerí intercambia palabras con un precandidato presidencial: Yonhy Lescano llamó dictadura al actual gobierno

ENTRETENIMIENTO

Nadeska Widausky revela los ostentosos

Nadeska Widausky revela los ostentosos regalos que le hacía Christian Cueva cuando seguía casado con Pamela López

Susy Díaz será precandidata a diputada en 2026 por Somos Perú: Patricia Li lo anunció

Cantante Edu Lecca sufrió ataque de balas en bus en Trujillo y denuncia: “Hasta cuándo señores”

El Valor de la Verdad: Nadeska Widausky reveló duros episodios de su vida y romances con futbolistas y se llevó 25 mil soles

“Stray Kids” encabezan el ranking de los artistas que dominan el top 10 de K-pop en iTunes en Perú

DEPORTES

José Jerí felicitó a Universitario

José Jerí felicitó a Universitario por el tricampeonato en Liga 1: presidente protagonizó amena videollamada con el plantel

“Sigan llorando, les ganamos hasta en las canicas”: la euforia de Universitario en los camerinos tras lograr el tricampeonato

“Quisiera quedarme toda la vida”: El deseo de Álex Valera que apunta a extender su vínculo con Universitario de Deportes

Cusco FC clasifica a la Copa Libertadores 2026 después de seis años de ausencia: “Aseguramos nuestro regreso a la gloria eterna”

Jorge Fossati se arrodilló tras la obtención del tricampeonato con Universitario y elogió el temperamento del plantel: “Se lo merecen”