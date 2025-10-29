Perú

Giovanni Cefai será el nuevo administrador apostólico de Juli luego de salida de obispo acusado de conductas sexuales inapropiadas

El papa León XIV ya había aceptado la renuncia de Ciro Quispe López, obispo de la prelatura de Juli, luego de que surgieran acusaciones por presuntas conductas sexuales inapropiadas y desvío de fondos

Ricardo Mc Cubbin

Por Ricardo Mc Cubbin

Guardar
Giovanni Cefai será el nuevo
Giovanni Cefai será el nuevo administrador apostólico de Juli .Foto: Prelatura de Huancané

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos designó al monseñor Giovanni Cefai, actual obispo de la Prelatura Territorial de Santiago Apóstol de Huancané, como nuevo administrador apostólico de la Prelatura Territorial de Juli, en Puno. La Resolución Suprema N.º 227-2025-JUS fue refrendada por el titular de la cartera, Walter Martínez.

Como se recuerda, el 24 de septiembre pasado, el papa León XIV aceptó la renuncia de Ciro Quispe López, obispo de la prelatura de Juli, luego de que surgieran acusaciones por presuntas conductas sexuales inapropiadas y desvío de fondos de la Iglesia. La decisión oficial de la Santa Sede se dio a conocer el 24 de septiembre, remarcando que el prelado dimitió con solo 51 años, muy por debajo de la edad canónica de retiro, que es de 75 años.

La Nunciatura Apostólica en Perú dio a conocer que la Santa Sede nombró al obispo Marco Antonio Cortez Lara como visitador apostólico, con la tarea de verificar la situación de la prelatura. Esta acción forma parte de una investigación previa del Vaticano sobre la gestión en esta ciudad, instancia que depende de la arquidiócesis de Arequipa.

Las denuncias contra el obispo
Las denuncias contra el obispo de la Prelatura de Juli incluyen conductas sexuales inapropiadas y manejo económico dudoso.

El medio Defendiendo a Mi Prelatura de Juli, ha presentado testimonios y supuestas pruebas en contra de Quispe López. Entre los relatos, se menciona que un ex trabajador halló indicios como ropa femenina y otros objetos en la residencia episcopal. Una cocinera declaró haber encontrado preservativos usados. Además, se reportaron mensajes de audio donde el obispo expresaría afecto a una de las implicadas.

Respecto a las acusaciones, Quispe López negó los hechos ante los medios y afirmó “todas esas cosas, hermano, están en investigación”, indicando que el proceso estaba en curso, aunque sin precisar si se trataba de una indagación eclesiástica o civil. El Vaticano ya había dispuesto una investigación sobre la prelatura durante el pontificado anterior, con el objetivo de esclarecer los hechos y garantizar transparencia.

En la comunidad de Juli, mientras algunos sectores insisten en la gravedad de los señalamientos, el entorno cercano al obispo y su secretaria cuestionan la autenticidad de algunas de las pruebas y de la cobertura mediática. El papa León XIV ha llamado en sus mensajes públicos a mantener la paz y la fe, invitando a rezar el rosario y recordando la misión de la Iglesia de ser un apoyo durante momentos de crisis.

El papa León XIV en
El papa León XIV en la Plaza de San Pedro en el Vaticano el 26 de octubre del 2025. (AP foto/Alessandra Tarantino)

¿Quién es Giovanni Cefai?

Monseñor Giovanni Cefai nació el 5 de agosto de 1967 en Zebbug, dentro de la Diócesis de Gozo en Malta. Ingresó en 1984 a la Sociedad Misionera de San Pablo y desarrolló su formación inicial en la Campion House de Londres entre 1987 y 1991. Continuó sus estudios en la Facultad de Filosofía y Teología de la Universidad de Malta, recibiendo la profesión solemne el 23 de octubre de 1994 y la ordenación sacerdotal el 6 de diciembre de 1997.

Obtuvo la licenciatura en Teología Pastoral en 1999 y se desempeñó como director del Centro Juvenil de Piro en Malta hasta 1999. En el año 2001 fue enviado al Perú para ampliar su formación con cursos de preparación cultural y lingüística, en vista de su futura labor misionera en ese país sudamericano. Entre 2002 y 2013 ejerció como párroco en la Parroquia de Santa Cruz de Arequipa, adquiriendo experiencia en el trabajo pastoral y comunitario.

Previo a su nombramiento episcopal, Cefai era párroco de la parroquia San Pablo Apóstol y Superior Regional de la Sociedad Misionera de San Pablo en Perú. El 22 de junio de 2019 fue ordenado obispo y el 30 de junio del mismo año tomó posesión canónica de la sede episcopal en la catedral de Huancané, ampliando así su labor pastoral y de liderazgo dentro de la Iglesia peruana.

Temas Relacionados

JuliCiro QuispeGiovanni CefaiPunoperu-noticias

Más Noticias

Reapertura del aeropuerto de Jaén: CORPAC confirma primer vuelo comercial tras casi tres años de cierre

La presidenta del directorio de CORPAC, Tábata Vivanco, señaló que el aeropuerto está totalmente operativo y preparado para atender vuelos de distinto tipo, incluidos los médicos o de emergencia

Reapertura del aeropuerto de Jaén:

El emotivo adiós de Natalia Salas a “Eres mi bien”: así fue su último día como ‘Mechita’

La actriz peruana vivió un emotivo último día en el set de la telenovela, compartiendo momentos especiales con el elenco y agradeciendo el cariño del público que la acompañó en esta etapa tan significativa

El emotivo adiós de Natalia

Descubren en Huánuco una nueva subespecie de planta andina única en el mundo

La especie se reconoce por sus hojas en verticilos de cuatro, intensa coloración verde y flores con pétalos de mayor tamaño en comparación con otras subespecies del género, lo que le otorga rasgos morfológicos únicos

Descubren en Huánuco una nueva

Liam Neeson narra documental que destaca las amunas del Perú como ejemplo mundial de sostenibilidad hídrica

El reconocido actor británico sorprende al narrar una producción que resalta la importancia de las antiguas técnicas peruanas para el cuidado del agua, mostrando su compromiso con el medio ambiente y la cultura andina

Liam Neeson narra documental que

Asmir Young y Jota Gallardo emiten comunicados por separado tras incidente en Miraflores

Ambos artistas decidieron pronunciarse por separado luego del incidente que protagonizaron, generando una ola de comentarios y especulaciones entre sus fanáticos y el público

Asmir Young y Jota Gallardo
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Pedro Castillo insiste en que

Pedro Castillo insiste en que fue mal vacado: “Sigo siendo presidente constitucional”

Roberto Burneo sostuvo que el JNE no compite ni gobierna, pero pide responsabilidad en el voto: “Que no sea un salto al vacío”

Martín Vizcarra sufre revés: Corte Suprema rechaza recurso para anular su juicio por caso Lomas de Ilo

Caso Qali Warma: revocan prisión preventiva a seis investigados y enfrentarán investigación bajo comparecencia

“Al carajo los derechos humanos”, asegura Carlos Álvarez, cómico y precandidato presidencial

ENTRETENIMIENTO

El emotivo adiós de Natalia

El emotivo adiós de Natalia Salas a “Eres mi bien”: así fue su último día como ‘Mechita’

Liam Neeson narra documental que destaca las amunas del Perú como ejemplo mundial de sostenibilidad hídrica

Asmir Young y Jota Gallardo emiten comunicados por separado tras incidente en Miraflores

Leslie Shaw lanza adelanto de videoclip con indirectas a Micheille Soifer en medio de su rivalidad musical

Israel Dreyfus asegura que Alejandra Baigorria no volvió a EEG por dinero: “Ella puede pagar 2 planillas enteras”

DEPORTES

Pedro Gallese podría dejar Orlando

Pedro Gallese podría dejar Orlando City por diferencias salariales: ¿Inter Miami de Lionel Messi está interesado en el arquero peruano?

¿Cuándo sale la lista de convocados de Perú para los partidos con Rusia y Chile?: Novedades y ausencias para amistosos por fecha FIFA

Renato Tapia volverá a quedar fuera de la convocatoria de Perú: Manuel Barreto no le mandó carta de reserva por este motivo

Universitario vs Sporting Cristal: día, hora y canal TV semifinal vuelta por la Liga Femenina 2025

Se filtró polémica medida que tomó FPV contra los clubes de la Liga Peruana de Vóley 2025/26