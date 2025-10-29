Giovanni Cefai será el nuevo administrador apostólico de Juli luego de salida de obispo acusado de conductas sexuales inapropiadas

Giovanni Cefai será el nuevo administrador apostólico de Juli .Foto: Prelatura de Huancané

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos designó al monseñor Giovanni Cefai, actual obispo de la Prelatura Territorial de Santiago Apóstol de Huancané, como nuevo administrador apostólico de la Prelatura Territorial de Juli, en Puno. La Resolución Suprema N.º 227-2025-JUS fue refrendada por el titular de la cartera, Walter Martínez.

Como se recuerda, el 24 de septiembre pasado, el papa León XIV aceptó la renuncia de Ciro Quispe López, obispo de la prelatura de Juli, luego de que surgieran acusaciones por presuntas conductas sexuales inapropiadas y desvío de fondos de la Iglesia. La decisión oficial de la Santa Sede se dio a conocer el 24 de septiembre, remarcando que el prelado dimitió con solo 51 años, muy por debajo de la edad canónica de retiro, que es de 75 años.

La Nunciatura Apostólica en Perú dio a conocer que la Santa Sede nombró al obispo Marco Antonio Cortez Lara como visitador apostólico, con la tarea de verificar la situación de la prelatura. Esta acción forma parte de una investigación previa del Vaticano sobre la gestión en esta ciudad, instancia que depende de la arquidiócesis de Arequipa.

Las denuncias contra el obispo de la Prelatura de Juli incluyen conductas sexuales inapropiadas y manejo económico dudoso.

El medio Defendiendo a Mi Prelatura de Juli, ha presentado testimonios y supuestas pruebas en contra de Quispe López. Entre los relatos, se menciona que un ex trabajador halló indicios como ropa femenina y otros objetos en la residencia episcopal. Una cocinera declaró haber encontrado preservativos usados. Además, se reportaron mensajes de audio donde el obispo expresaría afecto a una de las implicadas.

Respecto a las acusaciones, Quispe López negó los hechos ante los medios y afirmó “todas esas cosas, hermano, están en investigación”, indicando que el proceso estaba en curso, aunque sin precisar si se trataba de una indagación eclesiástica o civil. El Vaticano ya había dispuesto una investigación sobre la prelatura durante el pontificado anterior, con el objetivo de esclarecer los hechos y garantizar transparencia.

En la comunidad de Juli, mientras algunos sectores insisten en la gravedad de los señalamientos, el entorno cercano al obispo y su secretaria cuestionan la autenticidad de algunas de las pruebas y de la cobertura mediática. El papa León XIV ha llamado en sus mensajes públicos a mantener la paz y la fe, invitando a rezar el rosario y recordando la misión de la Iglesia de ser un apoyo durante momentos de crisis.

El papa León XIV en la Plaza de San Pedro en el Vaticano el 26 de octubre del 2025. (AP foto/Alessandra Tarantino)

¿Quién es Giovanni Cefai?

Monseñor Giovanni Cefai nació el 5 de agosto de 1967 en Zebbug, dentro de la Diócesis de Gozo en Malta. Ingresó en 1984 a la Sociedad Misionera de San Pablo y desarrolló su formación inicial en la Campion House de Londres entre 1987 y 1991. Continuó sus estudios en la Facultad de Filosofía y Teología de la Universidad de Malta, recibiendo la profesión solemne el 23 de octubre de 1994 y la ordenación sacerdotal el 6 de diciembre de 1997.

Obtuvo la licenciatura en Teología Pastoral en 1999 y se desempeñó como director del Centro Juvenil de Piro en Malta hasta 1999. En el año 2001 fue enviado al Perú para ampliar su formación con cursos de preparación cultural y lingüística, en vista de su futura labor misionera en ese país sudamericano. Entre 2002 y 2013 ejerció como párroco en la Parroquia de Santa Cruz de Arequipa, adquiriendo experiencia en el trabajo pastoral y comunitario.

Previo a su nombramiento episcopal, Cefai era párroco de la parroquia San Pablo Apóstol y Superior Regional de la Sociedad Misionera de San Pablo en Perú. El 22 de junio de 2019 fue ordenado obispo y el 30 de junio del mismo año tomó posesión canónica de la sede episcopal en la catedral de Huancané, ampliando así su labor pastoral y de liderazgo dentro de la Iglesia peruana.