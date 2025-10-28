PJ suspende a Raúl Noblecilla y lo expulsa del juicio contra Pedro Castillo por faltoso y negligente

La Sala Penal Especial de la Corte Suprema suspendió por 2 meses al abogado Raúl Noblecilla, defensa legal de la expremier Betssy Chávez, en el ejercicio de la profesión y ordenó su expulsión por las próximas 6 sesiones del juicio oral contra Pedro Castillo por el golpe de Estado.

Noblecilla ha recibido constantes llamadas de atención durante el desarrollo del juicio debido a sus faltas de respeto y cuestionables recursos que dilatan el proceso. Incluso ya ha sido expulsado antes. Sin embargo, la gota que derramó el vaso fue la presentación de un certificado médico aparentemente falso de la Clínica Chorrillos.

Esto ocurrió la semana. El abogado presentó un escrito para acreditar que Betssy Chávez se encontraba enferma; sin embargo, los jueces supremos advirtieron que este presentaba incongruencias, por lo que se dispuso oficiar a la Clínica Chorrillos para que corrobore la información.

La respuesta del centro de salud se conoció hoy en la sesión del juicio oral: negaron haber atendido a Betssy Chávez. Reconocieron que la expremier acudió a su local, se le indicó los exámenes a los que tenía que someterse, pero no regresó. También negaron tener alguna relación con el médico que firmó el certificado médico. Desde la clínica anunciaron que tomarían las acciones legales.

Betssy Chávez y su abogado Raúl Noblecilla en una audiencia del juicio oral. Foto: Poder Judicial

Para los jueces supremos José Neyra (presidente de la sala), Iván Guerrero y Norma Carbajal, el intento de incorporar un documento presuntamente adulterado al proceso penal es inaceptable y demostraría que Raúl Noblecilla fue negligente al no verificar la información. Por ello, sumado a sus constantes faltas de respeto, llevaron a que se le imponga una sanción de suspensión por 2 meses y expulsión por los próximos 6 meses.

La expulsión es de aplicación inmediata. Es decir, desde la próxima audiencia no se le permitirá el ingreso a Noblecilla al penal Barbadillo, donde se desarrolla el juicio oral contra Pedro Castillo.

En tanto, la sanción de suspensión por 2 meses en el ejercicio del cargo deberá ser confirmada en segunda instancia para que se ejecute. En caso ello ocurra, Noblecilla no podrá ejercer la abogacía por el referido tiempo.

Raúl Noblecilla pierde los papeles

El abogado Raúl Noblecilla planteó un recurso de reposición contra la sanción que se le impuso. Evidentemente alterado volvió a faltar el respeto a los jueces que le pidieron que se centre en argumentos jurídicos y no políticos.

Raúl Noblecilla protagoniza espectáculo en el juicio por el golpe de Estado.

“¿Quiere usted pasar acá, señorita, y quiere hacer la defensa o la hago yo?”, respondió cuando la jueza Norma Carbajal lo interrumpió. “A ustedes no les agradezco, les agradezco a Dios porque yo soy creyente. Ojalá que ese crucifijo que está en esta sala pudiera de alguna manera ponerlos a ustedes del lado de la democracia”, dijo cuando el juez José Neyra le dio 10 minutos para que haga su defensa.

Noblecilla también insistió en referirse a Pedro Castillo como un “secuestrado político”, que en Perú hay una “dictadura” y que el golpista será “restituido por el pueblo”.

La Sala Penal Especial de la Corte Suprema rechazó la reposición de Noblecilla al determinar que contra la decisión únicamente procedía apelación. No obstante ello, adecuaron el recurso y concedieron la apelación.