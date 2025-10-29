Alonso Cueto: “Mario Vargas Llosa era de esas personas que uno piensa que no se van a morir nunca”

La ciudad de Arequipa se prepara para rendir tributo a Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura, con un homenaje en el Hay Festival el 9 de noviembre de 2025. El evento contará con la participación de Alonso Cueto, quien enfatizó en conversación con Infobae Perú que la obra del escritor peruano constituye una referencia fundamental para la literatura contemporánea.

Su libro “Palabras en el mundo” revisa la trayectoria literaria y vital de Vargas Llosa. El autor reveló que el propio Nobel se comunicó para expresar su gratitud por la publicación: “Mario era de esas personas que uno piensa que no se van a morir nunca”, compartió Cueto al recordar el último cumpleaños de Vargas Llosa. Este testimonio corrobora la cercanía entre ambos escritores, así como el impacto emocional que marcó la partida de Vargas Llosa.

En conversación con Infobae Perú, Cueto destacó que, a diferencia de otros autores del siglo XX, Vargas Llosa dejó al menos cinco novelas consideradas obras maestras: “La ciudad y los perros”, “La casa verde”, “Conversación en La Catedral”, “La guerra del fin del mundo” y “La fiesta del Chivo”. A ellas se suman ensayos como “Historia de un deicidio” y “La orgía perpetua”, además de sus memorias “El pez en el agua”.

Alonso Cueto: “Mario Vargas Llosa era de esas personas que uno piensa que no se van a morir nunca”

El análisis de Cueto también abarca la dimensión cambiante de la literatura de Vargas Llosa. Señaló que “la obra de Mario es una exploración de la figura del transgresor. En ‘La ciudad y los perros’ el teniente Gamboa se rebela contra la institución, pero esta figura cambia en ‘El héroe discreto’, donde el héroe ya no es el joven que se rebela contra el padre, sino el padre contra el hijo”. De este modo, Cueto resaltó cómo la transformación temática acompaña los cambios ideológicos y personales del autor.

Durante la entrevista, el escritor aludió al tono de “Le dedico mi silencio”, la última novela de Vargas Llosa publicada antes de su fallecimiento. Cueto subrayó que, en contraste con la atmósfera pesimista presente en títulos como “Conversación en La Catedral”, la novela más reciente introduce la música popular peruana como una “dosis de esperanza”.

El homenaje en el Hay Festival reunirá a Alonso Cueto, Verónica Ramírez y Juan Gabriel Vásquez en una conversación moderada por Ainaí Morales. El encuentro espera convertirse en un espacio de reflexión sobre la influencia de Mario Vargas Llosa en la literatura hispanoamericana y en las trayectorias de las nuevas generaciones.

Alonso Cueto: “Mario Vargas Llosa era de esas personas que uno piensa que no se van a morir nunca”

Hay Festival 2025

El Hay Festival Arequipa 2025 enfrenta el desafío de suplir la ausencia de Mircea Cărtărescu, figura principal anunciada y uno de los escritorios más esperados, cuya cancelación fue comunicada semanas antes del inicio del evento. En diálogo con Infobae Perú, la directora de Desarrollo del festival, Ángela Delgado, admitió que la cancelación del autor rumano impactó la organización, aunque el programa mantiene su ambición con la participación de 129 autores, artistas y pensadores peruanos y extranjeros. El retiro de Cărtărescu se debió a agotamiento físico y mental, y la expectativa de una futura visita sigue vigente para próximas ediciones. El escritor era considerado favorito para el Nobel de Literatura este año, galardón que finalmente obtuvo el húngaro László Krasznahorkai.

A pesar del cambio, el Hay Festival permanece con una agenda nutrida. Destacan debates clave sobre temas nacionales, como el encuentro entre los exministros Pedro Francke y Luis Carranza junto a Roxana Barrantes, quienes analizarán los retos de la economía de mercado en Perú. El festival habilita transmisiones en directo en su sitio web y servicios de interpretación de lengua de señas peruana para ampliar el acceso a sus actividades. La edición rinde homenaje a Mario Vargas Llosa, con exposiciones y conversatorios sobre su vida y obra, y reúne a invitados como Héctor Abad Faciolince, Patricia del Río, Alonso Cueto y Juan Gabriel Vásquez. El evento integra propuestas de escritores internacionales y nacionales, entre ellos Alberto Fuguet, Fernanda Trías, Jeremías Gamboa y Gustavo Rodríguez, quienes abordarán temáticas sobre identidad, memoria y poder en la literatura peruana.