Perú

Se cumplen 15 años del día en que Mario Vargas Llosa fue anunciado como Premio Nobel de Literatura

El escritor peruano reveló que la llamada de la Academia Sueca lo sorprendió por la madrugada y creyó que se trataba de una broma

Carlos Oré Arroyo

Por Carlos Oré Arroyo

Guardar
Con su 'Elogio de la lectura y la ficción', Mario Vargas Llosa celebró la libertad y el arte de narrar. Su partida deja un vacío, pero su obra sigue iluminando. (Andina)

Un día como hoy hace ya quince años, el 7 de octubre de 2010, Mario Vargas Llosa fue anunciado como ganador del Premio Nobel de Literatura. La comunicación desde la Academia Sueca sorprendió al autor peruano en su departamento de Nueva York, donde las primeras palabras que escuchó desde Estocolmo apenas se distinguían por interferencias en la señal telefónica.

En sus primeras declaraciones, Vargas Llosa confesó que la noticia le pareció increíble. Afirmó que “la sorpresa sí ha sido total” y relató que llegó a considerar la posibilidad de que se tratara de una broma. El escritor recordó un episodio similar sucedido a Alberto Moravia, quien años atrás recibió una llamada falsa sobre el premio: “Yo estaba en Italia, eran los días del Premio Nobel y alguien lo llamó y le dijo que era de la Academia Sueca y que le habían dado el premio. Moravia pues empezó a celebrarlo y resulta que era una broma”, compartió Vargas Llosa.

El galardón reconoció una trayectoria literaria de alcance internacional. Obras como La ciudad y los perros, Conversación en La Catedral y La fiesta del Chivo figuran entre los títulos más influyentes de la carrera de Vargas Llosa. El propio autor admitió que hace tiempo pensaba que no era candidato: “Hace muchos años que yo estaba seguro de que no era candidato y de que había sido apartado”.

Mario Vargas Llosa recibe el Nobel de Literatura

La concesión del Premio Nobel de Literatura posicionó de nuevo a la literatura latinoamericana en el panorama global y supuso un nuevo logro para las letras en español. La noticia generó impacto inmediato tanto en la región como en la comunidad literaria internacional.

Patrimonio Cultural de la Nación

Un ejemplar de “Cien años de soledad” con anotaciones manuscritas de Mario Vargas Llosa fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación por la Biblioteca Nacional del Perú. La resolución oficial reconoce el valor documental de este ejemplar, donado por el escritor a la biblioteca que lleva su nombre en Arequipa. En sus páginas, Vargas Llosa registró observaciones y análisis literarios que ofrecen una visión única sobre la construcción narrativa y los recursos técnicos de la icónica novela de Gabriel García Márquez.

Según informó la institución, estas anotaciones sirvieron de base para la tesis doctoral de Vargas Llosa, titulada “García Márquez: historia de un deicidio”, presentada en la Universidad Complutense de Madrid en 1971. El texto se considera una de las críticas literarias más relevantes sobre la obra del escritor colombiano y situó a Vargas Llosa como referente en los estudios sobre el universo narrativo de García Márquez.

Mario Vargas Llosa se quiebra al hablar de su esposa Patricia Llosa | Canal N

El informe resalta el valor histórico de este material, ya que facilita la comprensión del proceso creativo e intelectual de uno de los autores más influyentes de la literatura contemporánea. Los apuntes permiten seguir de cerca el análisis hecho por Vargas Llosa sobre el libro publicado en 1967, así como su impacto en la literatura latinoamericana.

La Biblioteca Regional Mario Vargas Llosa alberga actualmente el ejemplar reconocido, que constituye además una fuente importante para investigaciones sobre la relación entre las literaturas peruana y colombiana. El Ministerio de Cultura destacó el doble aporte del volumen tanto como testimonio intelectual como herramienta clave para estudios académicos futuros.

Temas Relacionados

Mario Vargas LlosaPremio NobelLiteraturaperu-noticias

Más Noticias

Tepha Loza conmueve al revelar la pérdida de su bebé: “Dejó una huella eterna en el corazón”

La hermana de Melissa Loza sorprendió a sus seguidores con un video junto a su pareja Mario Neumann dando a conocer esta triste noticia

Tepha Loza conmueve al revelar

¿Cuándo inician las vacaciones escolares de octubre? Fechas confirmadas por el Minedu para el descanso de estudiantes

Este pequeño receso llega como un respiro necesario para estudiantes y padres de familia. Por otro lado, los docentes sí deberán acudir a los centros educativos

¿Cuándo inician las vacaciones escolares

Mujer de ‘El Monstruo’ reveló cómo nació la banda ‘Los Injertos’ y la rivalidad con ‘El Jorobado’

El testimonio de Lizeth Cruz, ex pareja del temido extorsionador, expone cómo se gestó la organización que operaba bajo las órdenes de ‘El Monstruo’ y cómo surgió la violenta disputa con la banda rival liderada por ‘El Jorobado’

Mujer de ‘El Monstruo’ reveló

Martín Demichelis, la nueva alternativa de Jean Ferrari: el exRiver Plate y Bayern Múnich podría ser el DT de Perú

El director general de la FPF viajó a Argentina y Brasil para reunirse con entrenadores. El exdefensor argentino se encuentra sin club actualmente

Martín Demichelis, la nueva alternativa

Estudiantes de un colegio del Perú llegaron a la final internacional del torneo de Minecraft

La final tendrá presentaciones híbridas y exigirá soluciones sostenibles y creativas, mostrando el avance de la tecnología educativa en las escuelas de Lima

Estudiantes de un colegio del
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Kira Alcarraz deberá responder ante

Kira Alcarraz deberá responder ante Ética por amenazar a periodista, pero no por contratar a novia y amigo de su hijo

Abogada confirma que Patricia Benavides le plagió su artículo completo: “Hasta las conclusiones”

Revelan que tesis de Patricia Benavides tiene textos plagiados y hasta un artículo completo copiado y pegado

Premier Eduardo Arana sobre extorsión a transportistas: “Es una modalidad delictiva que no se encontraba en el país hace mucho tiempo”

Fin del paro de transportistas: estos son los compromisos del Gobierno y los gremios para levantar la medida en Lima y Callao

ENTRETENIMIENTO

Tepha Loza conmueve al revelar

Tepha Loza conmueve al revelar la pérdida de su bebé: “Dejó una huella eterna en el corazón”

Christian Domínguez rompe el silencio tras las declaraciones de su hija Camila sobre su distanciamiento: “Es un tema delicado”

Ethel Pozo habla de la polémica de Gisela Valcárcel con América TV y su reencuentro con Melissa Paredes: “Nos debemos una conversación”

¿Quién es Antonella Martorell, la joven vinculada a Edison Flores tras su separación de Ana Siucho?

Suheyn Cipriani niega haber estado en casa de Gerald Oropeza: “No tengo vínculo con él”

DEPORTES

Martín Demichelis, la nueva alternativa

Martín Demichelis, la nueva alternativa de Jean Ferrari: el exRiver Plate y Bayern Múnich podría ser el DT de Perú

Canal TV confirmado que transmitirá la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: partidos del torneo nacional

Fixture de Universitario en la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: partidos, horarios y canales TV del inicio de las ‘pumas’ en el torneo

Clarivett Yllescas protestó por posibles multas a voleibolistas tras bases de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: “Me parece un abuso”

Fixture de Alianza Lima en la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: partidos, horarios y canales TV del arranque ‘blanquiazul’ en el torneo