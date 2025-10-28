Magaly Medina sobre demanda millonaria de Álvaro Paz de la Barra: “Todo el país fue testigo de lo que él hizo”

El exalcalde limeño sorprendió al revelar que pedirá treinta millones de dólares tras la difusión de imágenes y comentarios que, según él, afectaron a su familia y que planea donar a causas sociales (YouTube)

Magaly Medina respondió con firmeza y sin titubeos al anuncio de Álvaro Paz de la Barra, quien en una reciente entrevista en su podcast reveló que demandará judicialmente a la periodista por, según él, haber dañado su imagen y la de su familia a través de su programa de espectáculos.

El exalcalde de La Molina aseguró que pedirá una indemnización de 30 millones de dólares, dinero que —según dijo— será donado al INABIF. Ante esto, la conductora de “Magaly TV La Firme” dejó claro que su equipo legal se encargará de analizar el caso, pero puso en duda que la denuncia prospere.

En conversación con un medio conocido, Magaly fue consultada directamente sobre las declaraciones del exesposo de Sofía Franco, quien afirmó que ya tiene lista la acción legal que interpondrá contra ella. La periodista, fiel a su estilo frontal, respondió con serenidad, pero también con cierta ironía:

Cansado de los ataques, Paz de la Barra decidió responder en redes sociales con un video viral en el que defendió su honor y el de su familia. (Instagram)

¿Qué dijo Magaly Medina?

“No me encargo de todas las personas que quieren demandarme. Para eso hay un equipo legal que me asesora”, dijo para periodista de Trome.

Al recordarle que Paz de la Barra no solo la acusa de dañar su reputación, sino que también asegura que existe un “revanchismo” por parte de ella y su entorno, la conductora fue contundente: “No sé si un juez aceptará una demanda cuando yo hablé con imágenes. Todo el país fue testigo de lo que él hizo. ¿Por qué echarme la culpa a mí o a mi programa de delitos fantasiosos? Realmente me parece increíble y me asombra más que una persona con este tipo de actitud quiera ser presidente del Perú”, expresó.

Por su parte, Magaly Medina prefirió mantener la calma, reiterando que será su equipo de abogados quien se encargue de revisar los términos de la posible demanda. Sin embargo, no dejó de subrayar que su trabajo siempre se ha basado en hechos y evidencias. “Yo hablé con imágenes, y el país entero vio lo que él hizo”, repitió, reafirmando que su programa únicamente mostró material que ya era de dominio público.

¿Qué dijo Álvaro Paz de la Barra?

Las declaraciones de Paz de la Barra fueron realizadas durante su participación en el podcast “Recutecu”, donde insistió en que la cobertura de Magaly le habría causado un daño irreparable a su familia. Según sus palabras, el proceso legal estaría listo para ser presentado en cuestión de semanas.

“Yo estoy a puertas de un mes y medio —y eso ya los directivos de ATV lo saben— de demandar por daños y perjuicios a mi familia por 30 millones de dólares. No para mí, será para el INABIF, y hago responsables solidarios al dueño y a todos los ejecutivos de ATV”, aseguró en esa entrevista.

El exalcalde también intentó explicar el supuesto origen de su conflicto con Magaly, vinculándolo con un episodio del pasado judicial de la periodista. “La metimos presa. Nosotros estábamos defendiendo a la jueza María Teresa Cabrera, en el hábeas corpus que planteó ella para salir de la cárcel, y mi padre fue contundente contra el abogado Nakasaki. Se quedó como seis meses, y desde ahí nos tiene una ojeriza”, manifestó, asegurando que desde ese entonces habría sido blanco de ataques mediáticos por parte de la comunicadora.

Además, Paz de la Barra se refirió a su relación con Sofía Franco y sostuvo que su exposición mediática aumentó la supuesta persecución. “Cuando comienzo con Sofía Franco, me empezó a hostigar. Yo me he dejado hostigar porque mi esposa y mi familia me dijeron que la deje, hasta que me sacaron bailando, editando ciertas cositas, hablando que las chicas eran chicas de la vida alegre, pero eran esposas de mis amigos de colegio y tuve que mandar un video fuerte”, relató.

Paz de la Barra aseguró que la periodista le guarda resentimiento desde 2010, cuando su familia estuvo involucrada en un proceso que afectó a la comunicadora. (YouTube)