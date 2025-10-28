Magaly Medina aclara si continuará en ATV: “Aún no he renovado contrato”

Magaly Medina sigue en la TV peruana

La conductora de espectáculos Magaly Medina abordó las versiones recientes sobre su futuro en el canal ATV, tras semanas de especulación pública sobre la posible cancelación de su programa. Al ser consultada sobre la renovación de su contrato para 2026, respondió que “aún no he renovado”, aunque precisó que existen avances en las conversaciones con la cadena.

En declaraciones difundidas por Trome, Magaly Medina explicó: “Aún no, estamos poniéndonos de acuerdo en algunos puntos, pero lo más probable es que renueve. Tenemos toda la voluntad de volver con otra temporada del programa”. Durante las últimas semanas, diversos portales y redes sociales reflejaron incertidumbre en torno a la continuidad de la conductora en la señal de ATV.

La figura televisiva subrayó la trascendencia de su trayectoria en la pantalla chica: “Veintiocho años del programa. En realidad, en la tele empecé año y medio antes, pero no lo cuento”, destacó. Este testimonio reafirma el extenso recorrido de la periodista en el ámbito de los espectáculos, que la ha posicionado como una referencia en la televisión peruana.

Maglay Medina cumple 28 años en la TV peruana. (Instagram)

Magaly Medina manifestó su agradecimiento hacia el público que la ha acompañado a lo largo de los años. “Jamás pensé que mi programa y mi estilo iban a convertirse en un fenómeno televisivo. Estoy muy agradecida con el público por mantenerme vigente durante todos estos años”, señaló.

La presentadora reconoció también los cambios en el medio y la necesidad de adaptarse a nuevas plataformas: “Me ha costado, pero estoy metida en las plataformas y ganándome otro público diferente al de la televisión. Estoy tratando de entender el lenguaje digital”. De esta manera, reconoció el impacto del streaming y de las redes sociales en la industria del entretenimiento en Perú y la región.

A la espera de definiciones oficiales sobre su próximo contrato, Magaly Medina ratificó su disposición a continuar al frente del espacio en ATV y a seguir conectando con diferentes audiencias.

Magaly Medina negó dejar la TV

La conductora de espectáculos Magaly Medina ya había rechazado los rumores sobre una posible salida de la televisión antes de que aumentaran las especulaciones en redes sociales y medios locales. Al finalizar su programa el 1 de octubre, Magaly Medina envió un mensaje directo a su audiencia y a quienes discutían su futuro en ATV.

“Nosotros nos despedimos por hoy, pero no se preocupen, que volvemos mañana, pasado. No me voy de la tele aún. No me voy de ATV aún. Por favor, dejen de cantar victoria; aquí estoy todavía”, afirmó frente a cámaras, dejando claro que cualquier decisión sobre su retiro dependería únicamente de ella.

Magaly Medina descarta su retiro de la TV en 2026: “Me iré cuando yo quiera”

En esa ocasión, la presentadora abordó la atención sobre su estado físico y emocional, y señaló que el cansancio no era razón suficiente para tomar distancia del canal. “Si me siento cansada, todos los días del año estoy cansada de todo, más aún del DJ, pero eso no quiere decir que me vaya a largar, me iré cuando yo quiera”, expresó, dirigiéndose a seguidores y detractores.

La figura central de la televisión peruana había culminado aquella emisión reafirmando su presencia en la programación de ATV, mientras intentaba frenar la difusión de versiones que apuntaban a una inminente salida de la pantalla.