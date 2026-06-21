Clima hoy en Perú: temperaturas para Iquitos este 21 de junio

¿Abrigo y paraguas o ropa ligera y gorra? Si no sabes con qué atuendo salir este 21 de junio, aquí está el pronóstico del tiempo para las siguientes horas en Iquitos.
El tiempo para este domingo en Iquitos alcanzará los 31 grados, mientras que la temperatura mínima será de 22 grados. El pronóstico de los niveles de los rayos UV es de 7.
En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para dicha ciudad será del 55%, con una nubosidad del 71%, durante el día; y del 18%, con una nubosidad del 96%, a lo largo de la noche.
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En tanto, las ráfagas de viento llegarán a los 20 kilómetros por hora en el día y los 11 kilómetros por hora por la noche.
En el departamento de Loreto, donde se encuentra la ciudad de Iquitos, se registran solo cuatro tipos de climas que se caracterizan por un estado del tiempo cálido y lluvias abundantes, al encontrarse en una zona selvática al norte de Perú.
En la zona norte de Loreto, donde se encuentra Iquitos, el estado del tiempo que predomina es cálido, con humedad abundante y lluvias torrenciales.
Las lluvias más fuertes en Iquitos se dan regularmente en invierno, entre noviembre y mayo, siendo marzo y abril los meses más húmedos. El verano, por su parte, tiene los meses más secos.
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Perú y sus 38 climas
En territorio peruano se sienten hasta 38 tipos de clima, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), esto como resultado de la interacción entre diferentes factores climáticos y geográficos.
Estos factores principales, detalla el Senamhi, son su posición geográfica en el Trópico de Capricornio y la cercanía de la Cordillera de los Andes.
De los 38 climas, el Senamhi destaca tres principales que se definen de acuerdo a la zona del país en la que se encuentren.
En la costa del país sudamericano, que da con el Océano Pacífico y abarca apenas el 11.6% del territorio nacional, el estado del tiempo que predomina es árido y templado, siendo su característica climática principal la escasez de lluvias.
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En la sierra, la zona cercana a la Cordillera de los Andes y que ocupa el 28.1% del territorio peruano, el clima es lluvioso y frío principalmente.
Mientras que en la selva, donde más se cumple el clima tropical de Perú ocupando el 60.3% de su superficie, el estado del tiempo es definido como muy lluvioso y cálido.
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