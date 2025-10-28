Exministro Santiváñez y hoy candidato de APP llena de elogios a Acuña: “es un gran líder” y “va a ganar”

Exministro Juan José Santiváñez y candidato de APP llena de elogios a César Acuña - 24 Horas Noticias

El exministro Juan José Santiváñez anunció oficialmente su postulación a la Cámara de Senadores para las elecciones generales de 2026 bajo la bandera de Alianza para el Progreso (APP), partido liderado por César Acuña. Al aceptar la invitación de la agrupación, Santiváñez manifestó abiertamente su respaldo al fundador de la organización, a quien describió como un dirigente capacitado y preparado para asumir la presidencia del país.

“Para mí, yo creo que César Acuña es un gran líder, es una persona que enfrenta las cosas, que para mí reúne todas las cualidades y las condiciones para dirigir el país”, expresó el candidato en declaraciones a 24 Horas Noticias.

La postulación se produce a seis meses de las elecciones generales, donde los peruanos elegirán a sesenta senadores para conformar la nueva Cámara Alta, reintroducida en el marco del regreso al bicameralismo parlamentario. Santiváñez aún no cuenta con un número fijo en la lista, aunque indicó que ya se encuentra trabajando en sus propuestas y en el acercamiento a sectores específicos del electorado.

Exministro Juan José Santiváñez y candidato de APP llena de elogios a César Acuña

Estrategia electoral y enfoque en el voto policial y militar

La estrategia del exministro está dirigida principalmente a los más de 153.000 policías y militares habilitados para votar en los comicios previstos para el 10 de abril de 2026. Según sus declaraciones, su campaña prioriza demandas de este sector. “Nosotros estamos muy vinculados a la familia policial y militar y tenemos propuestas muy importantes para ellos”, señaló.

Juan José Santivañez anunció su candidatura por Alianza para el Progreso. Foto: Twitter

Balance y controversias en la trayectoria de Santiváñez

El nombre de Juan José Santiváñez adquirió notoriedad reciente como titular de dos ministerios durante el mandato de la expresidenta Dina Boluarte, rol que marcó su paso por el gobierno con cuestionamientos y críticas sostenidas. Su gestión al frente del Ministerio del Interior estuvo caracterizada por controversias vinculadas a decisiones operativas y de seguridad, alcanzando niveles altos de rechazo ciudadano. Posteriormente, como ministro de Justicia, continuó recibiendo objeciones tanto por la opinión pública como por sectores del Congreso de la República. Durante este período, la gestión de su jefa de Estado, Dina Boluarte, obtuvo los índices de desaprobación más adversos desde el inicio de la transición democrática.

Existen investigaciones en curso y diversas observaciones a su desempeño como funcionario, lo que generó un ambiente de fuerte resistencia en un sector de la sociedad civil. Para evitar una censura congresal, el respaldo de las bancadas aliadas, incluido APP, resultó determinante para la continuidad de Santiváñez en el gabinete ministerial.

Sobre la propuesta de reabrir el penal El Frontón

Entre las iniciativas más polémicas defendidas por Santiváñez figura la eventual reapertura del penal de máxima seguridad El Frontón, una infraestructura ubicada frente a las costas del Callao. El exministro sostuvo la necesidad de destinar esa locación a reclusos de alta peligrosidad, aunque la administración actual declaró inviable y descartó esa posibilidad. Ante la consulta sobre el tema, el candidato precisó que estas decisiones corresponden al próximo gobierno y a la agenda política que se adopte tras las elecciones.

Desde APP, se sostiene el perfil de César Acuña como potencial referente nacional, una postura reiterada por Santiváñez durante sus declaraciones. Acuña, empresario y político con trayectoria como gobernador y líder partidario, aún debe consolidar alianzas y perfilar sus planes de gobierno para 2026.