Estos son los 7 motivos más comunes por los que una pareja se desenamora

El desenamoramiento es un proceso natural que, si se maneja con honestidad, puede derivar en un amor más maduro o en una separación consciente

Sandra Campó

Por Sandra Campó

Enamorarse y desenamorarse no son opuestos, sino etapas diferentes dentro del ciclo afectivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Enamorarse es una de las experiencias humanas más intensas y transformadoras. Durante esa etapa, el cerebro libera sustancias como la dopamina, la oxitocina y la serotonina, que generan bienestar, deseo y una fuerte conexión emocional. Sin embargo, al igual que ocurre con cualquier proceso biológico, esa fase no dura para siempre. Con el paso del tiempo, algunas parejas atraviesan una etapa menos idealizada en la que aparece el desenamoramiento.

Según especialistas del Ministerio de Salud (Minsa) y el Seguro Social de Salud (EsSalud), los problemas de pareja representan una de las causas más frecuentes de consulta psicológica en adultos. La ruptura o el deterioro del vínculo afectivo puede tener un impacto directo en la salud emocional, provocando ansiedad, tristeza o sensación de fracaso. Por eso, entender por qué ocurre el desenamoramiento es clave para gestionarlo con madurez.

Los 7 motivos más comunes por los que una pareja se desenamora

La falta de contacto físico, ternura o sexualidad puede debilitar el vínculo en la pareja (Imagen Ilustrativa Infobae)
  1. La rutina y la monotonía: al inicio de la relación, todo parece nuevo y emocionante. Con el tiempo, la convivencia puede volverse repetitiva, las conversaciones más cortas y los gestos de afecto menos frecuentes. Cuando la rutina sustituye la curiosidad y el deseo de sorprender al otro, el vínculo empieza a enfriarse.
  2. La falta de comunicación emocional: no se trata solo de hablar, sino de conectar. Cuando uno de los dos deja de expresar cómo se siente o de escuchar activamente al otro, se genera distancia afectiva. La ausencia de empatía y diálogo puede convertir a dos personas que se aman en simples compañeros de casa.
  3. El desequilibrio en la relación: si una de las partes siente que da más de lo que recibe en atención, cariño, esfuerzo o compromiso, puede aparecer el resentimiento. Las relaciones se sostienen en la reciprocidad; cuando esta se rompe, el amor se erosiona lentamente.
  4. La idealización del otro: muchas veces nos enamoramos de una imagen proyectada más que de la persona real. Convivir revela aspectos cotidianos que rompen esa ilusión inicial. El choque entre la idealización y la realidad puede generar decepción y, con ello, el distanciamiento emocional.
  5. Los cambios personales o vitales: las personas evolucionan. Lo que unía a una pareja hace cinco años puede no ser lo mismo hoy. Un cambio de trabajo, nuevas metas o una crisis personal pueden alterar la dinámica y hacer que ya no se compartan los mismos valores o prioridades.
  6. Los conflictos no resueltos: discutir no necesariamente es malo, pero acumular conflictos sin resolver sí lo es. Los reproches, el silencio pasivo o las heridas no sanadas crean un ambiente emocional tenso en el que el amor se desgasta.
  7. La pérdida del deseo sexual o la intimidad: el deseo también necesita cuidarse. La falta de contacto físico, ternura o sexualidad puede debilitar el vínculo. No siempre significa que ya no exista amor, pero sí que la relación requiere reconectar con el cuerpo y el afecto.

Enamorarse y desenamorarse: dos fases del mismo proceso

Desenamorarse no significa haber fracasado, a veces el amor se transforma o simplemente se termina (Freepik)

Enamorarse y desenamorarse no son opuestos, sino etapas diferentes dentro del ciclo afectivo. El enamoramiento está marcado por la novedad y la química cerebral; el desenamoramiento, en cambio, surge cuando esa intensidad se estabiliza y la relación enfrenta la realidad cotidiana.

Mientras el enamoramiento se alimenta de la idealización, el desenamoramiento nos enfrenta a lo que realmente somos y a lo que el otro es. Es un proceso natural que, si se maneja con honestidad, puede derivar en un amor más maduro o en una separación consciente.

Qué hacer si te has desenamorado de tu pareja

  • Reconócelo sin culpa: desenamorarse no significa haber fracasado. A veces el amor se transforma o simplemente se termina, y aceptarlo es el primer paso hacia el bienestar emocional.
  • Habla con tu pareja: evitar el tema solo prolonga el malestar. Comunicar cómo te sientes puede abrir espacio para una posible reconstrucción o para una despedida respetuosa.
  • Reflexiona sobre tus necesidades: pregúntate qué cambió, qué te falta y qué te gustaría recuperar. Esto ayuda a identificar si se trata de una crisis temporal o del fin de un ciclo.
  • Busca apoyo profesional si lo necesitas: los psicólogos o terapeutas de pareja pueden brindar orientación para manejar la situación con equilibrio emocional.
  • Cuida tu autoestima: el desenamoramiento puede afectar la confianza en uno mismo. Dedica tiempo a tus intereses personales, amistades y bienestar físico.

