¿Cuál es el impacto del resultado de las elecciones parlamentarias argentinas en Perú? Esto dijo el excanciller Javier González Olaechea

Excanciller se pronunció sobre resultados de las elecciones parlamentarias en Argentina. | Fotocomposición: Infobae Perú

Las elecciones parlamentarias realizadas en Argentina introdujeron un cambio significativo en el panorama político regional. El avance de La Libertad Avanza, liderado por el presidente Javier Milei, destacó por revertir en menos de dos meses una derrota electoral en la provincia de Buenos Aires, donde reside un tercio del electorado nacional. La reorganización del mapa político argentino plantea interrogantes sobre efectos transnacionales, especialmente en la antesala de procesos electorales en otros países sudamericanos.

En los comicios recientes, el mandatario argentino consiguió posicionar a su partido como una fuerza relevante en el Congreso, situación que consolidó su liderazgo aunque no logró la mayoría en las cámaras. Al respecto, el excanciller peruano Javier González Olaechea analizó los alcances y proyecciones de este resultado en Perú, aportando una mirada basada en su experiencia diplomática y académica tras residir y laborar por más de una década en Argentina.

En diálogo con RPP, señaló que la victoria de Milei constituyó un “garrotazo al oncoperonismo”, concepto que utiliza para describir la influencia persistente del peronismo en la política argentina a lo largo de un siglo. Explicó que históricamente el peronismo funcionó como una estructura capaz de bloquear o condicionar gobiernos, tanto en el oficialismo como en la oposición. A diferencia de procesos previos, afirmó que Milei rompió esa lógica y nacionalizó una competencia que hasta hace poco lucía adversa, logrando duplicar el número de senadores de su coalición.

En esa línea, el diplomático interpretó que se configura en la región una tríada, integrada por Donald Trump, Javier Milei y Nayib Bukele, cada uno asociado al rechazo a la clase política tradicional y al surgimiento de liderazgos que canalizan el malestar ciudadano. Indicó que la frustración de los ciudadanos ante el deterioro económico y el descrédito de las instituciones incentiva, en distintos países, la búsqueda de alternativas políticas disruptivas.

El presidente argentino Javier Milei celebra tras ganar las elecciones legislativas de mitad de período en Buenos Aires, Argentina, el domingo 26 de octubre de 2025. (AP Foto/Rodrigo Abd)

Señaló que, en el caso argentino, el discurso centrado en la eliminación de “la casta”, entendida como el agrupamiento de actores sindicales, empresariales y dirigentes con poder recurrente en estructuras públicas, encontró eco entre los votantes. Comparó dicha narrativa con la que impulsó Alberto Fujimori en Perú durante los años noventa, donde la crítica a la “partidocracia” favoreció la llegada al poder de una figura ajena al sistema de partidos.

González Olaechea sostuvo que la experiencia argentina ofrece lecciones para Perú, donde gobiernos recientes, como el encabezado por Dina Boluarte, tampoco contaron con mayorías estables en el Congreso y enfrentaron dificultades para manejar sus agendas. Destacó que, en el contexto actual, la inseguridad y la crisis económica ocupan el centro de los reclamos ciudadanos en el país y pueden definir la orientación de los próximos comicios.

Reiteró que el resultado argentino puede alentar en Perú la aparición de candidatos que, al igual que Milei, cuestionen frontalmente a la política tradicional y propongan cambios estructurales con mensajes rupturistas, en un momento en que el electorado exige respuestas ante la insatisfacción con el sistema vigente.

Por último, subrayó la importancia de la relación con Estados Unidos en el nuevo escenario internacional, mencionando que la cooperación en seguridad y lucha contra el narcotráfico ocupa un papel central en las políticas regionales, especialmente ante la intensificación de las actividades criminales transnacionales.