Donald Trump volvió a felicitar a Milei por el resultado de las elecciones: “No solo ganó, sino que ganó por mucho”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a destacar el triunfo del gobierno libertario en las elecciones legislativas y señaló que Javier Milei “no solo ganó, sino que ganó por mucho”, al arribar a Japón en el marco de una visita oficial. Más temprano, y tras la oficialización de que LLA superó el 40% de los votos en todo el país, el mandatario norteamericano ya había calificado la victoria como “aplastante”. “El pueblo argentino justificó nuestra confianza”, sostuvo.

Consultado por un periodista desde el avión presidencial, Trump recordó que Milei “recibió mucha ayuda” de Estados Unidos, y que logró una “victoria de un nivel inesperado”. “Eso fue algo grandioso, y le doy mucho crédito a Scott (Bessen), Jamieson (Greer) y Marco (Rubio), porque estamos manteniendo relaciones con muchos países de Sudamérica, y estamos logrando una posición muy fuerte allí”.

Tras el categórico triunfo de La Libertad Avanza, el mandatario de Estados Unidos felicitó al Presidente (REUTERS)

Horas antes, a través de su cuenta de Truth, Trump indicó: “Felicitaciones al presidente Javier Milei por su aplastante victoria en Argentina. ¡Está haciendo un trabajo excelente! El pueblo argentino justificó nuestra confianza en él”, escribió.

Por su parte, el libertario contestó: “Gracias Presidente Donald Trump por confiar en el pueblo argentino. Usted es un gran amigo de la República Argentina. Nuestras Naciones nunca debieron dejar de ser aliadas. Nuestros pueblos quieren vivir en libertad. Cuente conmigo para dar la batalla por la civilización occidental, que logró sacar de la pobreza a más del 90% de la población mundial".

Donald Trump felicitó al Presidente tras el triunfo electoral del domingo

A mediados de octubre, el presidente de Estados Unidos había recibido a Milei en la Casa Blanca y elogió fuertemente la gestión libertaria. Sin embargo, advirtió sobre el riesgo de que en los comicios se imponga otra fuerza política: “Si un socialista o un comunista gana, te sentís diferente sobre hacer una inversión”, dijo. Y agregó: “Si pierde, no seremos generosos”.

Sin embargo, desde el Gobierno se encargaron de aclarar que no se refería a los comicios de este domingo. “Eso fue una mala interpretación”, dijo Milei, explicando que mientras esté él “o alguien que defienda las ideas de la libertad” en la Casa Rosada, el respaldo norteamericano estará garantizado.

La respuesta de Javier Milei a la felicitación por parte de Donald Trump

Ahora, luego del contundente triunfo, Trump volvió a reafirmar su apoyo político a Milei. Es que desde Estados Unidos consideran a Argentina como un aliado estratégico en la región por su postura frente a Israel, China y Venezuela.

Al respecto, Milei explicó hace unos días: “EEUU tenía una política hacia esta región que descuidaba a sus aliados y trataba de seducir a los que eran adversarios. Con la llegada de Marco Rubio, que entiende perfectamente la batalla cultural, conoce el caso de Cuba, decidieron cambiar el enfoque, y hoy premian a los aliados”.

“Hay una política internacional clara de Trump con cómo ve el ordenamiento del mundo, está dispuesto a liderar la región y considera a la Argentina aliado. Lo ha manifestado en palabras y hechos”, añadió.

Donald Trump felicitó a Javier Milei por la victoria de LLA en las elecciones (REUTERS)

Todo esto en tan solo dos semanas después de que se consolidara el acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos. El convenio se concretó durante una reunión bilateral entre los presidentes de ambos países en Washington DC.

Estados Unidos es el tercer socio comercial de la Argentina, detrás de Brasil y China.

En una primera indicación del tipo de beneficios o mejora comercial Estados Unidos puede hacerle a la Argentina, Donald Trump comentó que podría comprar más carne de la Argentina.

“Compraríamos carne de res de la Argentina”, dijo a los periodistas que lo acompañaban el jefe de la Casa Blanca. “Si lo hacemos, bajaremos los precios de la carne”, agregó.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el presidente de Argentina, Javier Milei, en la Sala del Gabinete de la Casa Blanca (REUTERS)

Esto fue uno de los primeros adelantos sobre el tipo de mejora comercial que el país del norte puede brindarle a la Argentina, además del swap de USD 20.000 millones, la posibilidad de créditos adicionales por otros USD 20.000 millones por parte de bancos privados, y la intervención ya iniciada por el Tesoro vendiendo dólares y comprando bonos argentinos en el mercado argentino para ayudar al Gobierno de Milei a evitar una disparada del precio del dólar y del riesgo país en el período pre-electoral.