Perú

La cantante Asmir Young denuncia agresión y acaba en la comisaría de Miraflores con su pareja

La cantante A, exintegrante de Son Tentación, denunció a su pareja por agresión tras un incidente ocurrido el último fin de semana. Ambos fueron trasladados a la comisaría de Miraflores para declarar ante la policía

Manoel Obando

Manoel Obando

La reconocida salsera peruana vivió una noche tensa al acudir a la comisaría junto a su pareja, generando revuelo en la escena musical y dejando a todos pendientes de la evolución del caso (ATV)

El fin de semana se vio marcado por un episodio de violencia que involucra a la salsera Asmir Young, recordada por su paso en Son Tentación. La artista urbana acudió a la comisaría de Miraflores tras denunciar una presunta agresión por parte de su pareja sentimental.

Las cámaras captaron a ambos ingresando a la dependencia policial, donde permanecieron durante varias horas para brindar sus declaraciones. El caso, que ha causado gran conmoción en el ambiente artístico, será detallado en un informe esta noche en ‘Magaly TV La Firme’.

Aunque los motivos del enfrentamiento no han sido esclarecidos, las imágenes difundidas muestran el tenso momento que vivió la intérprete junto al hombre con quien mantiene una relación.

Una denuncia que sorprende al mundo salsero

La intérprete salsera Asmir Young
La intérprete salsera Asmir Young acudió a la comisaría para denunciar a su pareja por agresión. Las cámaras captaron su ingreso en medio de un ambiente de tensión y desconcierto. (ATV)

La noticia se conoció luego de que un avance televisivo mostrara a Asmir Young en la comisaría de Miraflores, acompañada de su pareja. La cantante, quien ha destacado en el género de la salsa y el urbano, decidió acudir a las autoridades tras una presunta agresión ocurrida el fin de semana.

Según se informó, la exintegrante de Son Tentación llegó a la dependencia policial visiblemente alterada y con la intención de formalizar la denuncia. En las imágenes difundidas, se observa a ambos cruzando palabras antes de ser separados para rendir sus declaraciones.

Fuentes cercanas al entorno de la cantante señalaron que la relación entre ambos habría pasado por tensiones previas, aunque no se habían registrado denuncias formales hasta el momento. El incidente ha despertado preocupación entre sus seguidores, que se manifestaron en redes sociales en apoyo a la artista.

El registro televisivo y la expectativa del público

La noticia estalló tras difundirse
La noticia estalló tras difundirse imágenes de Asmir Young en la comisaría. El informe televisivo se convirtió en tema viral y desató una avalancha de comentarios del público. (ATV)

El hecho fue captado por las cámaras de un conocido programa de espectáculos, que anunció un reportaje completo sobre el caso. En el avance emitido, se aprecia a Asmir Young ingresando a la comisaría junto a su pareja mientras los agentes policiales intentan mantener el orden en medio del alboroto.

“Conocida salsera, ex de Son Tentación, denuncia grave agresión y termina en comisaría junto a su pareja”, señala la voz en off del adelanto televisivo que rápidamente se viralizó en redes sociales. El reportaje promete revelar detalles de la denuncia y las declaraciones de los involucrados.

Aunque hasta el momento ninguno de los dos ha ofrecido una versión pública de los hechos, la difusión de las imágenes ha generado una ola de comentarios y especulaciones.

El nombre de la cantante se convirtió en tendencia durante la noche, con cientos de mensajes que pedían respeto y respaldo a su decisión de denunciar el presunto acto de violencia.

Reacciones y silencio en el entorno de la artista

El entorno de Asmir Young
El entorno de Asmir Young ha optado por mantener la reserva tras la denuncia. Amigos y músicos expresaron preocupación y pidieron respeto mientras se esclarecen los hechos. (ATV)

A pocas horas de conocerse el hecho, el círculo artístico de Asmir Young ha optado por mantener la reserva. Algunos músicos que trabajaron con ella en su etapa en Son Tentación evitaron hacer declaraciones, pero coincidieron en expresar preocupación por la situación.

Una fuente cercana aseguró que la cantante “no esperaba que el tema se hiciera público” y que su prioridad en este momento es “que se esclarezcan los hechos sin juicios anticipados”.

En los videos difundidos se nota la tensión de la pareja dentro de la comisaría, donde ambos permanecieron hasta altas horas de la noche. Las autoridades, por su parte, habrían solicitado las versiones individuales para determinar si existieron lesiones físicas o psicológicas.

El avance televisivo adelantó que la investigación continúa y que se busca establecer la secuencia exacta de lo ocurrido. La producción del programa anunció que las imágenes serán difundidas en horario estelar, generando expectativa sobre el contenido del informe.

Asmir Young se hizo conocida como parte de la orquesta femenina Son Tentación, agrupación que impulsó la carrera de diversas exponentes del género. Con el tiempo, la artista emprendió un camino como solista dentro de la música urbana, consolidando una base de seguidores y una presencia constante en escenarios locales.

