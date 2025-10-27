Murió el jefe del Comando Unificado de Pataz, confirmó el Ejército del Perú: lo que se sabe sobre su fallecimiento

El Ejército confirmó la muerte del General EP Marco Marín Saldaña, CG del Comando Unificado de PATAZ.| Fotocomposición: Infobae Perú

El Ejército del Perú confirmó este 27 de octubre el fallecimiento de Marco Marín Saldaña, general de brigada y jefe del Comando Unificado de Pataz, en un accidente ocurrido tras el aterrizaje de un helicóptero en la localidad de Chagual, ubicada en el distrito de Pataz, región La Libertad.

“Lamentamos el sensible fallecimiento del General EP Marco Marín Saldaña, CG del Comando Unificado de Pataz, hecho ocurrido tras un lamentable accidente dentro de un helicóptero cuando este se encontraba en tierra”, escribió el Ejército a través de su cuenta oficial en X. Según informó la institución castrense, los detalles del siniestro serán ampliados en una nota oficial que se encuentra en preparación.

Publicaciones del Ejército del Perú.

De acuerdo con las primeras informaciones difundidas por Sol TV, el accidente se produjo cuando el general Marín Saldaña, acompañado por una comitiva del Ministerio de Defensa, llegó a la zona en una aeronave destinada a labores de desplazamiento institucional. Sin embargo, hasta el momento, no hay mayor información oficial sobre el estado de los demás ocupantes de la aeronave ni detalles técnicos del accidente.

La magnitud del hecho ha generado diversas versiones iniciales sobre las causas del accidente. El especialista en temas de seguridad Pedro Yaranga planteó la posibilidad de que el helicóptero colisionó con cables de alta tensión o bien que la aeronave fue objeto de un ataque por parte de desconocidos en la zona, aunque hasta el momento no se ha emitido una confirmación oficial por parte de entes estatales sobre esta hipótesis.

Marco Marín Saldaña lideraba las operaciones del Comando Unificado de Pataz, creado para responder al incremento de la conflictividad y la inseguridad en esta provincia de La Libertad, donde se han producido episodios violentos asociados con la minería ilegal y la presencia de grupos armados. El general había asumido el mando de dicho comando con el objetivo de reforzar la presencia del Estado en la región.

Diversas fuentes de la región han resaltado la complejidad operativa que implica desplazarse por la provincia de Pataz. Las zonas de difícil acceso, las infraestructuras viales limitadas y la presencia de tensiones sociales han convertido a este territorio en un foco prioritario de las autoridades peruanas.

Noticia en desarrollo...