Perú

Murió el jefe del Comando Unificado de Pataz, confirmó el Ejército del Perú: lo que se sabe sobre su fallecimiento

El líder militar, responsable de la coordinación en la zona más conflictiva de La Libertad, murió al concluir una inspección, según reportaron medios locales

Camila Calderón

Por Camila Calderón

Guardar
El Ejército confirmó la muerte
El Ejército confirmó la muerte del General EP Marco Marín Saldaña, CG del Comando Unificado de PATAZ.| Fotocomposición: Infobae Perú

El Ejército del Perú confirmó este 27 de octubre el fallecimiento de Marco Marín Saldaña, general de brigada y jefe del Comando Unificado de Pataz, en un accidente ocurrido tras el aterrizaje de un helicóptero en la localidad de Chagual, ubicada en el distrito de Pataz, región La Libertad.

“Lamentamos el sensible fallecimiento del General EP Marco Marín Saldaña, CG del Comando Unificado de Pataz, hecho ocurrido tras un lamentable accidente dentro de un helicóptero cuando este se encontraba en tierra”, escribió el Ejército a través de su cuenta oficial en X. Según informó la institución castrense, los detalles del siniestro serán ampliados en una nota oficial que se encuentra en preparación.

Publicaciones del Ejército del Perú.
Publicaciones del Ejército del Perú.

De acuerdo con las primeras informaciones difundidas por Sol TV, el accidente se produjo cuando el general Marín Saldaña, acompañado por una comitiva del Ministerio de Defensa, llegó a la zona en una aeronave destinada a labores de desplazamiento institucional. Sin embargo, hasta el momento, no hay mayor información oficial sobre el estado de los demás ocupantes de la aeronave ni detalles técnicos del accidente.

La magnitud del hecho ha generado diversas versiones iniciales sobre las causas del accidente. El especialista en temas de seguridad Pedro Yaranga planteó la posibilidad de que el helicóptero colisionó con cables de alta tensión o bien que la aeronave fue objeto de un ataque por parte de desconocidos en la zona, aunque hasta el momento no se ha emitido una confirmación oficial por parte de entes estatales sobre esta hipótesis.

Marco Marín Saldaña lideraba las operaciones del Comando Unificado de Pataz, creado para responder al incremento de la conflictividad y la inseguridad en esta provincia de La Libertad, donde se han producido episodios violentos asociados con la minería ilegal y la presencia de grupos armados. El general había asumido el mando de dicho comando con el objetivo de reforzar la presencia del Estado en la región.

Diversas fuentes de la región han resaltado la complejidad operativa que implica desplazarse por la provincia de Pataz. Las zonas de difícil acceso, las infraestructuras viales limitadas y la presencia de tensiones sociales han convertido a este territorio en un foco prioritario de las autoridades peruanas.

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

Ejército del PerúPatazperu-noticias

Más Noticias

Así fue la caída de alias ‘Pipo’, el criminal con nueve cadenas perpetuas que operaba en Lima Norte

La policía lo capturó en Ancón mientras planeaba nuevas extorsiones a negocios y comerciantes, a pesar de tener un historial judicial que incluía nueve cadenas perpetuas

Así fue la caída de

“Debería preocuparnos lo que dicen los viajeros, no una plataforma que nadie visita”, advierte el gremio turístico del Cusco ante New7Wonders

La organización internacional alertó al Estado peruano sobre el desorden, las irregularidades y la falta de sostenibilidad en el manejo del santuario. En Cusco, gremios turísticos temen que la mala experiencia de los visitantes dañe la reputación del destino más emblemático del país

“Debería preocuparnos lo que dicen

Alex Valera recordó a Hernán Barcos tras el tricampeonato y respondió a sus detractores: “Yo me dedico a entrenar y trabajar”

El goleador de Universitario envió un firme mensaje a sus críticos tras alcanzar otro éxito con el club. Además, reveló que marcar el gol del título fue un sueño que lo acompañó toda la noche previa al partido en Tarma

Alex Valera recordó a Hernán

Congresista Lucinda Vásquez usó a sus trabajadores para realizarle pedicura y cocinarle en horas de trabajo

Imágenes difundidas por Cuarto Poder muestran a trabajadores de la legisladora cortándole las uñas de los pies en su despacho y preparándole comida en su casa durante el horario laboral

Congresista Lucinda Vásquez usó a

Familia de profesora Luz Lindo, desaparecida en el Vraem hace 15 días, pide apoyo aéreo para encontrarla

La docente de educación inicial de 54 años desapareció cuando se dirigía a su vivienda en Matichacra. La mujer caminaba por una trocha de 10 horas, el único camino hacia su centro de trabajo

Familia de profesora Luz Lindo,
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Congresista Lucinda Vásquez usó a

Congresista Lucinda Vásquez usó a sus trabajadores para realizarle pedicura y cocinarle en horas de trabajo

Congreso aplicaría figura de ‘la silla vacía’ y escaño de Guillermo Bermejo quedaría sin accesitario, advierte Fernando Rospigliosi

Congresistas critican a Lucinda Vásquez por usar a su asesor para cortarle las uñas: “es muy repudiable lo que ha hecho”

Red de corrupción de Frigoinca operó en el Gobierno Regional de La Libertad y salpica al entorno de César Acuña

Lucinda Vásquez enfrentaría inhabilitación de hasta 120 días por emplear a personal parlamentario en tareas de pedicura y cocina

ENTRETENIMIENTO

Melissa Paredes y Rodrigo Cuba

Melissa Paredes y Rodrigo Cuba lucen juntos en el cumpleaños de su hija: Anthony Aranda y Ale Venturo también estuvieron

Good Time de Mario Irivarren, Laura Spoya y Gerardo Pe’ llega a su fin: “Gracias, manada”

Kygo en Lima: fecha, lugar y entradas para el concierto del DJ noruego

Álvaro Paz de la Barra anuncia demanda por US$30 millones contra Magaly Medina por “daños a su familia y difamación

Hugo García y su supuesto coqueteo con Cara, ex de Beéle y rival de Isabella Ladera: “Vengo de una familia decente”

DEPORTES

Gregorio Pérez celebró la consecución

Gregorio Pérez celebró la consecución del tricampeonato de Universitario: “Está acorde con la historia de este gran club”

Alex Valera recordó a Hernán Barcos tras el tricampeonato y respondió a sus detractores: “Yo me dedico a entrenar y trabajar”

Jesús Castillo dimensiona su primer éxito como jugador de Universitario: “Venir fue la mejor decisión que tomé en mi vida”

Edison Flores deja dudas sobre su futuro en Universitario con enigmático mensaje: “Gané todo lo que tenía que ganar, me voy feliz”

DT de Circolo denunció condiciones precarias en el inicio de la Liga Peruana de Vóley: “No había agua en el vestuario”