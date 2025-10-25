Perú

Policía acusado de la muerte de ‘Truko’: “Desde el fondo de mi corazón les pido disculpas”

El suboficial de tercera, Luis Magallanes, se encuentra suspendido de sus funciones, pero en libertad

Carlos Oré Arroyo

Por Carlos Oré Arroyo

Guardar
Luis Magallanes es señalado de
Luis Magallanes es señalado de causar la muerte a Eduardo Ruiz.

El suboficial de tercera de la Policía Nacional del Perú (PNP), Luis Magallanes, ofreció declaraciones tras ser acusado por la muerte de Eduardo Ruiz, conocido como 'Trvko, durante una jornada de protestas en los alrededores de la avenida Abancay, en Lima. Magallanes aseguró que no tuvo la intención de herir a nadie y lamentó la pérdida del joven artista a causa del disparo que provino de su arma de fuego, según transmitió el canal Willax.

En conversación con ese medio, Magallanes confirmó que la noche de los hechos recibió instrucciones de sus superiores para vigilar y seguir a los grupos identificados como manifestantes violentos en el centro de la capital peruana. “Recibí la orden de estar atento al comportamiento de quienes participaban en las protestas”, detalló el agente ante las cámaras de Willax. De acuerdo con su testimonio, la situación se tornó tensa cuando, según su percepción, creyó estar en peligro.

El suboficial relató que actuó por temor en el momento crítico. “Disparé por miedo a perder la vida ante la amenaza de los manifestantes”, declaró Magallanes para Willax. Sostuvo que su reacción obedeció a una sensación de vulnerabilidad durante el enfrentamiento con un grupo identificado como parte de la protesta. Magallanes insistió en que lamenta lo acontecido y expresó su voluntad de colaborar con las diligencias correspondientes. “Las investigaciones van a aclarar todo eso y yo me someteré a toda la investigación que va a venir”, manifestó ante las cámaras.

Abogado de Magallanes afirma que
Abogado de Magallanes afirma que policías prefieren seguros privados ante falta de apoyo de la PNP. Foto: captura Willax

El efectivo también dirigió unas palabras a los familiares de la víctima. Reconoció el impacto que la muerte de Eduardo Ruiz ha ocasionado en su entorno más cercano. “Les comprendo y desde el fondo de mi corazón les pido disculpas”, afirmó el agente en la declaración transmitida por Willax. La cadena recordó que la muerte de Trvko movilizó a diversas organizaciones civiles y artísticas de Perú en reclamo de justicia y el esclarecimiento de las circunstancias.

La Policía Nacional del Perú permanece bajo vigilancia pública mientras avanzan las investigaciones sobre el uso de la fuerza durante las recientes protestas. Se analizarán protocolos y responsabilidades en la intervención policial de esa noche. Mientras tanto, Magallanes se encuentra suspendido de sus funciones.

Magallanes en libertad

El suboficial Luis Magallanes de la Policía Nacional del Perú (PNP), investigado por la muerte del músico Eduardo Ruiz (‘Trvco’) durante una protesta antigubernamental el 15 de octubre, fue liberado bajo comparecencia con restricciones. Según informó Infobae, esta disposición fue avalada por el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, quien sostuvo que la medida permitirá el avance de la investigación para determinar la inocencia o responsabilidad del agente.

Suboficial de tercera Luis Magallanes,
Suboficial de tercera Luis Magallanes, autor del disparo que mató a Eduardo, es sometido a control de identidad por la División de Homicidios de la PNP. Foto: Composición Infobae Perú

El fiscal Gálvez criticó la ausencia de detención para quienes atacaron a Magallanes durante los disturbios y anunció la apertura de varias carpetas fiscales orientadas a identificar a los presuntos agresores. Magallanes permanecía bajo detención preliminar y hospitalizado por lesiones en la cabeza. “Si identifican a la persona que le lanza el botellazo a Magallanes, eso podría considerarse lesiones graves o tentativa de homicidio. Es totalmente intencional”, declaró Gálvez en entrevista con la periodista Milagros Leiva, información también difundida por Canal N.

El Ministerio Público solicitó que Magallanes siga bajo comparecencia con restricciones y con impedimento de salida del país, para garantizar su presencia ante las autoridades. Mientras tanto, se remitieron nuevas pruebas a las instancias judiciales, con el objetivo de respaldar la medida.

El Instituto de Defensa Legal Policial había presentado un habeas corpus argumentando que la detención vulneró los derechos del agente y contradijo la Ley 32181, que regula la actuación policial. Además, un análisis de la Unidad de Criminalística de la PNP concluyó que la bala que causó la muerte de Ruiz ingresó tras rebotar en una superficie, descartando así un disparo directo.

El comandante general de la PNP, Óscar Arriola, pidió perdón a la familia del músico e indicó que las grabaciones mostrarían a Magallanes actuando en defensa propia tras haber sido atacado.

Temas Relacionados

Luis MagallanesTrukoPNPperu-noticias

Más Noticias

Incautan réplicas de armas de fuego en Tumbes durante revisión de camión interprovincial

El hallazgo se realizó durante la inspección a un camión de carga interprovincial que transportaba una encomienda con destino a Lima

Incautan réplicas de armas de

Caso del policía asesinado en Carabayllo: investigan vínculo entre la víctima y su visita al penal de Ancón días antes

No se descarta que alguna organización criminal relacionada con este delito haya podido tomar represalias luego de que las autoridades descartaran que se trate de un robo

Caso del policía asesinado en

Guillermo Bermejo a prisión: ¿En qué penal sería recluido el congresista sentenciado por terrorismo?

El Poder Judicial dictó quince años de prisión efectiva para el parlamentario tras hallarlo culpable del delito de afiliación a organización terrorista

Guillermo Bermejo a prisión: ¿En

Reniec acatará fallo del PJ y pagará más de S/ 200 mil a Dina Boluarte, pero deberá esperar su turno

Jefa de la institución, Carmen Velarde, esperará notificación oficial para proceder con el desembolso, aunque indicó que se tendrá en cuenta el principio de antigüedad

Reniec acatará fallo del PJ

Incendio en el Centro de Lima: Bomberos atienden emergencia cerca al Congreso de la República

La rápida expansión de las llamas en el Jirón Junín, cerca del Congreso, generó alarma en comerciantes y transeúntes que son evacuados por equipos de emergencia

Incendio en el Centro de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Guillermo Bermejo a prisión: ¿En

Guillermo Bermejo a prisión: ¿En qué penal sería recluido el congresista sentenciado por terrorismo?

Reniec acatará fallo del PJ y pagará más de S/ 200 mil a Dina Boluarte, pero deberá esperar su turno

Caso Guillermo Bermejo: Investigación revela uso de congresistas peruanos para articulación política internacional de Sendero Luminoso

¿Quién reemplazará a Guillermo Bermejo en el Congreso tras su condena por terrorismo?

Guillermo Bermejo sentenciado por filiación al terrorismo: Estas son las pruebas que lo condenan

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina expone identidad de

Magaly Medina expone identidad de Lemon Pay y arremete contra él por su trato a adultos mayores: “Debería estar recluido”

Magaly Medina se burla del fin del programa de Michelle Soifer y Ricardo Rondón: “No quieren decir que fue un fracaso”

Isabel Preysler rompe el silencio y cuenta por qué terminó con Mario Vargas Llosa: “Mi casa no es un hotel”

Magaly Medina le dice ‘terca’ a Darinka Ramírez por impedir que Jefferson Farfán visite a su hija: “No busquemos pretextos”

Familia de Mario Vargas Llosa evalúa demandar a Isabel Preysler por publicar cartas íntimas del Nobel: “Un auténtico desprestigio”

DEPORTES

Partidos de hoy, sábado 25

Partidos de hoy, sábado 25 de octubre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Universitario vs Géminis EN VIVO HOY: punto a punto del partidazo por fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

A qué hora juega Real Madrid vs Barcelona: partidazo en el Bernabéu por clásico de LaLiga 2025/2026

Alianza Lima vs Fluminense vóley EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la Noche Blanquiazul 2025

A qué hora juega Universitario vs ADT: partido clave en Tarma por Torneo Clausura de la Liga 1 2025