Perú

Sedapal incrementará tarifas de agua tras reforma de SUNASS: miles de familias podrían quedar fuera del subsidio estatal

El organismo regulador ha ajustado su sistema de subsidios y aumentado la presión sobre los comercios y hogares de ingresos medios. Revisión periódica de padrones también dejará fuera a familias que mejoren su condición social

Esteban Salazar Herrada

Por Esteban Salazar Herrada

Guardar
Sedapal deberá ajustarse a las
Sedapal deberá ajustarse a las nuevas reglas. La reforma de SUNASS redefine el acceso a subsidios en agua y saneamiento en Perú con criterios técnicos más estrictos.

El panorama de los servicios públicos de agua y saneamiento en el Perú atraviesa una transformación regulatoria profunda. Ahora, la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS) introduce criterios más técnicos y exigentes para la focalización de los subsidios, eleva los estándares en la medición y cumplimiento de metas vinculadas a la gestión de las empresas operadoras, como Sedapal (Lima ), Sedapar (Arequipa), Sedalib (La Libertad) y Epsel (Lambayeque).

Mediante la Resolución de Consejo Directivo N° 124-2025-SUNASS-CD, el organismo modifica el Reglamento General de Tarifas de los Servicios de Saneamiento y redefine los esquemas regulatorios que determinan cómo se fijan las tarifas, por lo cual miles de familias mal focalizadas, que venían recibiendo el subsidio, empezarán a ver un alza en sus recibos, aunque otras se podrían recién beneficiar.

SUNASS: Registro de Información Social reemplaza al SISFOH

Desde la década pasada, el esquema de subsidio cruzado ya era un principio básico del sistema tarifario. Según el reglamento anterior, usuarios comerciales, industriales y estatales, junto con residenciales no vulnerables, financiaban el acceso a tarifas subsidiadas para hogares en situación de pobreza o vulnerabilidad económica.

Este subsidio se aplicaba sobre el denominado “consumo de subsistencia”, con la tarifa subsidiada calculada en función de la capacidad de pago mensual y el cargo fijo, y nunca superior al costo medio del servicio. La identificación de beneficiarios se realizaba por medio de instrumentos como el SISFOH (Sistema de Focalización de Hogares), sumada a planos estratificados por ingresos, mapas de pobreza y el catastro comercial de cada empresa operadora.

SUNASS. El nuevo marco normativo
SUNASS. El nuevo marco normativo prioriza el uso del Registro de Información Social para identificar beneficiarios de tarifas subsidiadas.

Con la nueva resolución, el mecanismo se tecnifica y ajusta respecto a instrumentos, procedimientos y obligaciones. El Registro de Información Social (RIS), bajo administración del Organismo de Focalización e Información Social (OFIS), pasa a ser la herramienta prioritaria para focalizar a los hogares beneficiarios.

La norma enfatiza el uso de información objetiva para minimizar exclusiones o filtraciones indebidas en el acceso al subsidio. Cuando el RIS no brinde la información suficiente, se emplean planos de ingresos por manzanas, mapas de pobreza u otros criterios, con el objetivo de alcanzar siempre la máxima precisión en la identificación de quienes sí requieren la tarifa subsidiada.

Revisión periódica de padrones dejará fuera a familias que mejoren su condición social

Los cambios en la estructura tarifaria también acentúan la diferenciación entre usuarios. Ahora se formalizan seis categorías: social, doméstica subsidiada, doméstica no subsidiada, estatal, comercial e industrial. Las tarifas superiores asignadas a sectores comercial, industrial y estatal siguen siendo la fuente principal del financiamiento de los subsidios cruzados.

La novedad radica en la obligación de las empresas operadoras, como Sedapal y Sedalib, de revisar y actualizar permanentemente los padrones de beneficiarios, de publicar periodos de revisión y de aplicar fórmulas técnicas que toman en cuenta el ingreso familiar real, el consumo de subsistencia y el cargo fijo del servicio.

SUNASS exige a sus administrados,
SUNASS exige a sus administrados, como Sedapal, Sedalib y Sedapar, evaluaciones anuales de desempeño y mayor transparencia en la gestión de metas e inversiones.

De este modo, solo los hogares que cumplen estrictamente los requisitos de vulnerabilidad o pobreza pueden acceder a la tarifa subsidiada y solo sobre el volumen indispensable de agua para su consumo básico.

Según Sunass, la revalidación constante de la situación social de cada usuario es un aspecto crucial, para evitar que quienes superen el umbral de vulnerabilidad permanezcan indebidamente en la escala subsidiada.

SUNASS: Sedapal y otras empresas de agua en Perú deberán rendir cuentas y publicar avances

En paralelo a las modificaciones en subsidios, la nueva resolución realiza ajustes sustantivos sobre las metas de cumplimiento o metas de gestión a las que están sujetas las empresas prestadoras. El reglamento de 2021 ya establecía metas agrupadas en objetivos regulatorios como: cumplimiento del programa de inversiones, calidad del servicio, solvencia financiera, sostenibilidad, eficiencia empresarial y cierre de brechas de cobertura. Estas metas podían ser de tipo base (de alta certeza) o condicionadas (dependientes del avance o conclusión de proyectos), y se monitoreaban con indicadores generales y revisiones periódicas.

A partir de ahora, el marco regulatorio introduce una supervisión más específica y estructurada para los operadores como Sedapal, que administra la zona de Lima Metropolitana. La principal novedad consiste en la creación del Programa de Ejecución de Metas Físico-Financieras (PEMFF), obligatorio para cada meta base de inversión o mejora operativa.

El subsidio cruzado que define
El subsidio cruzado que define el Estado peruano se tecnifica y ajusta, consolidando un enfoque más riguroso y transparente en los servicios de agua en Perú.

La SUNASS, de acuerdo con la reforma, debe realizar evaluaciones de desempeño al menos una vez por año, enfocando el control en la ejecución financiera y en los resultados tangibles para la población usuaria. Se suman indicadores específicos y exige mayor detalle en la justificación, documentación y reporte de todas las metas, desde su propuesta técnica y financiera en los ciclos tarifarios hasta la comprobación de su impacto.

El nuevo indicador EP-57-A permite medir el avance financiero de programas de inversión y mejora en casos en los que el impacto no pueda verificarse con otro indicador, reforzando la fiscalización. Además, las empresas están obligadas a rendir cuentas y mostrar transparencia en todos los procesos, publicando información relevante en portales institucionales de fácil acceso.

SUNASS pone fin al agua barata para quienes no sean pobres

Otro eje central de la reforma es la actualización de los esquemas de regulación tarifaria, que reemplaza el modelo único de “empresa modelo adaptada” vigente en el reglamento anterior por un sistema segmentado acorde a la capacidad y realidad de cada empresa operadora. Bajo la nueva normativa, existen dos esquemas principales:

  • El esquema orientado a costos con rezago regulatorio aplica a empresas más pequeñas, con menos de 15.000 conexiones, reconociendo los costos eficientes reales y trasladando las mejoras de eficiencia a los usuarios con retraso temporal.
  • El esquema empresa modelo eficiente está destinado a empresas con al menos 15.000 conexiones, y asume una planificación óptima y la adopción progresiva de mejores prácticas y tecnologías, reconociendo inversiones e incentivos para alcanzar sostenibilidad y eficiencia tanto a mediano como a largo plazo.

Ambos esquemas contemplan metodologías avanzadas en el cálculo tarifario, incentivos al cierre de brechas y flexibilidad para migrar de un régimen a otro según la evolución de cada empresa. Así, la regulación se adapta a la heterogeneidad del sector y permite aplicar reglas diferenciadas según escala y capacidad de gestión.

Temas Relacionados

SUNASSSedapalaguatarifas de aguasubsidiosperu-economia

Más Noticias

Orquesta Candela brilla en Nueva York: gana Premio Unidad en los Latin Music Awards y consolida su legado de 35 años

La agrupación peruana fue reconocida como Leyenda y Mejor Artista Tropical en los Latin Music Awards – Premio Unidad, un galardón que celebra la diversidad y el talento latino.

Orquesta Candela brilla en Nueva

Guillermo Bermejo fue trasladado al penal de Ancón I: Congresista fue condenado a 15 años por afiliación terrorista

El congresista electo por Perú Libre fue condenado en primera instancia por afiliación con el grupo terrorista Sendero Luminoso. Ahora deberá esperar a que el INPE decida en qué centro penitenciario cumplirá su sentencia

Guillermo Bermejo fue trasladado al

A qué hora juega Real Madrid vs Barcelona HOY: partidazo en el Bernabéu por clásico de LaLiga 2025/2026

El liderato del campeonato español estará en juego en el esperado enfrentamiento entre ‘blancos’ y ‘azulgranas’, uno de los más relevantes de la temporada. Conoce los horarios del clásico

A qué hora juega Real

Dónde ver Real Madrid vs Barcelona HOY: canal tv online del clásico de España por LaLiga 2025

Día de gran expectativa en el campeonato español por una nueva edición del clásico, en el estadio Santiago Bernabéu, por la fecha 10. Jude Bellingham y Ferrán Torres apuntan a ser titulares

Dónde ver Real Madrid vs

Sporting Cristal vs Los Chankas EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

El conjunto dirigido por Paulo Autuori enfrenta la necesidad de acumular puntos en las jornadas finales para asegurar su clasificación al ‘playoff’ del certamen local. Sigue las incidencias

Sporting Cristal vs Los Chankas
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Guillermo Bermejo fue trasladado al

Guillermo Bermejo fue trasladado al penal de Ancón I: Congresista fue condenado a 15 años por afiliación terrorista

Las visitas de un admirador de Nayib Bukele al presidente Jerí en el Congreso y Palacio de Gobierno

Bajo la supervisión del presidente José Jerí: Trasladan a 45 internos de alta peligrosidad al penal Ancón I

Dina Boluarte y los más de S/ 200 mil que recibirá de Reniec: La cronología de la demanda

Rafael Vela le ganó a Juan Fernández Jerí: PJ anula definitivamente suspensión de la ANC del MP

ENTRETENIMIENTO

Orquesta Candela brilla en Nueva

Orquesta Candela brilla en Nueva York: gana Premio Unidad en los Latin Music Awards y consolida su legado de 35 años

Karla Tarazona responde tras rumores de salida de Panamericana TV por el regreso de Gisela Valcárcel: “No soy hipócrita”

Ricardo Rondón y Michelle Soifer anuncian que se suman a la conducción de ‘Arriba mi Gente’: “Hablaremos de espectáculos”

Jackson Mora y Tilsa Lozano enfrentan denuncia penal por presunta banda criminal, apropiación ilícita y coacción ante Fiscalía

¿Qué pasará con los conciertos de Linkin Park y Shakira tras la declaración del estado de emergencia en Lima y Callao?

DEPORTES

A qué hora juega Real

A qué hora juega Real Madrid vs Barcelona HOY: partidazo en el Bernabéu por clásico de LaLiga 2025/2026

Dónde ver Real Madrid vs Barcelona HOY: canal tv online del clásico de España por LaLiga 2025

Sporting Cristal vs Los Chankas EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

A qué hora juega Sporting Cristal vs Los Chankas: partido en el Gallardo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Pedro García analizó la postura de Jean Ferrari ante eventual fichaje de Christian Cueva por Universitario: “En el fútbol peruano todo es posible”