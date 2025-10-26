Perú

Nicola Porcella comparte detrás de cámara de escena íntima y Rafael Cardozo causa polémica con su reacción

El actor peruano mostró cómo se grabó una de las escenas más comentadas de la telenovela mexicana, mientras su amigo encendió las redes con un comentario.

Pilar Cuya

Por Pilar Cuya

Guardar
Nicola Porcella comparte detrás de cámara de escena íntima de la novela 'Amanecer'. IG.

Nicola Porcella volvió a captar la atención del público con una publicación que mezcló profesionalismo, nostalgia y polémica. El actor peruano compartió en sus redes sociales el detrás de cámara de una escena íntima junto a la actriz colombiana Vanessa Restrepo, su compañera en la telenovela 'Amanecer’, producción mexicana de Juan Osorio que llega hoy a su capítulo final.

En el video, se observa el proceso de grabación de una secuencia de cama que exigió precisión, respeto y conexión actoral. Porcella acompañó el clip con un mensaje que conmovió a sus seguidores:

“El detrás de cámaras de una escena muy difícil, pero que se logró con mucho respeto y pasión. Agradezco todos los días a la gran compañera que me tocó como pareja”, escribió el actor peruano, quien recibió elogios por su entrega y profesionalismo.

Sin embargo, el momento se volvió viral no solo por el contenido del video, sino por el comentario que dejó su amigo Rafael Cardozo, el cual desató una ola de reacciones entre los usuarios.

Nicola Porcella comparte detrás de
Nicola Porcella comparte detrás de cámara de escena íntima y Rafael Cardozo causa polémica con su reacción. IG

El comentario de Rafael Cardozo que dividió opiniones

El brasileño Rafael Cardozo, exintegrante de 'Esto es Guerra’ y amigo cercano de Porcella, no dejó pasar la oportunidad de bromear con el clip. Su comentario decía:

“Ya vi este capítulo unas 500 veces. Bueno, no sé si era la misma escena! Jajaja”, escribió.

El mensaje fue tomado con humor por algunos, pero otros lo consideraron una falta de respeto hacia el trabajo actoral de Nicola. En cuestión de horas, el post se llenó de respuestas de seguidores que defendieron al protagonista de 'Amanecer’.

“¿Misma escena diferente actriz dices? Es que se estuvo preparando para este momento”, escribió un usuario.“Ver a tu amigo en una escena así es raro... estás mal, medícate Rafael”, comentó otro.“No lo quemes, Rafael. Qué manera de generar polémica”, añadió un seguidor.

A pesar de las risas y críticas, Nicola Porcella no respondió directamente, prefiriendo enfocarse en el cierre de una de las etapas más importantes de su carrera profesional.

El comentario de Rafael Cardozo
El comentario de Rafael Cardozo y la reacción de los seguidores de Nicola Porcella. IG

Nicola Porcella se despide de ‘Camilo’

Con el final de 'Amanecer’, Nicola Porcella aprovechó la ocasión para compartir un extenso mensaje de despedida dedicado a su personaje Camilo, con el que marcó su debut formal como actor protagónico en México.

En su cuenta de Instagram, el peruano escribió: “Hoy es el último capítulo de Amanecer y no saben lo agradecido que estoy. Cuando mi jefe, Juan Osorio, me llamó el 5 de febrero para decirme: ‘Te tengo el mejor regalo que te pueden dar; vas a ser Camilo, un personaje que va a cambiar tu carrera actoral por completo’, no lo podía creer.

Nicola Porcella y las escenas
Nicola Porcella y las escenas en 'Amanecer'. IG

Al comienzo dudé mucho, porque no me sentía listo, pero después de ver que mi jefe, mis directores y todo el equipo técnico confiaban en mí, decidí hacerlo.

Hoy les agradezco a ellos por darme esta oportunidad. Tuve a los mejores compañeros: primeras actrices y actores con carreras que sueño tener, que me ayudaron a mejorar y crecer; dos protagonistas que se convirtieron en un ejemplo a seguir para mí, y grandes amigos que siempre me apoyaron.

Gracias, Camilo, por ser fuerte, por enseñarme que los errores no nos definen, que lo que realmente nos define es cómo nos levantamos para seguir luchando. Y eso haré: seguir luchando por mis sueños, como lo he hecho desde el primer día que llegué a México.

Camilo, hoy cerramos una etapa maravillosa, en la que crecimos y aprendimos juntos. Hoy te guardo en el corazón como el personaje que marcó un nuevo inicio en mi carrera.

Y ya saben: después de una noche oscura, siempre habrá un nuevo amanecer”.

El mensaje fue ampliamente aplaudido por sus seguidores, quienes destacaron su evolución profesional y el esfuerzo que ha mostrado desde su llegada a la televisión mexicana.

Nicola Porcella y las escenas
Nicola Porcella y las escenas que compartió con Vanesa Restrepo en 'Amanecer'. IG

El respaldo del productor y los nuevos retos de Porcella

Juan Osorio, reconocido productor mexicano, fue uno de los primeros en destacar la entrega y compromiso de Nicola Porcella durante las grabaciones.

“Nicola tiene mucho por aprender, pero también mucho que ofrecer. Es disciplinado, escucha indicaciones y se entrega a cada escena. El crecimiento que ha tenido desde que llegó a México ha sido impresionante”, durante una rueda de prensa.

Pese a las críticas iniciales que recibió por parte de algunos espectadores, Porcella logró demostrar que su paso de la televisión de entretenimiento a la actuación dramática fue un proceso de aprendizaje constante.

Fuentes cercanas al actor señalan que ya se encuentra en conversaciones para integrarse a una nueva producción, también bajo la dirección de Osorio, lo que consolidaría su carrera en el competitivo mercado televisivo mexicano.

Nicola Porcella y cuál será
Nicola Porcella y cuál será su papel en la novela mexicana de Juan Osorio en Televisa.

Temas Relacionados

Nicola PorcellaRafael CardozoAmanecerperu-entretenimiento

Más Noticias

Universitario vs Géminis EN VIVO HOY: punto a punto del partidazo por fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Se juega el cuarto set. Las ‘pumas’ comenzaron perdiendo el juego, pero luego levantaron y lograron ponerse 2-1. Sigue las incidencias de este gran duelo por el inicio del campeonato local

Universitario vs Géminis EN VIVO

Ricardo Rondón y Michelle Soifer anuncian que se suman a la conducción de ‘Arriba mi Gente’: “Hablaremos de espectáculos”

Los conductores de ‘Ponte en la cola’ dieron por terminado su programa y se unirán al magazine de Fernando Díaz y Santi Lesmes

Ricardo Rondón y Michelle Soifer

Jackson Mora y Tilsa Lozano enfrentan denuncia penal por presunta banda criminal, apropiación ilícita y coacción ante Fiscalía

Pesquera Superfish S.A.C. acusa a Jackson y Tilsa de apropiarse ilegalmente de un vehículo y falsificar documentos notariales, según denuncia ingresada al Ministerio Público.

Jackson Mora y Tilsa Lozano

Mivivienda ofrece bonos de hasta S/ 27.400 para que más peruanos puedan comprar su casa propia

Hoy en día, más de 19 mil viviendas forman parte de 264 proyectos habitacionales ubicados en diversas zonas del territorio nacional

Mivivienda ofrece bonos de hasta

¿Qué pasará con los conciertos de Linkin Park y Shakira tras la declaración del estado de emergencia en Lima y Callao?

El estado de emergencia en Lima obliga a los organizadores de estos eventos musicales a pedir nuevos permisos.

¿Qué pasará con los conciertos
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Las visitas de un admirador

Las visitas de un admirador de Nayib Bukele al presidente Jerí en el Congreso y Palacio de Gobierno

Bajo la supervisión del presidente José Jerí: Trasladan a 45 internos de alta peligrosidad al penal Ancón I

Dina Boluarte y los más de S/ 200 mil que recibirá de Reniec: La cronología de la demanda

Rafael Vela le ganó a Juan Fernández Jerí: PJ anula definitivamente suspensión de la ANC del MP

Organizaciones denuncian “retroceso histórico” tras eliminación de la Comisión de Pueblos en el nuevo Congreso bicameral

ENTRETENIMIENTO

Ricardo Rondón y Michelle Soifer

Ricardo Rondón y Michelle Soifer anuncian que se suman a la conducción de ‘Arriba mi Gente’: “Hablaremos de espectáculos”

Jackson Mora y Tilsa Lozano enfrentan denuncia penal por presunta banda criminal, apropiación ilícita y coacción ante Fiscalía

¿Qué pasará con los conciertos de Linkin Park y Shakira tras la declaración del estado de emergencia en Lima y Callao?

Cristian Castro conquistó Lima: show con lleno total, fans desde el puente y pedido masivo por el Estadio Nacional

La Orquesta Filarmónica de Lima presenta ‘Un Barbero a la Italiana’ bajo la batuta de Lorenzo Tazzieri

DEPORTES

Facundo Morando fue autocrítico tras

Facundo Morando fue autocrítico tras triunfo de Alianza Lima vs Fluminense en Noche Blanquiazul 2025: “El desafío es mantener la intensidad”

Universitario vs Géminis EN VIVO HOY: punto a punto del partidazo por fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Resultados de la Noche Blanquiazul 2025: así van los partidos de Alianza Lima en su presentación

Alianza Lima vs Fluminense 3-1: resumen del triunfo ‘blanquimorado’ en vóley por ‘Noche Blanquiazul’ 2025

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025 EN VIVO HOY: así van los equipos en la fecha 16 del Torneo Clausura y Acumulada