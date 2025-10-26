Jorge Calmet, “vocero” de la Generación Z, pasó del Partido Morado a Primero la Gente y ahora es rechazado por el colectivo

Generación Z rechaza a Jorge Calmet como su vocero. (Foto composición: Infobae Perú/Difusión)

Una vez más, el colectivo autodenominado Generación Z salió a las calles para manifestarse contra el gobierno de José Jerí y el Congreso de la República. Los manifestantes exigieron el cierre del Parlamento, la renuncia del presidente de transición y denunciaron la creciente inseguridad ciudadana, así como la aprobación de leyes que, según afirman, “favorecen al crimen”.

Las protestas también tuvieron un componente emocional: los jóvenes reclamaron justicia por el asesinato del rapero ‘T.rvko’, quien falleció tras recibir el impacto de una bala rebotada luego de que un policía disparara al suelo luego de ser agredido por una turba de manifestantes. Este hecho ha intensificado las críticas hacia el accionar policial y la falta de control en el uso de la fuerza.

Marchas, redes y acusaciones de corrupción, las banderas de la Generación Z en Perú| Foto: José Francisco Rubio/ (OVEJA NEGRA: Juan Zapata y Juan Mandamiento)

Vocero del colectivo y su pasado político

En los últimos días, uno de los rostros más visibles del movimiento ha sido Jorge Calmet Zegarra, conocido tiktoker que ha sido presentado en diversos medios de comunicación como "vocero de Generación Z". Calmet ha anunciado las nuevas movilizaciones convocadas para hoy, 25 de octubre en rechazo a las autoridades.

Sin embargo, su participación ha despertado cuestionamientos debido a su pasado político. De acuerdo con el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Calmet estuvo afiliado al Partido Morado hasta junio de 2024 y actualmente milita en el partido Primero La Gente desde julio del mismo año.

Este detalle ha generado debate dentro y fuera del colectivo, ya que algunos manifestantes sostienen que el movimiento debe mantener su carácter ciudadano e independiente de cualquier agrupación política.

Jorge Calmet estuvo inscrito al Partido Morado y ahora está afiliado a Primero La Gente. (Foto: ROP/JNE)

Generación Z rechaza a Jorge Calmet como vocero

A través de un comunicado difundido en redes sociales, el colectivo Generación Z aclaró que no cuenta con ningún vocero oficial y que no mantiene vínculos con partidos políticos, enfatizando que su movimiento es completamente ciudadano y que ninguna persona o agrupación los representa.

“La Generación Z informa al país que no tenemos voceros ni representantes, y menos aún de partidos políticos que no nos representan, porque son parte del problema: herederos de un sistema caduco (...) Nuestra lucha es autogestionada, diversa y sin líderes. No creemos en operadores políticos que usan la lucha popular para negociar con los mismos que oprimen al pueblo”, se lee en su comunicado compartido en redes.

Generación Z rechaza a Jorge Calmet como vocero del colectivo. (Foto: X/@generacionzpe)