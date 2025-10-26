Perú

Callao rompe récord histórico de homicidios en 2025: Bellavista lidera los reportes de violencia

El Callao superó los homicidios registrados en 2024 y en cualquier año previo. Feminicidios, ataques a transportistas, asesinatos de artistas y crímenes ligados a extorsión muestran que el estado de emergencia no logró frenar la violencia

Por Olenka Pizarro

Guardar
Cinco personas fueron asesinadas en
Cinco personas fueron asesinadas en el primer día del estado de emergencia | Foto captura: Panamericana Tv

El Callao atraviesa el año más violento de su historia reciente. Según datos del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), actualizados al 23 de octubre de 2025, la provincia constitucional registra 156 homicidios, superando los 146 de 2024 y todos los registros anuales previos.

Muertes anuales Callao. Crédito: Juan
Muertes anuales Callao. Crédito: Juan Carbajal / X

El análisis elaborado por el especialista en datos Juan Carbajal muestra que Bellavista encabeza la lista, con 69 homicidios, seguido del distrito del Callao con 45 y Ventanilla con 32. La Perla, Mi Perú y Carmen de la Legua-Reynoso también reportan incrementos, aunque en menor proporción.

La estadística confirma que la violencia continúa avanzando incluso durante el estado de emergencia vigente en la región.

Muertes anuales Callao. Crédito: Juan
Muertes anuales Callao. Crédito: Juan Carbajal / X

Un feminicidio que pudo ser evitado

La mañana del 24 de octubre, se reportó un presunto feminicidio en un hotel de La Perla. Aaron Zavaleta Vernazza (32) habría asesinado a su expareja, quien falleció por estrangulamiento, según la necropsia.

Tras el crimen, Zavaleta intentó suicidarse con un arma de fuego en su domicilio, donde finalmente fue intervenido por la Policía.

La madre de la víctima denunció que un día antes acudieron a la comisaría de San Miguel para reportar amenazas de muerte, pero la denuncia no fue recibida.

Members of the military and
Members of the military and Police officers line up, after Peru's President Jose Jeri declared a 30-day state of emergency in the capital and the neighbouring province of Callao to combat rising crime, in Lima, Peru, October 22, 2025. REUTERS/Sebastian Castaneda

Ataque armado a un conductor en plena vía pública

El 23 de octubre, el conductor de una unidad de transporte público, Leoncio Sandoval Castro, fue asesinado mientras trabajaba en la avenida Néstor Gambetta.

Cámaras de seguridad registraron cómo un sujeto en motocicleta se acercó y disparó cuatro veces contra él, hiriendo además a un pasajero, quien fue trasladado al hospital Sabogal.

Compañeros de la víctima señalaron que la empresa estaría siendo objeto de extorsiones por bandas criminales, una práctica que se ha expandido aceleradamente en el Callao en los últimos dos años.

Efectivos de la PNP custodian
Efectivos de la PNP custodian la escena del enfrentamiento que dejó heridos en el Callao. | GEC

Crimen contra artistas en Sarita Colonia

El 19 de octubre, el cantante Johan Mora, líder de la agrupación La Timbera Orquesta, y la bailarina Ariana Cañola fueron asesinados luego de una presentación en el asentamiento humano Francisco Bolognesi.

Los atacantes abrieron fuego sin mediar palabra, convirtiendo una celebración familiar en una escena de pánico y huida. La Policía investiga vínculos con organizaciones delictivas que operan en la zona.

Dos integrantes de la Timbera
Dos integrantes de la Timbera Orquesta, el cantante y la bailarina, fueron asesinados durante una fiesta de quinceañera en el Callao. - Composición: Infobae Perú

Estado de emergencia volvió sin cambios importantes

El Gobierno del presidente José Jerí decretó el estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao desde el 22 de octubre, por 30 días, con intervención conjunta de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

La medida alcanza a los distritos de:

  • Callao
  • Bellavista
  • La Perla
  • Ventanilla
  • Mi Perú
  • Carmen de la Legua-Reynoso
  • La Punta

Sin embargo, la primera jornada estuvo marcada por al menos cinco homicidios en distintos puntos de la región, incluyendo el asesinato de un suboficial.

José Jerí participó de un
José Jerí participó de un operativo durante la madrugada. Foto: Presidencia del Perú

Críticas a la estrategia del Gobierno

Diversas autoridades han cuestionado la efectividad de los estados de emergencia como medida de seguridad.

El alcalde de Magdalena, Francis Allison, calificó la decisión como “populista e ineficaz”, señalando que “se repite una estrategia que no funcionó durante el gobierno de Dina Boluarte en 2023 y 2024”.

Sostiene que el problema central es la falta de inteligencia policial para desarticular las redes de extorsión, sicariato y lavado de activos que operan desde el Callao hacia otras regiones.

Mientras los asesinatos aumentan y las denuncias no siempre son atendidas, familias chalacas viven entre la incertidumbre y el miedo. La región enfrenta una crisis de seguridad que avanza más rápido que la capacidad de respuesta del Estado.

Temas Relacionados

CallaoEstado de emergenciaHomicidios en PerúBellavistaperu-noticias

Más Noticias

Sporting Cristal vs Los Chankas EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Un cabezazo de Pablo Bueno, a la salida de un saque de esquina, ha servido para adelantar en el score a la visita. La exhibición de Hairo Camacho en el arco, además, ha neutralizado los ataques ‘rimenses’

Sporting Cristal vs Los Chankas

Gol de Pablo Bueno tras insólito error de Sporting Cristal ante Los Chankas por duelo de Liga 1 2025

El delantero argentino aprovechó una desconcentración en la zaga ‘rimense’ para abrir el marcador y sorprender a los locales en el estadio Alberto Gallardo

Gol de Pablo Bueno tras

Cuarto recorrido del Señor de los Milagros EN VIVO hoy 26 de octubre: ruta y todos los detalles del regreso de la sagrada imagen al Callao

La jornada incluye misas, homenajes y actividades religiosas en puntos clave como Guardia Chalaca, Sáenz Peña, Pacífico y el hospital Daniel Alcides Carrión

Cuarto recorrido del Señor de

Alianza Lima vs River Plate vóley EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la Noche Blanquiazul 2025

Tras vencer a Fluminense, las ‘íntimas’ buscarán otra victoria frente a las ‘millonarias’. Sigue todas las incidencias de este vibrante duelo

Alianza Lima vs River Plate

Seguro de desgravamen: de cada S/100, el banco se queda con S/64 de la prima, ¿Conviene seguir sacándolo para créditos pequeños?

Las utilidades netas de las entidades financieras alcanzaron los S/10.179 millones solo hasta agosto, impulsadas por las comisiones de seguros de desgravamen. Pero la siniestralidad apenas llegó al 14%, ¿el banco nunca pierde?

Seguro de desgravamen: de cada
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Más de la mitad del

Más de la mitad del país rechaza a José Jerí, pero un 37% aún cree que debe quedarse en el poder, según IEP

El 62% de peruanos consideró que el Congreso tuvo mucha influencia en el gobierno de Dina Boluarte, según IEP

Guillermo Bermejo fue trasladado al penal de Ancón I: Congresista fue condenado a 15 años por afiliación terrorista

Las visitas de un admirador de Nayib Bukele al presidente Jerí en el Congreso y Palacio de Gobierno

Bajo la supervisión del presidente José Jerí: Trasladan a 45 internos de alta peligrosidad al penal Ancón I

ENTRETENIMIENTO

Productor peruano responde a La

Productor peruano responde a La Chilindrina tras ser acusado de maltrato: “Su manager me dijo que solo estaba cansada

Mariana de la Vega rompe su silencio y cuenta qué pasó con Gustavo Salceso, esposo de Maju antilla, en el hotel Westin

María Antonieta de las Nieves y su hija acusan de maltrato a productores de su circo en Perú: “Estaba ida y no reconocía a nadie”

Orquesta Candela brilla en Nueva York: gana Premio Unidad en los Latin Music Awards y consolida su legado de 35 años

Karla Tarazona responde tras rumores de salida de Panamericana TV por el regreso de Gisela Valcárcel: “No soy hipócrita”

DEPORTES

Sporting Cristal vs Los Chankas

Sporting Cristal vs Los Chankas EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Gol de Pablo Bueno tras insólito error de Sporting Cristal ante Los Chankas por duelo de Liga 1 2025

Alianza Lima vs River Plate vóley EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la Noche Blanquiazul 2025

Alianza Lima vs Kazoku No Perú EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Catherine Flood brilla en su estreno con Universitario: 28 puntos que encienden la ilusión ‘crema’ en la Liga Peruana de Vóley