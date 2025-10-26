Callao rompe récord histórico de homicidios en 2025: Bellavista lidera los reportes de violencia

Cinco personas fueron asesinadas en el primer día del estado de emergencia | Foto captura: Panamericana Tv

El Callao atraviesa el año más violento de su historia reciente. Según datos del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), actualizados al 23 de octubre de 2025, la provincia constitucional registra 156 homicidios, superando los 146 de 2024 y todos los registros anuales previos.

Muertes anuales Callao. Crédito: Juan Carbajal / X

El análisis elaborado por el especialista en datos Juan Carbajal muestra que Bellavista encabeza la lista, con 69 homicidios, seguido del distrito del Callao con 45 y Ventanilla con 32. La Perla, Mi Perú y Carmen de la Legua-Reynoso también reportan incrementos, aunque en menor proporción.

La estadística confirma que la violencia continúa avanzando incluso durante el estado de emergencia vigente en la región.

Muertes anuales Callao. Crédito: Juan Carbajal / X

Un feminicidio que pudo ser evitado

La mañana del 24 de octubre, se reportó un presunto feminicidio en un hotel de La Perla. Aaron Zavaleta Vernazza (32) habría asesinado a su expareja, quien falleció por estrangulamiento, según la necropsia.

Tras el crimen, Zavaleta intentó suicidarse con un arma de fuego en su domicilio, donde finalmente fue intervenido por la Policía.

La madre de la víctima denunció que un día antes acudieron a la comisaría de San Miguel para reportar amenazas de muerte, pero la denuncia no fue recibida.

Members of the military and Police officers line up, after Peru's President Jose Jeri declared a 30-day state of emergency in the capital and the neighbouring province of Callao to combat rising crime, in Lima, Peru, October 22, 2025. REUTERS/Sebastian Castaneda

Ataque armado a un conductor en plena vía pública

El 23 de octubre, el conductor de una unidad de transporte público, Leoncio Sandoval Castro, fue asesinado mientras trabajaba en la avenida Néstor Gambetta.

Cámaras de seguridad registraron cómo un sujeto en motocicleta se acercó y disparó cuatro veces contra él, hiriendo además a un pasajero, quien fue trasladado al hospital Sabogal.

Compañeros de la víctima señalaron que la empresa estaría siendo objeto de extorsiones por bandas criminales, una práctica que se ha expandido aceleradamente en el Callao en los últimos dos años.

Efectivos de la PNP custodian la escena del enfrentamiento que dejó heridos en el Callao. | GEC

Crimen contra artistas en Sarita Colonia

El 19 de octubre, el cantante Johan Mora, líder de la agrupación La Timbera Orquesta, y la bailarina Ariana Cañola fueron asesinados luego de una presentación en el asentamiento humano Francisco Bolognesi.

Los atacantes abrieron fuego sin mediar palabra, convirtiendo una celebración familiar en una escena de pánico y huida. La Policía investiga vínculos con organizaciones delictivas que operan en la zona.

Dos integrantes de la Timbera Orquesta, el cantante y la bailarina, fueron asesinados durante una fiesta de quinceañera en el Callao. - Composición: Infobae Perú

Estado de emergencia volvió sin cambios importantes

El Gobierno del presidente José Jerí decretó el estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao desde el 22 de octubre, por 30 días, con intervención conjunta de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

La medida alcanza a los distritos de:

Callao

Bellavista

La Perla

Ventanilla

Mi Perú

Carmen de la Legua-Reynoso

La Punta

Sin embargo, la primera jornada estuvo marcada por al menos cinco homicidios en distintos puntos de la región, incluyendo el asesinato de un suboficial.

José Jerí participó de un operativo durante la madrugada. Foto: Presidencia del Perú

Críticas a la estrategia del Gobierno

Diversas autoridades han cuestionado la efectividad de los estados de emergencia como medida de seguridad.

El alcalde de Magdalena, Francis Allison, calificó la decisión como “populista e ineficaz”, señalando que “se repite una estrategia que no funcionó durante el gobierno de Dina Boluarte en 2023 y 2024”.

Sostiene que el problema central es la falta de inteligencia policial para desarticular las redes de extorsión, sicariato y lavado de activos que operan desde el Callao hacia otras regiones.

Mientras los asesinatos aumentan y las denuncias no siempre son atendidas, familias chalacas viven entre la incertidumbre y el miedo. La región enfrenta una crisis de seguridad que avanza más rápido que la capacidad de respuesta del Estado.