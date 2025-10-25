Perú

¿Zaira Arias será congresista en reemplazo de Guillermo Bermejo o no? Esto dicen expertos

Parlamentario permanecerá en prisión hasta 2040 si se confirma su condena por afiliación terrorista. Mesa Directiva deberá decidir qué ocurrirá con su escaño

Diego Casimiro Ore

Por Diego Casimiro Ore

Zaira Arias podría ser congresista
Zaira Arias podría ser congresista hasta julio de 2026. Foto: composición Infobae

Polémica ha generado la condena a 15 años de prisión al congresista de izquierda y anunciado precandidato presidencial Guillermo Bermejo por afiliación a la organización terrorista Sendero Luminoso. Su candidatura se cae, pero, de momento, no se sabe qué pasará con su escaño en el Parlamento.

Si bien el artículo 25 del Reglamento del Congreso establece que el congresista es reemplazado por el accesitario cuando es condenado por delito doloso a prisión efectiva, el caso de Bermejo es especial porque se trata de un delito relacionado al terrorismo.

El artículo 15 de la misma norma establece que “en caso de que un congresista haya sido condenado mediante sentencia judicial firme por la comisión de un delito contra la salud pública en la modalidad de tráfico ilícito de drogas, terrorismo, trata de personas y lavado de activos proveniente de estos ilícitos, no será aplicable lo dispuesto en el artículo 25 del Reglamento del Congreso de la República sobre reemplazo por el accesitario”.

Sentencian a 15 años de prisión al congresista Guillermo Bermejo. Justicia TV

¿Entra Zaira Arias al Congreso?

Ante la polémica, distintos expertos se han pronunciado. Por ejemplo, el experto en derecho electoral José Manuel Villalobos precisó que el Reglamento del Congreso “señala sentencia firme y la que le han impuesto a Bermejo es en primera instancia y la apelará, por tanto, si accedería la accesitaria”, en este caso, Zaira Arias.

Efectivamente, la defensa de Guillermo Bermejo anunció que interpondrán el recurso de nulidad contra la sentencia para que la Corte Suprema se pronuncie.

Por otro lado, el constitucionalista Diego Pomareda también considera que Zaira Arias tendría que entrar al Parlamento, pero por un argumento distinto al de Villalobos. “El artículo 25 del Reglamento dice que si un congresista es detenido por más de 120 días, en este caso son 15 años, ese congresista automáticamente es sucedido por su accesitaria”.

Zaira Arias fue expulsada del
Zaira Arias fue expulsada del partido Perú Libre. FOTO: Agencia Andina.

“Van a tener que pedirle las credenciales al Jurado Nacional de Elecciones y va a entrar esta congresista. Tiene que ser en esta semana o el día lunes. Luego si se confirma en segunda instancia la sentencia del señor Bermejo, automáticamente la silla vacía”, dijo en referencia a que el escaño no es reemplazado cuando se trata de delito de terrorismo.

La condena de Bermejo

Guillermo Bermejo fue condenado por su afiliación y pertenencia a Sendero Luminoso (SL) entre 2008 y 2009. Según la sentencia, quedó acreditado que participó en campamentos de adoctrinamiento ideológico, adiestramiento armado y captación de jóvenes en Ayacucho y el VRAEM, manteniendo reuniones con cabecillas como Víctor (“José”) y Jorge (“Raúl”) Quispe Palomino, “Alipio” y “Olga”. Además, se le atribuye la entrega de materiales como USB con documentos de SL, fondos para viajes y enlaces con grupos como FARC y MIR. Estas acusaciones se sustentan en pruebas como testimonios de cinco colaboradores eficaces, fotos, videos de reuniones y documentos de inteligencia policial de la Dircote de 2008-2009.

En cuanto a las penas impuestas, Bermejo recibió 15 años de prisión efectiva, una reducción a los 20 solicitados por la Fiscalía; inhabilitación para cargos públicos hasta 2042 y el pago de una reparación civil de S/100.000 al Estado.

