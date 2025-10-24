Perú

Elecciones 2026: Propaganda gratuita en medios y redes sociales para partidos políticos

La ONPE anunció la asignación de espacios gratuitos en radio, televisión y plataformas digitales para 39 organizaciones políticas, como parte de la franja electoral, con reglas y plazos definidos antes del cierre de inscripción de candidaturas

Manuel Rojas Berríos

Por Manuel Rojas Berríos

Guardar
Proponen cronograma de elecciones en
Proponen cronograma de elecciones en Perú - Andina

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) notificó que las treinta y nueve organizaciones políticas que participarán en los comicios internos de cara a las Elecciones Generales 2026 contarán con propaganda gratuita en medios de comunicación, emisoras radiales, canales de televisión y distintos soportes de redes sociales.

Según información oficial, esta disposición busca promover la difusión de las propuestas de cada agrupación durante el periodo de la franja electoral.

El uso de estos espacios será gestionado a través del portal Claridad, un sistema habilitado por la ONPE donde los partidos están seleccionando las plataformas, horarios y proveedores que les resulten más efectivos según su estrategia.

Hasta la fecha, siete partidos ya asignaron el total del presupuesto recibido, mientras otros siete mantienen reservas en diversas alternativas, precisa el organismo.

Las cifras revelan tendencias en la elección de medios: el 73 % de las compras se concentra en coberturas locales, mientras los espacios nacionales representan el 27 %. Respecto a los tipos de soporte, el 45 % de la contratación corresponde a televisión, seguido de un 35 % dirigido a redes sociales y un 20 % restante destinado a emisoras radiales.

La distribución responde a lineamientos de la ONPE, que determina que el 60 % del monto total debe emplearse en radio y televisión, reservando el 40 % para medios y creadores digitales.

Conoce las condiciones que exige
Conoce las condiciones que exige la ONPE a medios de comunicación y creadores digitales para la franja electoral. (Foto: Agencia Andina)

Reglas sobre contenido electoral

Las organizaciones políticas deben culminar la elección de espacios y horarios antes del 30 de octubre, postulando sus preferencias en el “Catálogo de tiempos y espacios disponibles de la franja electoral”.

Los materiales a difundir, principalmente spots de hasta 30 segundos, deben entregarse a la ONPE antes del viernes 24 de octubre. Cinco partidos ya cumplieron con este requerimiento, según confirmó el organismo.

La asignación de fondos contempla sumas distintas según el tipo de votación primaria elegido: dos partidos que optan por voto de afiliados disponen de 244,320.52 soles cada uno; los treinta y cuatro partidos y tres alianzas que eligen voto de delegados reciben 122,160.25 soles cada uno.

Tales montos establecen el máximo a invertir en propaganda, manteniendo la equidad entre contendientes. Para registrarse como proveedores de espacios, los medios convencionales y digitales debieron inscribirse previamente en el portal Claridad.

El contenido de los spots electorales debe ajustarse minuciosamente a los principios definidos por la Ley de Organizaciones Políticas: legalidad, veracidad, igualdad y no discriminación.

La ONPE enfatiza que no están permitidos agravios, mensajes violentos ni alusiones directas a otros partidos políticos. Las imágenes de menores, así como mensajes que puedan incitar al racismo o la exclusión por filiación política, quedan también excluidos de toda comunicación.

Elecciones 2026: conoce los requisitos
Elecciones 2026: conoce los requisitos para ser proveedor de la franja electoral. (Foto: Agencia Andina)

Cronograma: definiciones y fechas claves para las primarias

El este 31 de octubre vence el plazo para que las organizaciones inscritas presenten a sus precandidatos ante la ONPE, respetando el mecanismo de registro a cargo de sus órganos electorales internos. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) no interviene en esta etapa, conforme a la normativa vigente.

Las fechas del proceso interno quedan definidas de la siguiente manera: el 30 de noviembre de 2025 los afiliados de cada agrupación elegirán a los delegados, quienes el 7 de diciembre de 2025 seleccionarán las listas definitivas de candidatos que competirán en los comicios nacionales.

Temas Relacionados

Elecciones 2026Propoganda políticaONPEperu-politica

Más Noticias

Alcalde de San Juan de Lurigancho abre debate: propone que empresas privadas administren pabellones en penales de alta seguridad

La iniciativa plantea que el sector privado tome el control en zonas de máxima peligrosidad de penales limeños, en un giro inesperado dentro de la estrategia contra el crimen y la inseguridad

Alcalde de San Juan de

Nintendo lo hizo otra vez: logra que multen a negocio peruano con S/ 117.593 por comercializar bloque de Super Mario Bros sin permiso

La empresa Heyday S.A.C. vulneró los derechos de autor del gigante japonés de los videojuegos al ingresar al país miles de lámparas con la imagen del icónico bloque con símbolo de interrogación que aparece en las entregas de Mario

Nintendo lo hizo otra vez:

Guillermo Viscarra sufrió choque de auto por hincha de Alianza Lima: incidente tuvo inesperado final

El guardameta boliviano se encontraba con su pareja cuando el fanático ‘blanquiazul’ impactó su vehículo. El video de los hechos se volvió viral

Guillermo Viscarra sufrió choque de

Se confirmó el primer jugador de Universitario que renovó su contrato y comenzó su nacionalización para el 2026

Álvaro Barco, director deportivo, señaló que el 80% de la plantilla se mantendrá de cara a la siguiente temporada. Un extranjero ya estampó su firma por el cuadro ‘crema’

Se confirmó el primer jugador

La historia detrás de ‘Delia’, la tuneladora de la Línea 2 del Metro de Lima que celebra el legado de la primera ingeniera peruana

Con un peso de 1.750 toneladas y más de 120 metros de longitud, esta megamáquina avanza bajo la capital del Perú excavando el túnel más largo del país, como parte del proyecto que unirá Ate con el Callao en solo 45 minutos

La historia detrás de ‘Delia’,
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Pedro Castillo amenaza a congresistas

Pedro Castillo amenaza a congresistas con revelar “sobres guardados” donde le pedían ministerios y direcciones

Alejandro Cavero y abogado de Betssy Chávez protagonizan tenso intercambio: “Viejonazo que no ha logrado nada”

Ministro del Interior respalda marcha del 25 de octubre, pero pide a los manifestantes no causar destrozos: “No hagan daño”

Guillermo Bermejo conocerá hoy la sentencia del PJ por filiación terrorista: Congresista confía que será absuelto

Surco presentará denuncia contra congresista María Acuña tras agresiones a trabajadores municipales

ENTRETENIMIENTO

Josi Martínez y Valentino Palacios

Josi Martínez y Valentino Palacios fueron hospitalizados: Tiktokers alarmaron a sus fans luego de descompensarse en ‘Esto es Guerra’

Ricardo Rondón y Michelle Soifer anuncian que se suman a la conducción de ‘Arriba mi Gente’: “Hablaremos de espectáculos”

¿Qué pasará con los conciertos de Cristian Castro, Linkin Park y Shakira tras la declaración del estado de emergencia en Lima y Callao?

Jackson Mora y Tilsa Lozano enfrentan denuncia penal por presunta banda criminal, apropiación ilícita y coacción ante Fiscalía

María Antonieta de las Nieves y su hija acusan de maltrato a empresarios de su circo en Perú: “Estaba ida y no reconocía a nadie”

DEPORTES

Guillermo Viscarra sufrió choque de

Guillermo Viscarra sufrió choque de auto por hincha de Alianza Lima: incidente tuvo inesperado final

Se confirmó el primer jugador de Universitario que renovó su contrato y comenzó su nacionalización para el 2026

Programación de la Noche Blanquiazul 2025 de Alianza Lima: partidos, horarios y canal TV del cuadrangular de vóley

Entradas para el inicio de la Liga Peruana de Vóley 2025: precios y dónde comprar boletos para los partidos de la fecha 1

Álvaro Barco le respondió a Néstor Gorosito tras polémicas declaraciones: “Si fuera Alianza, me callaría con tantos puntos de ventaja”