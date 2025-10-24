DNI electrónico gratuito para este 28 de octubre en estas municipalidades: conoce los beneficiarios

El DNI electrónico facilita trámites presenciales y virtuales en instituciones públicas y privadas - Créditos: Andina.

El DNI electrónico brinda acceso a distintos servicios fundamentales y simplifica gestiones en instituciones públicas y privadas, consolidándose como un instrumento para la identificación personal y la administración de derechos ciudadanos. Su implementación acelera trámites y habilita el acceso seguro tanto a servicios digitales como presenciales.

Las municipalidades, en colaboración con Reniec, promueven campañas para facilitar la obtención gratuita de este documento, procurando ampliar su cobertura. Esta vez, diversas entidades ediles organizarán una jornada especial el 28 de octubre con el fin de beneficiar a más personas.

Callao

La Municipalidad de Carmen de Legua-Reynoso organizará esta campaña desde las 13 hasta las 15 horas en la Casa de la Cultura y Juventud (segundo piso). Este evento está dirigido a menores de 0 a 17 años, pero se recomienda ir temprano porque los cupos son limitados.

La campaña comienza desde las 13 horas - Créditos: Municipalidad de Carmen de la Legua.

Los servicios disponibles son inscripciones, renovación por caducidad, rectificación de datos y duplicado. Además, la foto es gratuita.

Los requisitos son los siguientes:

Traer DNI vencido (copia ambos lados) o acta de nacimiento

DNI del padre o madre

Copia de recibo de luz o agua en caso de actualizar dirección

En caso de tener foto pueda traerla

El niño o adolescente debe estar presentar para la huella digital

Puno

La Municipalidad del Centro Poblado de Jayllihuaya, en Puno, anunció una doble jornada destinada a trámites vinculados al documento nacional de identidad. Las campañas se desarrollarán el martes 28 y miércoles 29 de octubre, desde las 8:30 a. m. hasta las 3 p. m., en la sede de la institución edil.

La iniciativa comienza desde las 8:30 a. m. - Créditos: Municipalidad del Centro Poblado de Jayllihuaya.

La actividad tiene como objetivo facilitar la renovación del DNI azul y/o amarillo al DNIe. Además, se atenderán solicitudes para realizar la actualización de dirección de domicilio, exclusivamente de personas que busquen registrar su cambio del distrito de Puno al Centro Poblado de Jayllihuaya. La jornada también incluirá a jóvenes que están por cumplir la mayoría de edad.

El evento está dirigido a los residentes de la localidad. Los requisitos para efectuar los trámites son presentar el DNI en físico y, opcionalmente, contar con una fotografía tamaño pasaporte reciente.

Ica

La Municipalidad de Paracas, a través de la Oficina de Registro Civil, está organizando una campaña desde las 9 hasta las 15 horas en el salón comunal Alan García Pérez en el Chaco.

Este evento va dirigido a las personas con discapacidad y recojo de DNI que se tramitaron en jornadas anteriores. Además, los interesados pueden acceder a más información al 992 760 726.

Actualización de datos

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) informó que los ciudadanos pueden continuar actualizando sus datos en el DNI por medio de los canales habituales, ya sea en oficinas o agencias distribuidas en diferentes regiones del país.

El DNIe brinda mayor seguridad para la gestión de derechos ciudadanos y el acceso a servicios digitales - Créditos: Andina.

La entidad precisó que las modificaciones realizadas después del 14 de octubre no serán tomadas en cuenta para el Padrón Electoral que se utilizará en las elecciones generales de 2026.

De acuerdo con la institución, continúan habilitados trámites como la renovación, el duplicado y la regularización del estado civil en el documento. Quienes cuentan con DNI electrónico también pueden efectuar gestiones en línea a través de la plataforma oficial del sitio web.

Reniec explicó que si los datos personales (como dirección, nombres o apellidos) se modifican una vez cerrado el padrón, estos cambios no quedarán reflejados en el centro de votación asignado para el próximo proceso electoral. En consecuencia, quienes no realicen la actualización conservarán la información registrada, incluyendo domicilio o fotografía de menores, en el DNI empleado para fines electorales.