Tarifas de internet llegarían hasta S/193 en proyectos de banda ancha en Huancayo, Ayacucho y Chachapoyas

Somete a revisión tarifas tope de los servicios de transporte y acceso a internet de los proyectos regionales de banda ancha.

El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) ha revelado que el próximo miércoles 29 de octubre realizará una audiencia pública virtual en las ciudades de Chachapoyas, Huancayo y Ayacucho para recibir comentarios sobre las propuestas de tarifas tope de los servicios de transporte y de acceso a internet correspondientes a los proyectos regionales de banda ancha y conectividad integral.

Estos proyectos regionales son iniciativas que buscan expandir la infraestructura de redes de alta capacidad a efectos de brindar conectividad a nivel distrital en el territorio nacional, justamente a esas zonas. Estos los proyectos se componen de una red de transporte que conecta las capitales de provincia con capitales de distrito; y una red de acceso con la cual se provee el servicio de acceso a internet a la población e instituciones de las localidades beneficiarias.

Así, la audiencia se llevará a cabo en cumplimiento de lo dispuesto en las resoluciones n° 099-2025-CD/OSIPTEL y n.° 101-2025-CD/OSIPTEL, las que aprobaro la publicación para comentarios de los proyectos de tarifas tope. Ciudadanos y todo quien esté interesado en participar de la audiencia virtual pueden confirmar su asistencia ingresando al siguiente enlace: http://bit.ly/4noiV5n .

Revisarán tarifas de internet

“Respecto de la propuesta tarifaria para el servicio de acceso a internet, se estima conveniente continuar con un tratamiento híbrido para el cálculo de las tarifas tope, utilizando dos tramos”, opina Osiptel.

Así, explican que en el primer tramo, que comprende velocidades de 2 Mbps hasta 20 Mbps, se emplea un enfoque de sumatoria de costos; mientras que, en el segundo tramo, que abarca velocidades desde 40 Mbps hasta 200 Mbps, se proyectan las tarifas según la dinámica del mercado, a partir de la oferta comercial observada.

“La aplicación de este cálculo permitiría una reducción de hasta 85 % en las tarifas tope de acceso a internet para instituciones públicas obligatorias de las localidades beneficiarias”, agrega.

Tarifa para el servicio de transporte

Mientras, Osiptel sostien que sobre la propuesta tarifaria para el servicio de transporte se considera pertinente utilizar las tarifas establecidas para la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica (RDNFO).

Esto otorgaría mayor flexibilidad con un esquema tarifario según la capacidad contratada y cuidando la consistencia entre la RDNFO y los proyectos regionales.

La documentación asociada a las propuestas está disponible en: https://www.gob.pe/institucion/osiptel/normas-legales/7247560-099-2025-cd-osiptel y https://www.gob.pe/institucion/osiptel/normas-legales/7247418-101-2025-cd-osiptel

¿Qué es el Osiptel?

Como se sabe, Osiptel es la forma de llamar al Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones de Perú, una entidad pública descentralizada que regula y supervisa el sector de las telecomunicaciones.

Asimismo, sus funciones incluyen establecer normas, fiscalizar el cumplimiento de las leyes, resolver disputas y atender reclamos de los usuarios en segunda instancia, así como promover la competencia y mejorar la calidad de los servicios.

Sus objetivos son:

Fortalecer el empoderamiento de los usuarios de los servicios públicos de telecomunicaciones

Mejorar la calidad de los servicios públicos de telecomunicaciones en beneficio del usuario

Mejorar la calidad de la atención al usuario de los servicios públicos de telecomunicaciones

Mejorar la intensidad competitiva en los mercados de los servicios públicos de telecomunicaciones

Fortalecer la reputación del OSIPTEL frente a sus grupos de interés

Fortalecer la gestión institucional.