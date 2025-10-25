Perú

Tarifas de internet llegarían hasta S/193 en proyectos de banda ancha en Huancayo, Ayacucho y Chachapoyas

La propuesta permitiría que se reduzcan las tarifas de acceso a internet para instituciones públicas, así como se veía un aumento de las velocidades que ofrecen los operadores

Edwin Montesinos Nolasco

Por Edwin Montesinos Nolasco

Guardar
Somete a revisión tarifas tope
Somete a revisión tarifas tope de los servicios de transporte y acceso a internet de los proyectos regionales de banda ancha. - Crédito Osiptel

El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) ha revelado que el próximo miércoles 29 de octubre realizará una audiencia pública virtual en las ciudades de Chachapoyas, Huancayo y Ayacucho para recibir comentarios sobre las propuestas de tarifas tope de los servicios de transporte y de acceso a internet correspondientes a los proyectos regionales de banda ancha y conectividad integral.

Estos proyectos regionales son iniciativas que buscan expandir la infraestructura de redes de alta capacidad a efectos de brindar conectividad a nivel distrital en el territorio nacional, justamente a esas zonas. Estos los proyectos se componen de una red de transporte que conecta las capitales de provincia con capitales de distrito; y una red de acceso con la cual se provee el servicio de acceso a internet a la población e instituciones de las localidades beneficiarias.

Así, la audiencia se llevará a cabo en cumplimiento de lo dispuesto en las resoluciones n° 099-2025-CD/OSIPTEL y n.° 101-2025-CD/OSIPTEL, las que aprobaro la publicación para comentarios de los proyectos de tarifas tope. Ciudadanos y todo quien esté interesado en participar de la audiencia virtual pueden confirmar su asistencia ingresando al siguiente enlace: http://bit.ly/4noiV5n.

Organismo Supervisor de Inversión Privada
Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones. (Foto: Andina)

Revisarán tarifas de internet

“Respecto de la propuesta tarifaria para el servicio de acceso a internet, se estima conveniente continuar con un tratamiento híbrido para el cálculo de las tarifas tope, utilizando dos tramos”, opina Osiptel.

Así, explican que en el primer tramo, que comprende velocidades de 2 Mbps hasta 20 Mbps, se emplea un enfoque de sumatoria de costos; mientras que, en el segundo tramo, que abarca velocidades desde 40 Mbps hasta 200 Mbps, se proyectan las tarifas según la dinámica del mercado, a partir de la oferta comercial observada.

“La aplicación de este cálculo permitiría una reducción de hasta 85 % en las tarifas tope de acceso a internet para instituciones públicas obligatorias de las localidades beneficiarias”, agrega.

Internet para el hogar. (Foto:
Internet para el hogar. (Foto: Osiptel)

Tarifa para el servicio de transporte

Mientras, Osiptel sostien que sobre la propuesta tarifaria para el servicio de transporte se considera pertinente utilizar las tarifas establecidas para la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica (RDNFO).

Esto otorgaría mayor flexibilidad con un esquema tarifario según la capacidad contratada y cuidando la consistencia entre la RDNFO y los proyectos regionales.

La documentación asociada a las propuestas está disponible en: https://www.gob.pe/institucion/osiptel/normas-legales/7247560-099-2025-cd-osiptel y https://www.gob.pe/institucion/osiptel/normas-legales/7247418-101-2025-cd-osiptel

Osiptel emitió un comunicado. (Foto:
Osiptel emitió un comunicado. (Foto: Osiptel)

¿Qué es el Osiptel?

Como se sabe, Osiptel es la forma de llamar al Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones de Perú, una entidad pública descentralizada que regula y supervisa el sector de las telecomunicaciones.

Asimismo, sus funciones incluyen establecer normas, fiscalizar el cumplimiento de las leyes, resolver disputas y atender reclamos de los usuarios en segunda instancia, así como promover la competencia y mejorar la calidad de los servicios.

Sus objetivos son:

  • Fortalecer el empoderamiento de los usuarios de los servicios públicos de telecomunicaciones
  • Mejorar la calidad de los servicios públicos de telecomunicaciones en beneficio del usuario
  • Mejorar la calidad de la atención al usuario de los servicios públicos de telecomunicaciones
  • Mejorar la intensidad competitiva en los mercados de los servicios públicos de telecomunicaciones
  • Fortalecer la reputación del OSIPTEL frente a sus grupos de interés
  • Fortalecer la gestión institucional.

Temas Relacionados

OsiptelTarifas de internetAyacuchoperu-economia

Más Noticias

Incendio en el Centro de Lima: Emergencia cerca al Congreso deja 4 bomberos heridos y alerta por colapso de inmueble

La rápida expansión de las llamas en la cuadra 6 del Jirón Junín, cerca del Congreso, generó alarma en comerciantes y transeúntes que son evacuados por equipos de emergencia

Incendio en el Centro de

Una nueva oportunidad para mejorar la educación en el Perú llega desde Singapur

Yeap Ban Har, autor del proyecto “Piensa Infinito” de ediciones SM, destacó un modelo centrado en la comprensión y el pensamiento matemático

Una nueva oportunidad para mejorar

Universitario vs Géminis EN VIVO HOY: punto a punto del partidazo por fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Las ‘pumas’ iniciarán su camino rumbo al título nacional frente al equipo de Comas en el Coliseo Miguel Grau del Callao. Sigue todas las incidencias

Universitario vs Géminis EN VIVO

Agua Marina se pronuncia tras confirmarse su retiro de los escenarios: “Volveremos cuando sea el momento”

La agrupación de cumbia piurana emitió un extenso comunicado en el que esperan un cambio en la seguridad del país y revelan como se encuentran

Agua Marina se pronuncia tras

¿Sirve el estado de emergencia? Estas son otras propuestas a la crisis de inseguridad ciudadana

El profesor e investigador de la Universidad del Pacífico, José Luis Pérez Guadalupe, conversó con Infobae Perú a propósito de una nueva publicación

¿Sirve el estado de emergencia?
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Guillermo Bermejo recibe apoyo de

Guillermo Bermejo recibe apoyo de congresistas de izquierda luego de ser condenado a 15 años por terrorismo

¿Sirve el estado de emergencia? Estas son otras propuestas a la crisis de inseguridad ciudadana

Es oficial: el exministro de Dina Boluarte, Juan José Santiváñez, postulará al senado por APP

Pedro Castillo más cerca de ser inhabilitado por 10 años: Informe final está a la vuelta de la esquina

Guillermo Bermejo a prisión: ¿En qué penal sería recluido el congresista sentenciado por terrorismo?

ENTRETENIMIENTO

Agua Marina se pronuncia tras

Agua Marina se pronuncia tras confirmarse su retiro de los escenarios: “Volveremos cuando sea el momento”

Guty Carrera asegura que su frase ‘yo no fui infiel’ estaba planeada: “Fue un guion”

Magaly Medina expone identidad de Lemon Pay y arremete contra él por su trato a adultos mayores: “Debería estar recluido”

Magaly Medina se burla del fin del programa de Michelle Soifer y Ricardo Rondón: “No quieren decir que fue un fracaso”

Isabel Preysler rompe el silencio y cuenta por qué terminó con Mario Vargas Llosa: “Mi casa no es un hotel”

DEPORTES

Universitario vs Géminis EN VIVO

Universitario vs Géminis EN VIVO HOY: punto a punto del partidazo por fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Resultados de la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así van los partidos

Alianza Lima vs Fluminense vóley EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la Noche Blanquiazul 2025

Partidos de hoy, sábado 25 de octubre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Universitario, Alianza Lima, Sporting Cristal y Cusco FC: ¿cuándo arrancarán los ‘play offs’ por un cupo a la Copa Libertadores 2026?