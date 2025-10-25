Nuevo incendio en Centro de Lima: Bomberos no descartan que personas estén atrapadas en galería de Barrios Altos

Un incendio de gran magnitud se registra en una galería del Jr. Huanta

Un nuevo incendio en el Centro de Lima generó pánico y zozobra entre vecinos y comerciantes de Barrios Altos. La emergencia comenzó al promediar las 6 de la tarde de este sábado 25 de octubre en una galería ubicada en la cuadra 11 del jirón Huanta, según el portal del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP).

Son más de 10 las unidades de los Bomberos que se encuentran en el lugar para intentar apagar las llamas del siniestro. Trascendió que tuvieron dificultades para llegar por la gran cantidad del comercio ambulatorio y tráfico vehicular en las calles aledañas.

La galería, que también sirve como almacén, guarda en su interior productos inflamables elaborados en base a plásticos, maderas, telas, metales, aerosoles, entre otros productos.

Inclusive, varias personas fueron captadas retirando decenas de cajas, y otros objetos de la mercadería almacenada, por la parte trasera el edificio siniestrado en busca de ponerlas a buen resguardo.

El fuego ha comprometido un edificio cercano a la avenida Grau y Nicolás de Piérola. | RPP

El gerente de Gestión de Riesgo de Desastres de la Municipalidad Metropolitana de Lima, Mario Casaretto, manifestó que no se descarta que hayan personas atrapadas en el incendio catalogado como código 3.

“Son 25 puestos prendidos, que los consume el fuego. Nos preocupa el agua, que se acabe. Le pedimos apoyo a Sedapal, necesitamos el apoyo de todos”, declaró para RPP.

“Los puestos son de mantenimiento y manejan sprays, pegamentos, entre otros productos para realizar sus labores. Son muchos los puesto comprometidos. Además, hay almacenes de textiles, varios fardos. Es por ello que el fuego ha avanzado rápidamente y comprometido dos predios”, dijo, en tanto, el vocero del Cuepor General de Bomberos Voluntarios del Perú, Fredy Rivera.

Según explicó, el fuego inició en el triángulo entre el jirón Huanta y las avenidas Miguel Grau y Nicolás de Pierola, cerca a Mesa Redonda.

Por su parte, el alcade de la Municipalidad de Lima , Renzo Reggiardo, este incendio también podría haber sido provocado. “Dos incendio en el Centro de Lima en un mismo día es muy raro, las investigaciones determinarán lo ocurrido”, dijo también para RPP Noticias.

“Los incendios coinciden con la marcha del 25 de octubre, sabemos que son pacíficas pero, si esto se comprueba que es algo intencionado, de pacífico no tendría nada. Esperamos a que las investigaciones hagan lo suyo, mientras nuestro equipo cobertura toda la zona para registrar a detalle todo lo que pasa con cámaras, patrulleros y personal”, dijo el burgomaestre desde el Centro de Operaciones de la MML.

Alcalde de Lima sospecha que el siniestro no sea accidental. | RPP

A través de un comunicado, el Ministerio del Interior (Mininter), informó a la ciudadanía que la Policía Nacional del Perú (PNP) también se encuentra en la zona para brindar el apoyo correspondiente a los Bomberos y las personas afectadas.

En tanto, el Ministerio de Salud (Minsa) reportó que, hasta el momento, han atendido a cinco personas heridas producto de quemaduras o inhablación de gases tóxicos.

Expertos estiman que el fuego recién será controlado dentro de 2 o 3 horas. Todo dependerá de la presión y cantidad de agua que tengan a su disposición para combatir las llamas.