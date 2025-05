Alejandra Baigorria habló sobre la agresión que sufrió su madre: “No me puedo hacer responsable”

Alejandra Baigorria regresó de su luna de miel y habló sobre la agresión que sufrió su madre: "No me puedo hacer responsable". | Amor y Fuego.

Luego de disfrutar unas semanas de luna de miel por Europa, Alejandra Baigorria retornó al Perú junto a su esposo Said Palao y rompió su silencio respecto a la polémica que rodeó su boda, celebrada el pasado 26 de abril. A su llegada al país, la empresaria fue abordada por las cámaras del programa ‘Amor y Fuego’, donde no solo habló sobre su viaje, sino que también respondió con firmeza a las críticas generadas tras el escándalo familiar que se hizo viral durante la recepción de su matrimonio.

Como se recuerda, un video captado por el programa de Rodrigo González reveló un altercado entre Thamara Medina, hermana menor de Alejandra, y su madre, Verónica Alcalá. En las imágenes, se observa a Thamara, presuntamente en estado de ebriedad, agrediendo físicamente a su progenitora. La escena generó gran indignación en redes sociales y cuestionamientos hacia la empresaria por no haberse pronunciado públicamente de forma contundente contra el comportamiento de su hermana.

Ante ello, Alejandra Baigorria decidió aclarar su postura. “Mi mamá obviamente nunca va a ver enemistadas a sus hijas por más que haya pasado lo que haya pasado. Mucha gente desatinada ha dicho que yo debí salir a insultar a mi hermana en televisión. Eso no va a pasar”, sostuvo la exchica reality.

La relación que tenían Thamara Medina y Alejandra Baigorria antes del escándalo de su boda. (Foto: Captura de IG)

La ahora esposa de Said Palao explicó que los asuntos familiares se resuelven en privado, lejos del espectáculo mediático. “¿Ustedes realmente creen que una madre va a querer que una hija ataque a la otra? No. Mi mamá es madre y como cualquier madre va a perdonar, porque así es el amor de madre”, enfatizó.

Asimismo, la exintegrante de ‘Esto es Guerra’ recalcó que su papel no es el de figura materna para su hermana y que ya ha cumplido con intervenir en lo necesario. “Yo no soy la mamá de mi hermana. No me puedo seguir haciendo responsable de todo el mundo. Ya hice lo que tenía que hacer, hablé con mi mamá, hablé con mi hermana, y lo demás se resolverá en familia y con el tiempo”, finalizó.

Con estas declaraciones, Alejandra Baigorria dejó en claro que optará por preservar la privacidad de sus vínculos familiares, buscando el bienestar emocional de su madre y evitando una exposición innecesaria que pueda agudizar los conflictos.

Thamara Medina

Alejandra Baigorria se reencontró con sus amigas

Tras su regreso al Perú, Alejandra Baigorria organizó un íntimo reencuentro con sus amigas más cercanas en su casa, donde compartieron risas, anécdotas y, probablemente, todos los detalles de su reciente luna de miel por Europa. La empresaria publicó una fotografía del momento en sus historias de Instagram, donde aparece junto a Vania Bludau, Flor Ortola y otras amigas. “Team bride… Reencuentro”, escribió sobre la imagen. En otro clip, se le ve con una botella de espumante en mano, disfrutando del momento.

Aunque desde su retorno no se ha pronunciado abiertamente sobre la ruptura entre Mario Irivarren y Onelia Molina, Baigorria sí abordó el tema durante una entrevista con el programa ‘Esta noche’. En dicha conversación, aclaró que durante la celebración de su boda explicó que no hubo ninguna mala intención hacia Irivarren ni hacia su entonces pareja. Lamentó que su conversación con Mario, durante la fiesta, haya generado tanta polémica en redes y medios de espectáculos.

Alejandra también resaltó el vínculo de amistad que mantiene desde hace años con Vania Bludau, ex de Irivarren, y manifestó su deseo de que Mario y Onelia puedan resolver sus diferencias. Sin embargo, días después de sus declaraciones, Mario Molina confirmó oficialmente el fin de su relación con la modelo, dando por cerrado uno de los episodios más comentados del mundo del espectáculo en las últimas semanas.