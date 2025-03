Leysi Suárez le recordó a Milett Figueroa su amorío con Guty Carrera: así reaccionó la novia de Marcelo Tinelli

Milett Figueroa vivió un tenso momento junto a Milett Figueroa en el programa ‘América Hoy’, cuando comenzaban a hablar de un altercado entre Pamela Franco y Dorita Orbegoso. El hecho se refirió a que Orbegoso hizo un comentario sobre Franco durante un concierto en el que la cumbiambera iba a subir a cantar. Esto desató dimes y diretes y comentarios entre los conductores.

Fue en ese momento que Leysi Suárez quiso explicar que la situación realmente era incómoda, por lo que le pidió a Figueroa su opinión. “Milett, si te hubieran dicho eso y tú eras Pamela Franco te hubieras picado o no”, mencionó al inicio.

La novia de Marcelo Tinelli no se quedó callada y señaló que situaciones como esa no le afectarían, sino que, por el contrario, conoce perfectamente cómo es que se maneja la farándula para dar de qué hablar. Además, mencionó que la frase que se dijo en público fue un hecho que remeció a la farándula.

“Como yo ya tengo este mundo de la farándula y como son los dichos y las cosas para levantar el fuego y las llamas de la tendencia, yo me hubiera reído, hubiera salido a hacer mi show, a cantar, pero es verdad que es un recurso para las animaciones, no tiene nada de malo. Ha sido un acontecimiento público lo de los 280 soles”, señaló.

Leysi Suárez le recordó a Milett Figueroa su amorío con Guty Carrera: así reaccionó la conductora

En ese momento, Leysi Suárez continuó defendiendo su posición y le recordó la época en la que acusaron de ser la manzana de la discordia en la relación entre Melissa Loza y Guty Carrera. Incluso, en aquel tiempo hubo polémica por un posible romance entre ambos. Por eso, Suárez no dudó en traerlo al presente.

“Es incómodo. Tú en tus épocas, cuando tú también estabas en el show y eras mediática. Era incómodo que venga una Dorita y te diga Guty. Si a mí viene alguien y me menciona una cosa así, yo de verdad que hubiera reaccionado. En su momento, en los eventos antiguos, molestaban a Milett.”, dijo Leysi.

Milett Figueroa ni se inmutó y aseguró que no le molesta. Aunque marcó una gran sonrisa en el rostro con la que quería evitar malos entendidos, dejó en claro que durante su carrera artística ha estado expuesta a todo tipo de comentarios y nunca se ha mostrado incómoda con ellos.

“A mí me han dicho de todo, no solo eso, me han dicho un montón de cosas, pero cuando uno va a trabajar, va a trabajar y punto”, sentenció Milett para terminar con el tema.

¿Por qué se relaciona a Milett Figueroa con Guty Carrera?

Hace algunos años, un escándalo amoroso protagonizado por Milett Figueroa, Guty Carrera y Melissa Loza conmocionó a la opinión pública peruana, dejando una marca en la historia de la farándula local. El triángulo amoroso comenzó a gestarse cuando Guty Carrera y Melissa Loza, una de las parejas más mediáticas de la televisión peruana, anunciaron su ruptura. Lo que parecía ser una separación convencional pronto se convirtió en un tema de controversia cuando comenzaron a circular rumores de que Guty había iniciado un romance con Milett Figueroa, quien, en ese entonces, también era una figura popular del programa Esto es Guerra.

Guty pidió disculpas en televisión nacional. (Foto: América TV)

Los rumores apuntaban a que Milett habría sido la causa del fin de la relación entre Guty y Melissa, algo que causó un gran revuelo en los medios y redes sociales. La tensión se intensificó cuando Melissa Loza, visiblemente molesta, expresó públicamente su enojo, acusando a la modelo de ser la “tercera en discordia”. La situación mediática se transformó en un auténtico culebrón, con los tres envueltos en constantes desmentidos, especulaciones y enfrentamientos públicos.

Por su parte, Guty Carrera y Milett Figueroa defendieron su postura, asegurando que su relación no había sido la razón principal de la ruptura entre Guty y Melissa. Sin embargo, el escándalo se mantuvo vigente, alimentado por la tensión entre las partes involucradas y la fascinación del público por este drama de la farándula.