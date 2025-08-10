Guty Carrera destaca como conductor en Telemundo y recibe al Grupo 5 en “Hoy Día”

Guty Carrera se abre paso en Telemundo como conductor y recibe a Grupo 5.

Guty Carrera, conocido por su paso como modelo, actor y participante de realities, ha logrado una transición destacada hacia la conducción televisiva en Estados Unidos. Actualmente, conduce “En Casa con Telemundo” y figura como uno de los nuevos presentadores de “Hoy Día”, el magacín matutino de la cadena Telemundo que se emite para la audiencia latina de todo el país.

Su presencia en estos espacios representa un avance significativo en su carrera y lo posiciona como una de las figuras peruanas con mayor proyección en la televisión internacional.

Recientemente, Carrera protagonizó un momento especial al recibir en el set de “Hoy Día” al Grupo 5, la emblemática agrupación de cumbia originaria de Chiclayo, Perú. El grupo llegó a Miami como parte de su participación en el “Billboard Latin Music Week 2025”, uno de los eventos más relevantes de la industria musical latina. El reencuentro tuvo un significado doblemente especial para Carrera, quien no solo compartió con sus compatriotas, sino que también les dio la bienvenida en un programa de alcance global.

“Recibir al Grupo 5 es algo especial porque es chévere que los peruanos triunfen en el extranjero. Son un grupo emblemático de la cumbia y, para mí, el mayor representante de la cumbia latinoamericana. Ver la forma cómo los reciben aquí en Miami me llenó el pecho de orgullo. Fue muy bonito reencontrarme con Christian, Elmer y Andy. Estuvimos conversando y felicitándonos mutuamente. Siempre que pueda echarles flores lo voy a hacer para que su reconocimiento siga creciendo”, relató Carrera.

La conducción televisiva no es una faceta nueva para Carrera. Aunque su popularidad se disparó gracias a programas de competencia en Perú y México, recuerda que su incursión en la conducción comenzó hace varios años. “No son mis inicios en la conducción. En Perú quizás poca gente lo recuerda, pero estuve en el programa ‘Cuéntamelo todo’ en ATV junto a Sofía Franco y Kurt. Ahí empecé como panelista y después tuve la oportunidad de experimentar este mundo. Más adelante, en México, también hice algunos proyectos relacionados, y ahora en Telemundo se me dio la oportunidad de desarrollarme mucho más”, comentó el conductor.

Guty Carrera se desarrolla como conductor en Telemundo.

Carrera destaca que lleva varias semanas a cargo de “Hoy Día”, además de su participación en otras franjas horarias dentro de la misma cadena. “Vengo varias semanas conduciendo el show principal matutino de Telemundo y, por la tarde, uno de los espacios de mayor sintonía. Si sumamos la cantidad de programas, ya llevo cerca de dos meses de emisiones y me siento feliz y contento con este proceso”, explicó.

Su adiós a los realities

Sobre su alejamiento de los realities, Guty Carrera explicó que su más reciente participación se dio en noviembre pasado, en un formato internacional grabado en Turquía donde quedó como segundo finalista. Este año recibió la invitación para formar parte de “La Casa de los Famosos All Stars”, sin embargo, declinó la oferta por motivos personales. Con ello, da prioridad al desarrollo de su carrera en la conducción y busca afianzarse como rostro de la televisión hispana en Estados Unidos.

El avance de Carrera en Telemundo ha significado también la apertura de nuevas oportunidades para otros talentos latinos que buscan consolidarse en mercados internacionales. El hecho de que un conductor peruano gane protagonismo en uno de los principales canales en español de Norteamérica refuerza la presencia y diversidad de los medios hispanos y aporta una perspectiva renovada sobre el talento latino.

Carrera mantiene su entusiasmo y asegura que la experiencia en la conducción le ha permitido explorar nuevos matices de su carrera artística. “Sigo evolucionando y aprendiendo. Pasar de los realities a la conducción me ha dado otra visión y motiva a seguir creciendo. Tenemos desafíos todos los días y ese reto me impulsa”, señaló.

Guty Carrera recibió a Grupo 5 en sus programa.