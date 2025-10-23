Perú

Programas de Latina, ‘Ponte en la Cola’ y ‘Eres mi bien’, salen del aire, y ‘Arriba Mi Gente’ enfrentará radicales cambios

Patty Lorena reveló en Magaly TV, La Firme que los recientes programas del canal no lograron consolidarse en el rating y serán retirados de la parrilla. Además, el matutino “Arriba Mi Gente” afrontará una reestructuración en su equipo de conductores.

Ana Morocho

Por Ana Morocho

‘Ponte en la Cola’ y ‘Eres mi bien’, salen del aire y ‘Arriba Mi Gente’ enfrentará radicales cambios. Magaly TV La Firme

Durante una reciente emisión de Magaly TV, La Firme, la conductora Magaly Medina conversó con Patty Lorena, quien sorprendió al revelar información exclusiva sobre la situación actual de varios programas de Latina Televisión. Según la productora y tiktoker, la señal de San Felipe atraviesa una fuerte reestructuración tras los bajos niveles de audiencia en sus últimas apuestas, lo que ha provocado la cancelación de “Ponte en la cola” y “Eres mi bien”, además de modificaciones en el programa matutino “Arriba Mi Gente”.

“Ponte en la cola” y “Eres mi bien”, los primeros en salir

En la conversación con Magaly Medina, Patty Lorena confirmó que los nuevos espacios de entretenimiento del canal no lograron conectar con el público. Pese a las estrategias para mantenerlos al aire, ambos formatos serán levantados tras no cumplir las expectativas de rating.

“Hay otros programas que están haciendo agua y todavía recién no tienen ni dos meses al aire, ¿no? Creo que los tapahuecos estos de la Soifer con Rondón, creo…”, comentó Magaly en tono irónico, aludiendo al programa Ponte en la cola, conducido por Michelle Soifer y Ricardo Rondón.

Patty Lorena no tardó en confirmar la información: “Ese programa se va del aire”, afirmó tajantemente durante la entrevista. La productora dijo bastante segura que el espacio se despide esta semana.

La noticia tomó por sorpresa incluso a Magaly, quien bromeó sobre el conocimiento que tenía su invitada acerca de las decisiones del canal. “Esta parece productora o gerente de televisión”, comentó entre risas. Sin embargo, la productora insistió en que la cancelación ya era un hecho.

Michelle Soifer conduce Ponte en
Michelle Soifer conduce Ponte en la Cola. (¡Ponte en la Cola!)

“Arriba Mi Gente” se renueva y prepara cambios

Lejos de quedar al margen de los movimientos, Arriba Mi Gente también enfrentará ajustes en su equipo de conductores. Patty Lorena señaló que la producción planea reforzar el formato ante la caída en los niveles de audiencia y la competencia directa de América Hoy. “El programa de la mañana también como que... lo tienen que reforzar”, indicó.

Paty Lorena indicó que se planea una fusión entre los espacios de la tarde (Ponte en la cola) y la mañana (Arriba Mi Gente), buscando optimizar recursos y retener al público.

“Dicen que van a fusionar ese programa con el de la mañana”, añadió Patty Lorena, dando a entender que Latina estaría evaluando unir el formato de entretenimiento “Ponte en la cola” con “Arriba Mi Gente”, programa matutino conducido por Santi Lesmes y Fernando Díaz.

Cambios en Arriba Mi Gente
Cambios en Arriba Mi Gente (Latina)

“Eres mi bien” sale del aire

Otro de los proyectos afectados por la ola de cancelaciones es la telenovela “Eres mi bien”, protagonizada por Mónica Sánchez, Paul Martin y David Villanueva, entre otros. La producción, que marcaba el regreso de Sánchez a la ficción nacional tras su salida de Al fondo hay sitio, no consiguió el respaldo esperado del público.

Durante la charla con Magaly, Patty Lorena calificó el proyecto como “un fracaso”. “También, ¿sabes qué otro se levantan? La novela de la Tuca, pues, de la Mónica Sánchez”, comentó.

“Ay, pero hace rato, ¿no? Porque ha sido un fracaso esa novela”, respondió Magaly.

‘Eres mi bien’ se va
‘Eres mi bien’ se va del aire.

Según ambas, el intento de replicar el éxito del formato costumbrista no dio resultado. “Se llevó a varios del elenco de Al fondo hay sitio y el guion quería ser una especie de invitación a esa nostalgia, pero no funcionó”, apuntó la conductora de Magaly TV.

Las declaraciones de Patty Lorena en Magaly TV, La Firme reflejan un momento complicado para Latina Televisión, que ha intentado renovar su parrilla con nuevos rostros y formatos, pero sin éxito sostenido. En los últimos meses, el canal lanzó diversos proyectos de entretenimiento y ficción que no lograron competir con la programación de otars televisoras.

Los bajos niveles de sintonía han obligado a la gerencia a replantear su estrategia de contenidos.

‘Ponte en la Cola’ y
‘Ponte en la Cola’ y ‘Eres mi bien’, salen del aire.

