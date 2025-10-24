Perú

“Presidente, no vaya”: la ‘maldición’ que aleja a los jefes de Estado de las cárceles, según exjefe del INPE

Pese a las críticas, Javier Llaque resaltó el trabajo que hace José Jerí al ir a visitar los penales en Lima

Mariana Quilca Catacora

Por Mariana Quilca Catacora

En su segundo día como presidente de transición, y en su primera actividad fuera de los muros de Palacio de Gobierno, José Jerí encabezó un megaoperativo en los penales de Lima. Esta aparición pública generó diversas reacciones, en su mayoría negativas.

Exministros del Interior y expertos en seguridad calificaron su visita a Ancón I como “un show”, especialmente porque aún no había designado a su gabinete ministerial. Sin embargo, para el exjefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Javier Llaque, la presencia de Jerí en la cárcel es algo positivo, sobre todo porque podría ser el primer mandatario en hacerlo.

“Estoy casi seguro que es la primera vez en la historia, por lo menos republicana, que un presidente se preocupa de las cárceles”, señaló en entrevista con RPP.

Llaque recordó que siempre se invitó a los expresidentes a visitar los penales para que conozcan la realidad penitenciaria del país, que desde hace tiempo atraviesa una crisis. No obstante, esas visitas nunca se concretaron debido a lo que llamó una “maldición”.

“Siempre en las cárceles hay mitos y leyendas. Varias veces invitamos a presidentes, nos aseguraban su presencia porque queríamos que ellos vean. ¿Para qué? Para que luego apoyen a la institución. Pero venían los asesores y le decían: «Presidente, no vaya». Porque si un presidente va, hay una maldición, va a terminar en la cárcel”, recordó.
Lo irónico es que los últimos cinco presidentes del Perú —Alberto Fujimori, Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Pedro Castillo y Martín Vizcarra— sí llegaron a estar presos. Algunos, como en los casos de Humala y Toledo, ya con sentencia firme. Alberto Fujimori también fue condenado, pero recibió un indulto y fue liberado antes de su muerte.

En el primer día del estado de emergencia en Lima y Callao, el presidente José Jerí realizó una sorpresiva visita al penal de San Juan de Lurigancho como parte de un operativo de supervisión. Desde el lugar, expresó su preocupación por las condiciones de control al interior del centro penitenciario. “Hemos comenzado en el penal de Lurigancho. Nos ha llamado poderosamente la atención los niveles de control y de supervisión que internamente habían estado haciendo, que ha sido deficiente”, señaló.

El jefe de Estado recorrió las instalaciones junto a efectivos de distintas fuerzas del orden y anunció que se instalarán puestos temporales de acción rápida para mejorar la seguridad. “Ahora estamos en uno de los puestos temporales, donde van a funcionar justamente todas las fuerzas combinadas, que es Ejército, Serenazgo y Policía. Y poco a poco vamos a ir avanzando con todas las actividades”, agregó.

Desde el Ejecutivo, la estrategia de seguridad también fue respaldada por el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, quien subrayó que el gobierno busca transformar su enfoque frente a la criminalidad. “No vamos a esperar que se dé un delito. Vamos a la ofensiva tras las personas que están delinquiendo”, afirmó, destacando la necesidad de dejar atrás una postura reactiva.

Tiburcio detalló que la inteligencia policial será pieza clave en esta nueva etapa, apoyada en datos actualizados y georreferenciados. “Vamos a trabajar con el mapa del delito y las estadísticas diarias”, explicó. Según el ministro, las recientes intervenciones permitieron detener a grupos delictivos y recuperar vehículos robados, lo que evidencia resultados tempranos de las nuevas medidas.

