Peruanos podrían postular para ser diputados y senadores desde los 21 y 30 años si se aprueba PL en el Congreso

El congresista de Acción Popular, Wilson Soto, presentó el proyecto de ley 12969 para establecer la edad para postular como diputado y senador en 21 y 30 años, respectivamente, en las elecciones generales 2026. Como coautores figuran sus compañeros de bancada: Pedro Martínez, Louis Aragón, Carlos Alva, Hilda Portero e Ilich López.

Para ello, se tendría que modificar el artículo 90 de la Constitución Política del Perú, para que quede así:

Para ser elegido senador se requiere ser peruano de nacimiento, haber cumplido 30 años al momento de la postulación, y gozar del derecho de sufragio.

Para ser elegido diputado se requiere ser peruano de nacimiento, haber cumplido 21 años al momento de la postulación y gozar del derecho de sufragio.

De acuerdo con el parlamentario, hay una discriminación etaria en el Perú, donde se limita el derecho de ser elegido únicamente por razón de la edad, pese a que la Constitución reconoce a todos los mayores de 18 años como ciudadanos plenos, titulares de derechos y deberes políticos.

“Asimismo, estas restricciones resultan inconsistentes con los estándares internacionales de derechos humanos. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 25) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 23) establecen que todos los ciudadanos deben gozar del derecho a participar en los asuntos públicos, a votar y a ser elegidos en condiciones de igualdad real, permitiéndose limitaciones únicamente por razones objetivas y razonables”, explica el texto.

También menciona que en otros países de la región tienen criterios más inclusivos:

Colombia y México: diputado es 21 años, y senador es 25 años

Chile y Argentina: diputado es 21 años y para senador es 30 años

España: diputado y senador es 18 años

“El Perú, en cambio, mantiene uno de los requisitos más restrictivos de América Latina, especialmente en lo relativo al Senado. De esta manera, resulta indispensable adecuar nuestra normativa constitucional a los principios democráticos y de igualdad, garantizando que todos los ciudadanos, desde los 18 años cumplidos, puedan ejercer de manera efectiva tanto el derecho a elegir como el derecho a ser elegidos”, asegura.

Elecciones 2026 en Perú: fechas claves

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) estableció el cronograma oficial para las Elecciones Generales 2026, el cual incorpora las recientes reformas aprobadas por el Congreso. Este proceso introducirá nuevamente la bicameralidad en el Congreso peruano, de modo que los ciudadanos elegirán al presidente, vicepresidentes, 60 senadores, 130 diputados y representantes para el Parlamento Andino.

Hasta el momento, 43 partidos políticos lograron inscribirse en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) antes de la fecha límite del 12 de abril de 2025. De ellos, 36 partidos y tres alianzas fueron habilitados para participar en el proceso. El padrón electoral definitivo se cerró el 14 de octubre de 2025, lo cual garantiza la participación de quienes cumplieron con los trámites requeridos por el Reniec.

El cronograma incluye fechas clave: el 30 de noviembre de 2025 se celebrarán elecciones primarias; el 7 de diciembre, la elección de candidaturas por delegados; y el 12 de abril de 2026 tendrán lugar las elecciones generales, donde se elegirá al nuevo presidente y los integrantes del Congreso renovado. Si fuese necesario, la segunda vuelta presidencial está prevista para el 7 de junio de 2026.